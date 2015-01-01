Abnehmspritzen: Neuer Ratgeber – Arzt klärt unabhängig über Wirkung, Chancen und Risiken auf

Dr. med. Chris Winkler veröffentlicht einen Patientenratgeber zu Abnehmspritzen – unabhängig von Herstellerinteressen, fundiert und verständlich.

Die sogenannten Abnehmspritzen sind derzeit eines der meistdiskutierten Themen – in den Medien und sozialen Netzwerken ebenso wie im persönlichen Umfeld. Dabei ist verlässliche, medizinisch fundierte Information im deutschsprachigen Raum nach wie vor schwer zu finden. Diese Lücke schließt nun der Ratgeber „Abnehmspritzen – Ihr praktischer Ratgeber“ von Dr. med. Chris Winkler, erschienen im Augenmerk Verlag.

„Viele Menschen informieren sich zum Thema Abnehmspritzen über das Internet – und stehen angesichts der Fülle an Quellen oft nachher vor mehr Fragen als zuvor. Herstellerinformationen und Social-Media-Berichte können eine professionelle Einordnung nicht ersetzen. Dieses Buch soll genau diese Orientierung bieten.“ – Dr. med. Chris Winkler, Arzt und Sachbuchautor

Hintergrund

Die Wirkstoffe der sogenannten Abnehmspritzen – darunter vor allem Semaglutid und Tirzepatid – werden inzwischen nicht nur in der Diabetestherapie eingesetzt, sondern zunehmend auch zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas (krankhaftem Übergewicht). Die öffentliche Berichterstattung reicht von klinischen Studienergebnissen bis zu persönlichen Erfahrungsberichten – mit entsprechend großen Unterschieden in Qualität und Verlässlichkeit.

Was der Ratgeber leistet

Dr. Winkler verfolgt einen Ansatz, der unabhängig von Herstellerinteressen ist: keine Empfehlung bestimmter Präparate, keine Vereinfachungen für den schnellen Entschluss. Stattdessen erhalten Leserinnen und Leser medizinisches Hintergrundwissen, das sie in die Lage versetzt, gemeinsam mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt eine informierte Entscheidung zu treffen.

Der Ratgeber beleuchtet das Thema umfassend und nimmt dabei unter anderem folgende Aspekte in den Blick:

o Grundlagen der Gewichtsregulation – körperlich, psychologisch und sozial

o Wirkweise der Medikamente und realistische Therapieerwartungen

o Für wen die Therapie geeignet ist – und für wen nicht

o Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Gegenanzeigen

o Praktische Alltagsbegleitung: von der ersten Injektion bis zum Reisen

o Besondere Aspekte für Frauen 40+ und in den Wechseljahren

o Psychologische und emotionale Seiten der Therapie

o Der Weg aus der Therapie – Ausschleichen, Stabilisieren, Jo-Jo-Effekt vermeiden

o Über 30 Checklisten und Vorlagen für Arztgespräche und den Therapiealltag

Für wen ist das Buch gedacht?

Das Buch richtet sich an Menschen, die eine Therapie mit Abnehmspritzen erwägen oder bereits begonnen haben und sich abseits von Herstellerinformationen und Trendberichten fundiert informieren möchten – darunter insbesondere Menschen, die nach erfolglosen Diätversuchen nach medizinisch begleiteten Alternativen suchen. Es eignet sich gleichermaßen als Vorbereitung auf das erste Arztgespräch wie als verlässliches Nachschlagewerk während der Therapie.

Zur Person: Dr. med. Chris Winkler

Dr. med. Chris Winkler ist Arzt und Sachbuchautor. Mit seinem Ratgeber setzt er sich für eine Patientenaufklärung ein, die medizinisch belastbar, verständlich und frei von kommerziellen Interessen ist.

Buchangaben:

Dr. med. Chris Winkler: „Abnehmspritzen – Ihr praktischer Ratgeber“

Augenmerk Verlag, 362 Seiten

ISBN Taschenbuch: 978-3911959001; 22,00 EUR

ISBN Hardcover: 978-3911959025; 25,00 EUR

ISBN eBook: 978-3911959018; 9,99 EUR

Als eBook exklusiv bei Amazon sowie als Hardcover und Softcover überall im Buchhandel erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augenmerk Verlag

Herr Carsten Dr. Freitag

Rudolfplatz 3

50674 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 2234 4359062

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