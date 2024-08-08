  • Erfolgreicher Markenstart von REDUST auf der Essen Motor Show 2025

    Erfolgreicher Messestart der Marke REDUST auf der Essener Motor Show

    BildMit einem eindrucksvollen Auftritt auf der Essen Motor Show (Halle 7, Stand 7A28) hat REDUST seinen nächsten Entwicklungsschritt erfolgreich vollzogen. Die Marke, die bislang vor allem durch hochwertige Veredelungen moderner Dacia-Modelle bekannt war, präsentierte sich erstmals einem breiten Publikum als eigenständiger Anbieter für anspruchsvolles Off-Road- und Performance-Tuning – authentisch, technisch überzeugend und mit einer klaren Designhaltung.
    Schon am ersten Messewochenende wurde deutlich, dass REDUST den Nerv der Besucher trifft. Der Andrang war groß, das Interesse international – und die drei ausgestellten Fahrzeuge entwickelten sich schnell zu Publikumsmagneten. Die Messepräsentation zeigte eindrucksvoll, wofür REDUST steht: für präzise Ingenieursarbeit, robuste Technik und eine unverwechselbare, charakterstarke Formensprache.

    REDUST – Technik, Tradition und Haltung
    Als Tuning-Marke mit deutschem Qualitätsanspruch knüpft REDUST an Werte an, die im Automobilbereich seit jeher Bestand haben: solide Konstruktion, ehrliche Mechanik und Bauteile, die nicht nur optisch wirken, sondern auch funktional überzeugen. Mit zertifizierten Komponenten, moderner CNC-Fertigung und einem klaren Verständnis von Qualität setzt REDUST Maßstäbe – im Gelände wie auf der Straße.

    Die Messefahrzeuge – drei Charaktere, eine klare Vision
    REDUST Bigster Off-Road 4WD
    Als Hommage an klassische Expeditionsfahrzeuge zeigt dieser Umbau, wie konsequent Off-Road-Technik umgesetzt werden kann: Dachträger und Schutzsysteme aus Metall, Unterfahrschutz, Trittbretter sowie eigens entwickelte Off-Road-Felgen in Bronze. Ein Fahrzeug, das Abenteuer nicht verspricht, sondern ermöglicht.

    REDUST Duster Sport Hybrid
    Ein sportlich geprägtes Modell, das mit Gewindefahrwerk, verbreiterten Achsen, aerodynamischen ABS-Komponenten und einer markanten violetten Folierung eine kraftvolle Präsenz entfaltet. Inspiriert von traditionellen Performance-SUVs, verbindet er Eleganz und Dynamik auf eindrucksvolle Weise.

    REDUST Grand Safari turbo
    Ein kompromissloser Geländewagen mit leistungsoptimiertem Turbomotor, heavy-duty Dachsystem, Zusatzbeleuchtung, Schnorchel und Off-Road-Bereifung. Ein Fahrzeug, das die Ursprünge echter Geländetechnik mit moderner Ingenieurskunst verbindet.

    O-Töne
    „Wir wollten zeigen, wofür REDUST heute steht: ehrliche Technik, klare Haltung und eine Qualität, die man nicht erklären muss – man sieht und spürt sie.“
    – Eugen Maier, Geschäftsführer REDUST
    „Viele Besucher haben uns gesagt: ,Das ist genau die Art von Tuning, die oft fehlt.‘ – Für uns ist das die beste Bestätigung unserer Arbeit.“
    – Patrick Janczura, REDUST

    Ein Auftritt mit Signalwirkung
    Die Resonanz auf der Messe verdeutlicht, dass REDUST seinen Weg fortsetzt – konsequent, qualitätsbewusst und mit einem klaren Versprechen an alle automobilen Enthusiasten: Individualisierung ist dann stark, wenn sie Substanz hat. Die Marke hat es geschafft, Emotion und Technik zu verbinden und damit eine Zielgruppe zu erreichen, die Wert auf Bestand und echte Ingenieurkunst legt.

    Besuchen Sie uns auf der Essen Motor Show – Halle 7, Stand 7A28!
    Erleben Sie unsere Fahrzeuge live, lassen Sie sich professionell beraten und tauchen Sie ein in die Welt von REDUST – Engineering Emotion.

    Weitere Informationen
    Details zu Produkten, Fahrzeugumbauten sowie dem Bauteileprogramm finden Interessierte auf der offiziellen Website: www.redust.com
    Der komplette Produktkatalog und alle verfügbaren Tuningkomponenten sind im REDUST Online-Shop erhältlich: https://redust-parts.de/

