  • Melamin-Brettchen: Langlebige Werbeartikel mit Druck – täglich im Einsatz, täglich im Blick

    Perfekte, dauerhafter Werbeartikel: Melamin-Brettchen mit individuellen Werbesujets

    BildFür Unternehmen, die ihre Marke dauerhaft präsent halten wollen, sind Melamin-Brettchen (HPL-Schichtstoff) ein zeitloser Klassiker unter den Werbeartikeln mit Druck. Robust, hygienisch, individuell gestaltbar – und bei uns besonders preisgünstig erhältlich.

    Robust, hygienisch, langlebig

    Melamin-Brettchen überzeugen durch ihre hohe Materialqualität: kratzfest, hitzebeständig und lebensmittelecht.
    Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und hygienisch – ideal für den Einsatz in Küche, Büro oder Gastronomie.

    Starke Markenpräsenz im Alltag

    Dank moderner 4-Farb-Drucktechnik lässt sich die gesamte Vorderseite frei gestalten – vom Firmenlogo über kreative Grafiken bis hin zu fotorealistischen Motiven.
    Jedes Brettchen wird so zu einem individuellen Werbeartikel mit Bedruckung, der Ihre Marke im Alltag Ihrer Kunden verankert.

    Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

    Ob als Kundengeschenk, als aufmerksamkeitsstarkes Giveaway auf Messen oder als langlebiges Mitarbeiterpräsent – bedruckte Melamin-Brettchen verbinden in idealer Weise Nutzen mit Werbewirkung.
    Unternehmen schätzen besonders den hohen Erinnerungswert, da diese Werbemittel über Jahre hinweg im Gebrauch bleiben – und das zu XXS-Preisen bereits ab 50 Stück.

    Ihre Vorteile auf einen Blick

    Marke im Blickfeld: Durch ständigen Gebrauch im Alltag.

    Kosteneffizienz: Längerer Werbeeffekt als viele kurzlebige Giveaways – bei uns besonders preisgünstig.

    Gestaltungsfreiheit: Logos, Fotos oder Slogans in brillanter Farbqualität.

    Langlebigkeit: Kratzfest, temperaturbeständig und spülmaschinengeeignet.

    Jetzt individuelle Werbeartikel-Brettchen mit Druck gestalten

    Bereits ab 50 Stück realisierbar – auch in größeren Auflagen zu attraktiven Konditionen.
    Grafikservice, Druckdatenprüfung und Expresslieferung machen den Bestellprozess einfach und effizient – und das zu XXS-Preisen, die Ihr Budget schonen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
    Herr Till Maurer
    Mergenthalerallee 79-81
    65760 Eschborn
    Deutschland

    fon ..: 061969549473
    web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de
    email : service@werbeartikel-mit-bedruckung.de

    Seit über 40 Jahren*
    100% zuverlässiger B2B-Partner
    Internationale Werbeartikel jeglichen Genres

    – Online-Shop mit bis zu 180.000 Werbeartikeln
    – Weltweite Beschaffung sämtlicher Werbeartikel/Werbemittel
    – Sonderproduktionen jeglicher Art
    – Importservice

    *E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG

