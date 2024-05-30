SmallCap-InvestorTV präsentiert exklusive PDAC 2026 Interviews mit Manganese X, Q2 Metals und Spark Energy Minerals

Direkte Einblicke in Lithium-, Seltene-Erden- und Batterierohstoffprojekte von führenden Explorationsunternehmen

Buchkirchen, 26. März 2026 – SmallCap-Investor.de: Auf der weltweit führenden Rohstoffmesse PDAC 2026 (Prospectors & Developers Association of Canada) in Toronto hat SmallCap-InvestorTV erneut eine Reihe exklusiver Interviews mit internationalen Rohstoffunternehmen geführt.

Die Gespräche bieten Investoren direkte Einblicke in aktuelle Projektentwicklungen, strategische Ausrichtungen und die Rolle zentraler Rohstoffe im Kontext der globalen Energie- und Technologiewende.

Die vollständigen Interviews sind auf dem YouTube-Kanal @SmallcapInvestorTV sowie auf www.smallcapinvestor.de abrufbar.

Die ersten Interviews im Überblick:

Manganese X Energy (ISIN CA5626783008)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83509/SmallCap_Interview260326_PRCOM.001.png

SmallCap-Investor Interview mit Martin Kepman, CEO und Direktor

Manganese X treibt aktuell seine Pre-Feasibility-Studie voran und positioniert sich im Markt für hochreines Batteriemangan, das insbesondere für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und KI-Infrastruktur zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Das Unternehmen hat bedeutende Fortschritte bei der Erzsortierung erzielt, wodurch der Abraum deutlich reduziert und gleichzeitig der Erzgehalt signifikant erhöht werden konnte. Zusätzlich stellt ein patentierter Extraktionsprozess einen wichtigen technologischen Meilenstein dar.

Unterstützt wird die Entwicklung unter anderem durch eine strategische Beteiligung von Eric Sprott. Im Fokus stehen nun die nächsten Projektmeilensteine sowie die wachsende Bedeutung von Mangan in neuen Batterietechnologien.

Video: youtu.be/oSjofNLUbvw

Q2 Metals (ISIN CA74739G1072)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83509/SmallCap_Interview260326_PRCOM.002.png

SmallCap-Investor Interview mit Alicia Milne, CEO & President

Q2 Metals entwickelt mit dem Cisco Lithium Project im James-Bay-Gebiet in Québec eine potenziell bedeutende Hartgestein-Lithiumlagerstätte.

Bohrprogramme lieferten außergewöhnlich breite Spodumen-Pegmatit-Intervalle, die deutlich über den regionalen Durchschnittswerten liegen. Gleichzeitig bietet die Nähe zur bestehenden Infrastruktur einen klaren Standortvorteil.

Eine erste Ressourcenschätzung wird kurzfristig erwartet, während parallel bereits die nächsten Entwicklungsschritte in Richtung wirtschaftlicher Bewertung (PEA) vorbereitet werden. Unterstützt wird das Projekt durch eine Finanzierung von rund 26 Mio. CAD mit wachsender institutioneller Beteiligung.

Video: youtu.be/udJ6st_hNk4

Spark Energy Minerals (ISIN CA84652L2075)

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SmallCap-Investor Interview mit Fernando Tallarico, CEO & Chairman

Spark Energy Minerals fokussiert sich auf ein Ionic-Clay-Selten-Erden-Projekt im brasilianischen Lithium Valley, das zusätzlich ein Gallium-Nebenprodukt umfasst.

Die Lagerstätte zeichnet sich durch oberflächennahe Mineralisierung und potenziell niedrige Entwicklungs- und Betriebskosten aus. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil magnetischer Seltenen Erden, die für Anwendungen in Elektromotoren, Windkraft und Hightech-Systemen entscheidend sind.

Erste Bohrprogramme verliefen erfolgreich und bestätigen das Potenzial der Lagerstätte, die in alle Richtungen offen bleibt. Ziel ist eine schnelle Weiterentwicklung in Richtung Ressourcenschätzung und wirtschaftlicher Bewertung.

Video: youtu.be/_FdQJR6KLf8

CEO-Interviewreihe:

Die vorliegende CEO-Interviewreihe bietet Investoren und Marktteilnehmern direkte Einblicke in die vorgestellten Unternehmen, deren Projekte und strategische Ausrichtung.

Die Interviews dienen ausschließlich der Information und spiegeln die Einschätzungen und Aussagen der jeweiligen Unternehmensvertreter wider. Sie stellen ausdrücklich keine Bewertung der Unternehmen dar und lassen keine Rückschlüsse darauf zu, ob die vorgestellten Gesellschaften aus Sicht der Redaktion positiv oder negativ einzuschätzen sind.

Weitere Interviews von der PDAC 2026 werden in den kommenden Tagen in zusätzlichen Pressemeldungen veröffentlicht.

Über SmallCap-InvestorTV @SmallcapInvestorTV

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Die Interviews auf SmallCap-InvestorTV bieten Managementvertretern börsennotierter Unternehmen die Möglichkeit, ihre Projekte, Strategien und Perspektiven direkt darzustellen. Die Inhalte dienen der Informationsvermittlung und ermöglichen Investoren einen unmittelbaren Einblick in die Unternehmen aus erster Hand.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Joachim Brunner

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