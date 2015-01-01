Der neue BAW 212 ist da – und REDUST macht ihn sofort zum Offroad-Benchmark

Der BAW 212 ist ein kerniger Off-Roader, der durch sein markantes Design auf sich aufmerksam macht. Der Tuner REDUST aus Neukirchen-Vluyn hat ihn veredelt.

Mit dem BAW 212 erweitert REDUST sein Portfolio um eine der aktuell spannendsten neuen Offroad-Plattformen in Europa. Kaum ist das Fahrzeug verfügbar, präsentiert REDUST bereits eine konsequent weiterentwickelte Version: den BAW 212 REDUST – aufgebaut, getestet und auf echten Geländeeinsatz ausgelegt.

Dabei ist eines wichtig klarzustellen:

Der BAW 212 ist keine Kopie und kein kurzlebiger Trend. Hinter dem Fahrzeug steht Beijing Automobile Works (BAW) – ein Hersteller, der seit 1958 Fahrzeuge produziert und über jahrzehntelange Erfahrung im Geländewagenbau verfügt, inklusive langjähriger Anwendungen im staatlichen und militärischen Bereich.

Der BAW 212: Substanz statt Show

Der aktuelle BAW 212 ist ein klassisches Rahmenfahrzeug – konstruiert für Belastbarkeit und echte Geländetauglichkeit. Das Modell kombiniert robuste Technik mit moderner Ausstattung und trifft damit den Nerv vieler Offroad-Enthusiasten in Europa.

Zur Fahrzeugbasis gehören unter anderem:

o 2.0 Liter Diesel

o Automatikgetriebe

o Differenzialsperren

o Seilwinde und Suchscheinwerfer (je nach Ausstattung)

o geräumiger Innenraum und umfangreiche Ausstattung

Ein ehrlicher Geländewagen – kein Lifestyle-SUV.

REDUST erkennt das Potenzial – und liefert das komplette Offroad-Konzept

REDUST hat den BAW 212 unmittelbar nach Marktstart aufgenommen, intensiv geprüft und optisch wie funktional konsequent weiterentwickelt. Der BAW 212 REDUST steht für einen Offroad-Auftritt, der sofort klar macht: Dieses Fahrzeug ist bereit für Gelände.

Das Umbaupaket umfasst unter anderem:

o Riesiger Aluminium-Dachkorb als Expeditionsbasis

o LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten für maximale Sicht bei Offroad- und Arbeitseinsatz

o Trittbretter für Funktion und markanten Look

o Höherlegungsfahrwerk für mehr Geländefreiheit und Präsenz

o Metall-Unterfahrschutz für konsequenten Schutz im Terrain

o Alufelgen mit kräftigen All-Terrain-Reifen für Traktion und Standfestigkeit

o Heckleiter für schnellen Zugriff auf Dach-Equipment

o sowie zahlreiche weitere Detaillösungen, die das Fahrzeug optisch abrunden und funktional aufwerten

Das Ergebnis ist ein Geländewagen, der nicht nur „gut aussieht“, sondern als Gesamtpaket überzeugt – entwickelt für Offroad-Strecken, Touren und harte Einsätze.

Mehr als Teile – komplette Fahrzeuge

REDUST bietet nicht nur einzelne Komponenten, sondern entwickelt vollständige Umbaukonzepte und liefert auf Wunsch komplett aufgebaute Fahrzeuge. Der BAW 212 REDUST kann modular konfiguriert oder als fertiges Komplettfahrzeug bezogen werden.

Statement von Eugen Maier, Gründer von REDUST

„Der BAW 212 hat Substanz – und er ist kein Nachbau, sondern ein Fahrzeug mit eigener Geschichte und echter Geländewagen-Erfahrung im Hintergrund. Kaum war er verfügbar, haben wir ihn direkt in die Hand genommen und ihm den Offroad-Look und die Funktion gegeben, die dieses Auto verdient. Der BAW 212 REDUST ist ein Statement.“

REDUST setzt früh den Maßstab

Der BAW 212 ist neu in Europa – und REDUST ist von Anfang an vorne dabei. Mit dieser Portfolio-Erweiterung zeigt REDUST, wie schnell eine starke Plattform zu einem vollständigen Offroad-Konzept werden kann: optisch dominant, funktional aufgebaut und bereit fürs Gelände.

Der BAW 212 ist da.

REDUST setzt die Benchmark.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.redust.com

