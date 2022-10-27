  • Lean-Ziele – und keiner weiß, warum er was tut?

    In vielen Unternehmen bleiben Ziele abstrakt und weit entfernt vom Tagesgeschäft. Ohne klare Verbindung zwischen Vision und Alltag fehlen Motivation und echte Beteiligung. Wie lässt sich das ändern?

    BildIn vielen Unternehmen wird im Lean-Umfeld intensiv über Ziele, Kaskadierung und Ausrichtung gesprochen doch im Alltag zeigt sich häufig ein anderes Bild.

    Das Jahresziel hängt im Flur, die Vision als Poster in der Kantine.
    Auf die Frage im Shopfloor, was der persönliche Beitrag dazu ist, folgt jedoch oft nur Schulterzucken.

    Der Grund liegt auf der Hand:
    Ziele sind häufig zu abstrakt und zu weit entfernt vom Tagesgeschäft.
    Dadurch bleibt unklar, wie das eigene Handeln das große Ganze beeinflusst.

    Die Folgen sind spürbar:

    Fehlende Beteiligung

    Sinkende Motivation

    Aktivitäten, die im schlimmsten Fall entgegen der Unternehmensziele laufen

    Entscheidend ist daher, Unternehmensziele so zu gestalten, dass sie verständlich, greifbar und anschlussfähig sind.
    Nur wenn klar ist, wie jedes Team und jede Person zur Zielerreichung beiträgt, entsteht echte Wirkung im Alltag.

    Hilfreiche Ansätze wie Hoshin Kanri, SMART oder Zielkaskadierung liefern Struktur – doch die eigentliche Herausforderung liegt in der Umsetzung:
    Ziele müssen so formuliert sein, dass jeder im Unternehmen seinen Beitrag erkennt und diesen auch aktiv gestalten kann.

    Fortschritt entsteht, wenn aus Visionen konkrete Jahres- und Tagesziele werden – sichtbar, messbar und lebendig im Shopfloor.
    Denn eines ist sicher:
    Ohne klare Ziele gibt es keine echte Beteiligung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Simplefactory Alexander Schlegel
    Herr Alexander Schlegel
    Ruppmannstrasse 43
    70565 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 07117802004
    web ..: https://simplefactory.de/
    email : info@simplefactory.de

    Trotz der langen Historie der Verbesserungsprozesse, wie Lean, TPM, KVP, 5S & weiteren Ansätze, entwickelt oft jedes Unternehmen die Produkte zur Lösungsumsetzung selbst oder hat einen hohen Suchaufwand bei der Beschaffung! Doch warum das Rad immer wieder neu erfinden?“

    Bei Simplefactory tragen wir praktische Ideen, Beispiele und Anregungen zu den Methoden des Verbesserungsprozesses wie Lean, TPM & KVP zusammen, damit das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Dieses Praxiswissen bauen wir durch intensiven Austausch mit Lean-Praktikern stetig aus.

    Als Netzwerk der guten Ideen helfen wir von Simplefactory Lean, TPM, KVP und 5S- Verantwortlichen durch die praxiserprobten Tipps, Ideen und Produkte bei einer erfolgreichen Umsetzung.

    Pressekontakt:

    Simplefactory
    Herr Alexander Schlegel
    Ruppmannstrasse 43
    Stuttgart 70565

    fon ..: 07117802004


