  • REDUST auf der Essen Motor Show 2025 – Halle 7, Stand 7A28

    Die Marke REDUST präsentiert sich vom 29.11. bis zum 7.Dezember auf der Essener Motor Show mit 3 Fahrzeugen

    Bild28. November – 7. Dezember 2025

    Die Essen Motor Show 2025 wird erneut zum Treffpunkt für Automobilkultur, Performance und Individualisierung – und REDUST ist selbstverständlich mit dabei. Die europäische Tuning-Marke, bislang als Dacia-Spezialist bekannt, präsentiert in diesem Jahr ein völlig neues Kapitel ihrer Entwicklung: ein eigenes Fahrzeugprojekt.

    REDUST zeigt eindrucksvoll, wie weit sich moderne Dacia-Modelle optisch wie technisch transformieren lassen – und beweist zugleich, dass sich die Marke weit über ihr bisheriges Segment hinaus entwickelt hat.

    REDUST – Premium-Tuning. Off-Road-Performance. Sportliche Individualität.
    REDUST steht für hochwertige Fahrzeugveredelung, kompromisslose Technik und charakterstarkes Design – entwickelt für Straße, Gelände und Fahrer, die mehr erwarten als nur Serie. Mit speziell entwickelten, zertifizierten Komponenten, deutscher Fertigungspräzision und einer klaren Designphilosophie setzt REDUST neue Maßstäbe im Off-Road- und Tuningbereich.

    Ausstellungsfahrzeuge vor Ort
    1. REDUST Bigster Off-Road 4WD
    Entwickelt für Expedition, Camping und lange Touren – Freiheit ohne Kompromisse:
    o Markantes Off-Road-Kit aus ABS & Metall
    o Massiver, passgenauer Dachträger mit LED-Systemen
    o Seitenschutz, Unterfahrschutz und Trittbretter
    o REDUST Off-Road-Felgen in Bronze passend zur Folierung

    Funktion trifft Design – robust, technisch und selbstbewusst.

    2. REDUST Duster Sport Hybrid
    Performance trifft Eleganz:
    o Gewindefahrwerk & verbreiterte Achsen
    o Aerodynamische Sportelemente aus hochwertigem ABS
    o Exklusive violette Folierung
    o REDUST Leichtmetallfelgen mit Breitreifen

    Maximale Präsenz – inspiriert von High-Performance-SUVs. REDUST SPORT bringt den Duster auf ein neues Niveau – für Fahrer, die Emotion und Aufmerksamkeit auf der Straße suchen.

    3. REDUST Grand Safari turbo
    Ein kompromissloser Umbau auf Basis eines kompakten Allrad-Modells – jetzt als vollwertiges Geländefahrzeug mit:
    o Leistungsoptimiertem Turbomotor
    o Off-Road-Bodykit mit Schutzkomponenten
    o Höhergelegtem Fahrwerk
    o Heavy-Duty-Dachsystem & Zusatzbeleuchtung
    o Breiten Radlaufverbreiterungen
    o Schnorchel und Off-Road-Bereifung

    Ein Fahrzeug für Abenteuer, Natur und extreme Geländeansprüche – oder einfach für echte Off-Road-Enthusiasten.
    Warum REDUST?
    o Deutsche Entwicklung & CNC-Technologie
    o TTG-zertifizierte, EU-weit eintragungsfreie Teile
    o Hochwertige Materialien nach Herstellerstandard
    o Präzise Passform & einfache Montage
    o 24 Monate Garantie auf alle Produkte
    o Europaweites Service- und Vertriebsnetz

    REDUST entwickelt Bauteile, die Funktion, Sicherheit und Design vereinen – für Fahrer ohne Kompromisse.
    Besuchen Sie uns auf der Essen Motor Show – Halle 7, Stand 7A28!
    Erleben Sie unsere Fahrzeuge live, lassen Sie sich professionell beraten und tauchen Sie ein in die Welt von REDUST – Engineering Emotion.
    Weitere Informationen und Fahrzeuge finden Sie unter www.redust.com
    Weitere Informationen zum REDUST Online Shop finden sie unter www.redust-parts.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    REDUST GmbH
    Herr Eugen Maier
    Weserstraße 4
    47506 Neukirchen-Vluyn
    Deutschland

    fon ..: 02845 9802860
    web ..: https://redust.com/
    email : info@redust.com

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    Quack Unternehmensberatung
    Herr Michael Quack
    Sürther Hauptstraße 43
    50999 Köln

    fon ..: 0160-5318278
    web ..: https://unternehmensberatung-quack.de
    email : info@unternehmensberatung-quack.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. China-Frankreich-Tour 2024 und Grand Show Paris: GAC Motor ist Inbegriff von chinesischem Luxus
      PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 8. August 2024 / Die China-Frankreich-Tour 2024, die sich über den gesamten eurasischen Kontinent erstreckte, hat nun erfolgreich ihr Endziel Paris erreicht. Die prestigeträchtige Begleitmarke...

    2. Entfernungen überbrücken und die Zukunft verbinden: globale Einfluss von GWM auf der Chengdu Motor Show 2024
      Überbrückung von Distanzen und Verbindung der Zukunft: Die globale Wirkung von GWM auf der Chengdu Motor Show 2024...

    3. ALLVAC präsentiert neueste Folien auf der Interpack (Halle 5, Stand 5B01)
      Barrierefolien von ALLVAC machen Lebensmittel länger haltbar und sorgen für "Save Food". Das Unternehmen präsentiert seine neuesten Folien auf der Interpack in Düsseldorf....

    4. FACHPACK 2025: Fernholz präsentiert „PPWR-ready“-Verpackungslösungen in Halle 4
      Fernholz präsentiert auf der FACHPACK 2025 innovative, PPWR-konforme Kunststoffverpackungen und zeigt, wie echte Kreislaufwirtschaft schon heute funktioniert....

    5. The Battery Show Europe 2025 setzt auf vertiefte Wissensvermittlung und globalen Dialog
      STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 2. Juni 2025 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die zeitgleich mit dem Energy Storage Summit...

    6. Graid Technology meldet globale Verfügbarkeit von SupremeRAID(TM) HE (HPC Edition) und gewinnt Best of Show auf der FMS 2025
      Die preisgekrönte GPU-basierte RAID-Lösung bietet unübertroffene Ausfallsicherheit und Effizienz für moderne HPC- und KI-Workloads. Santa Clara, Kalifornien / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / Graid Technology, Erfinder des weltweit...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.