  • USM Haller Möbel: Die beste Lösung für Büro und Arztpraxis – blucom GmbH berät, plant und liefert

    blucom Designklassiker GmbH – Ihr Partner für USM Haller Neu- und Gebrauchtware

    BildDortmund, 8. Januar 2026

    Wer heute Büros oder Arztpraxen einrichtet, braucht mehr als „schöne Möbel“. Gefragt sind Lösungen, die Prozesse vereinfachen, Stauraum intelligent organisieren und zugleich einen hochwertigen, vertrauensvollen Eindruck vermitteln. Genau dafür steht das modulare Möbelsystem USM Haller – und blucom Designklassiker GmbH begleitet Unternehmen sowie medizinische Einrichtungen bei der Umsetzung von der ersten Idee bis zur fertigen Einrichtung.

    USM Haller gilt als Designklassiker und überzeugt vor allem im Alltag: Das System ist modular, langlebig und jederzeit erweiterbar. Ob Empfangstheke, Sideboard, Regalwand oder abschließbare Dokumentenmodule – die Elemente lassen sich passgenau konfigurieren und bei Bedarf problemlos umbauen. So entstehen Einrichtungslösungen, die mit Teams wachsen, sich an neue Räume anpassen und langfristig wirtschaftlich bleiben.

    Gerade in Arztpraxen spielt USM Haller seine Stärken aus: klare Linien, pflegeleichte Oberflächen und strukturierte Aufbewahrung unterstützen einen ruhigen, professionellen Praxisablauf. In Büros sorgt das System für Ordnung, reduziert visuelle Unruhe und schafft eine moderne, repräsentative Atmosphäre – vom Open-Space bis zum Chefbüro.

    blucom Designklassiker GmbH setzt dabei auf individuelle Planung: Raummaße, Laufwege, Stauraumbedarf und Designwirkung werden gezielt abgestimmt. Das Ergebnis sind Einrichtungskonzepte, die Funktion, Ästhetik und Alltagstauglichkeit verbinden – und sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Patientinnen und Patienten einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

    BLUCOM DESIGNKLASSIKER GMBH
    Herr Christian Möcking
    Martener Hellweg 34
    44379 Dortmund
    Deutschland

    +4923195808640
    https://www.blucom.de
    info@blucom.de

    Die blucom Designklassiker GmbH mit Sitz in Dortmund ist ein auf hochwertige Designmöbel spezialisiertes Unternehmen und offizieller USM Partner.
    Im Fokus steht das modulare Möbelsystem USM Haller – bei blucom können Kundinnen und Kunden Originalware neu und gebraucht erwerben und individuelle Lösungen passend zu Wohn-, Büro- oder Praxisräumen zusammenstellen.

    BLUCOM DESIGNKLASSIKER GMBH
    Herr Christian Möcking
    Martener Hellweg 34
    44379 Dortmund

    +4923195808640
    info@blucom.de


