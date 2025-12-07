REDUST auf der Essen Motor Show 2025 – Halle 7, Stand 7A28

Die Marke REDUST präsentiert sich vom 29.11. bis zum 7.Dezember auf der Essener Motor Show mit 3 Fahrzeugen

28. November – 7. Dezember 2025

Die Essen Motor Show 2025 wird erneut zum Treffpunkt für Automobilkultur, Performance und Individualisierung – und REDUST ist selbstverständlich mit dabei. Die europäische Tuning-Marke, bislang als Dacia-Spezialist bekannt, präsentiert in diesem Jahr ein völlig neues Kapitel ihrer Entwicklung: ein eigenes Fahrzeugprojekt.

REDUST zeigt eindrucksvoll, wie weit sich moderne Dacia-Modelle optisch wie technisch transformieren lassen – und beweist zugleich, dass sich die Marke weit über ihr bisheriges Segment hinaus entwickelt hat.

REDUST – Premium-Tuning. Off-Road-Performance. Sportliche Individualität.

REDUST steht für hochwertige Fahrzeugveredelung, kompromisslose Technik und charakterstarkes Design – entwickelt für Straße, Gelände und Fahrer, die mehr erwarten als nur Serie. Mit speziell entwickelten, zertifizierten Komponenten, deutscher Fertigungspräzision und einer klaren Designphilosophie setzt REDUST neue Maßstäbe im Off-Road- und Tuningbereich.

Ausstellungsfahrzeuge vor Ort

1. REDUST Bigster Off-Road 4WD

Entwickelt für Expedition, Camping und lange Touren – Freiheit ohne Kompromisse:

o Markantes Off-Road-Kit aus ABS & Metall

o Massiver, passgenauer Dachträger mit LED-Systemen

o Seitenschutz, Unterfahrschutz und Trittbretter

o REDUST Off-Road-Felgen in Bronze passend zur Folierung

Funktion trifft Design – robust, technisch und selbstbewusst.

2. REDUST Duster Sport Hybrid

Performance trifft Eleganz:

o Gewindefahrwerk & verbreiterte Achsen

o Aerodynamische Sportelemente aus hochwertigem ABS

o Exklusive violette Folierung

o REDUST Leichtmetallfelgen mit Breitreifen

Maximale Präsenz – inspiriert von High-Performance-SUVs. REDUST SPORT bringt den Duster auf ein neues Niveau – für Fahrer, die Emotion und Aufmerksamkeit auf der Straße suchen.

3. REDUST Grand Safari turbo

Ein kompromissloser Umbau auf Basis eines kompakten Allrad-Modells – jetzt als vollwertiges Geländefahrzeug mit:

o Leistungsoptimiertem Turbomotor

o Off-Road-Bodykit mit Schutzkomponenten

o Höhergelegtem Fahrwerk

o Heavy-Duty-Dachsystem & Zusatzbeleuchtung

o Breiten Radlaufverbreiterungen

o Schnorchel und Off-Road-Bereifung

Ein Fahrzeug für Abenteuer, Natur und extreme Geländeansprüche – oder einfach für echte Off-Road-Enthusiasten.

Warum REDUST?

o Deutsche Entwicklung & CNC-Technologie

o TTG-zertifizierte, EU-weit eintragungsfreie Teile

o Hochwertige Materialien nach Herstellerstandard

o Präzise Passform & einfache Montage

o 24 Monate Garantie auf alle Produkte

o Europaweites Service- und Vertriebsnetz

REDUST entwickelt Bauteile, die Funktion, Sicherheit und Design vereinen – für Fahrer ohne Kompromisse.

Besuchen Sie uns auf der Essen Motor Show – Halle 7, Stand 7A28!

Erleben Sie unsere Fahrzeuge live, lassen Sie sich professionell beraten und tauchen Sie ein in die Welt von REDUST – Engineering Emotion.

Weitere Informationen und Fahrzeuge finden Sie unter www.redust.com

Weitere Informationen zum REDUST Online Shop finden sie unter www.redust-parts.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REDUST GmbH

Herr Eugen Maier

Weserstraße 4

47506 Neukirchen-Vluyn

Deutschland

fon ..: 02845 9802860

web ..: https://redust.com/

email : info@redust.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Quack Unternehmensberatung

Herr Michael Quack

Sürther Hauptstraße 43

50999 Köln

fon ..: 0160-5318278

web ..: https://unternehmensberatung-quack.de

email : info@unternehmensberatung-quack.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Inklusion braucht Qualität! Wie ArchiMed Schulbegleitung professionell gestaltet Lean-Ziele – und keiner weiß, warum er was tut?