Better Estates GmbH: Paul Klöckner setzt im Ruhrgebiet auf modernen Immobilienservice mit Struktur
Better Estates – Ihr Immobilienmakler Dortmund: Verkauf, Vermietung & kostenlose Wertermittlung. Mit Drohnenaufnahmen, virtuellen Rundgängen und Rundum-Service bis zum Notartermin.
Dortmund, 8. Januar 2026 – Die Better Estates GmbH steht für „ausgezeichneten Immobilienservice im Ruhrgebiet“ und begleitet Eigentümerinnen und Eigentümer beim Verkauf, bei der Vermietung und bei der Bewertung von Wohnimmobilien – effizient, kompetent und persönlich. Als Immobilienmakler Dortmund unterstützt Better Estates Eigentümer dabei, den gesamten Prozess planbar, transparent und stressfrei zu gestalten. Ob Eigentumswohnung, Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus: Kundinnen und Kunden profitieren von Beratung und Service aus einer Hand – mit klaren Abläufen, verbindlicher Kommunikation und einem hohen Anspruch an Qualität.
Geschäftsführer Paul Klöckner (M. Sc. Immobilienwirtschaft und -Management) vereint akademische Expertise mit Praxiserfahrung aus Immobilienprojektentwicklung und Assetmanagement. Sein Anspruch: ein professioneller, unkomplizierter Rundum-Service, bei dem die Beratung nicht bei der Preisidee endet, sondern bis zur sicheren Abwicklung reicht – inklusive Notartermin. Als Immobilienmakler Dortmund verbindet Better Estates regionale Marktkenntnis mit modernen Vermarktungsstrategien und einem hohen Anspruch an Diskretion. Gerade in sensiblen Situationen – etwa bei Erbimmobilien, Scheidung oder einem geplanten Umzug – ist eine strukturierte Begleitung entscheidend.
Bei der Vermarktung setzt Better Estates auf moderne Präsentation und klare Prozesse: professionelle Drohnenaufnahmen und virtuelle Immobilienrundgänge sorgen für eine hochwertige Darstellung und helfen, passende Interessenten gezielt anzusprechen. Ergänzt wird dies durch die Erstellung eines überzeugenden Exposés, die zielgerichtete Bewerbung sowie die Koordination und Durchführung von Besichtigungen. Anschließend werden Anfragen und Rückmeldungen strukturiert ausgewertet, um die nächsten Schritte schnell und sauber zu steuern – vom Erstkontakt bis zur finalen Entscheidung.
Auch in der Vermietung bietet Better Estates einen umfassenden Service, der Eigentümer spürbar entlastet: Dazu gehören Standort- und Wettbewerbsanalyse, die fundierte Mietpreisfindung, die Vorauswahl geeigneter Interessenten inklusive Bonitätsprüfung, die Mietvertragserstellung sowie die Wohnungsübergabe mit Protokoll. So werden Risiken reduziert und die Vermietung wird planbar – sowohl für private Vermieter als auch für Kapitalanleger.
Ein zentraler Einstieg ist die kostenfreie, unverbindliche Wertermittlung: Kundinnen und Kunden können eine Online-Bewertung mit Sofortergebnis nutzen oder eine persönliche Beratung als lokaler Experte vereinbaren – beides 100% kostenlos. Dabei betont Better Estates konsequent Werte wie Ehrlichkeit, Transparenz und Diskretion – und positioniert sich als verlässlicher Immobilienmakler Dortmund für alle, die ihre Immobilie im Ruhrgebiet professionell verkaufen oder vermieten möchten.
Die Better Estates GmbH ist ein in Dortmund ansässiges Immobilienunternehmen mit Fokus auf Wohnimmobilien in der Metropolregion Ruhr. Unter der Leitung von Geschäftsführer Paul Klöckner (M. Sc. Immobilienwirtschaft und -Management) begleitet Better Estates Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Interessenten bei Verkauf, Vermietung und Immobilienberatung – mit klaren Prozessen, moderner Vermarktung und persönlicher Betreuung
email : info@better-estates.de
