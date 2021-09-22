Visionary Copper & Gold: Breit aufgestellter Explorer für Kanadas Rohstoffzukunft

Visionary Copper & Gold Mines stellt nach seiner Umbenennung von Callinex Mines sein kanadisches Projektportfolio neu auf und richtet den Fokus auf Gold- und Kupfervorkommen mit erheblichem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen sieht darin einen klaren Investment Case für Anleger.

Visionary Copper & Gold Mines (ISIN: CA9279521012, WKN: A41FV3) hat sich nicht zufällig von Callinex Mines verabschiedet. Die Umbenennung verdeutlicht den klaren Schwerpunkt auf Kupfer- und Goldprojekte und unterstreicht zugleich die langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Das Management setzt dabei auf fortgeschrittene Projekte in Kanada, die sich durch oberflächennahe Mineralisierung, die Nähe zu bestehender Infrastruktur sowie den Zugang zu qualifizierten Fachkräften vor Ort auszeichnen und damit ein überzeugendes Ausgangsprofil für die nächsten Entwicklungsschritte bieten.

Besonders im Mittelpunkt steht die große VMS-Lagerstätte Point Leamington in Neufundland, die bereits über eine Ressourcenschätzung verfügt und im aktuellen Marktumfeld ein zunehmend wertvolles Asset darstellt. Die starke Beteiligung institutioneller Anleger wie Teck Resources und Mackenzie Investments unterstreicht das enorme Potenzial.

Parallel dazu hat Visionary mit Osawi Gold eine eigene Tochtergesellschaft geschaffen, die sämtliche Goldprojekte in Manitoba unter einem Dach zusammenführt. Das Unternehmen prüft nun verschiedene strategische Möglichkeiten, um aus diesen Assets zusätzlichen Wert zu generieren, ohne dafür neue Aktien ausgeben zu müssen. In einer Branche, in der viele Explorer regelmäßig frisches Kapital aufnehmen und ihre Aktienstruktur damit verwässern, wirkt dieser aktionärsfreundliche Ansatz besonders bemerkenswert.

Point Leamington als taktisches Kernprojekt

Die Geschichte des Projekts Point Leamington zeigt, wie viel Potenzial in dem VMS-System noch steckt. Seit der Entdeckung 1971 wurde über mehrere Betreiber hinweg ein großer Teil der heutigen Datenbasis aufgebaut. Visionary Copper & Gold übernahm das Projekt im Jahr 2016 und aktualisierte 2021 die bestehende Ressourcenschätzung. Diese umfasst oberflächennahe Gold-, Zink- und Kupfergehalte, die für ein künftiges Tagebau- wie auch Untertagebaukonzept relevant sind.

Die Lagerstätte ist weitläufig, oberflächennahe Zonen sind klar abgegrenzt und die Gehalte zeigen in mehreren Bereichen hochgradige Abschnitte. Noch wichtiger: Die Mineralisierung ist in der Tiefe offen. Historische Bohrungen deuten darauf hin, dass sich unterhalb der bestehenden Ressource neue Zonen befinden könnten, die wesentlich höhere Gehalte tragen. Genau das macht den kommenden Explorationszyklus so spannend.

Die Regierung von Neufundland unterstützt das Projekt über ein Förderprogramm mit bis zu 150.000 CAD. Zudem wurden die notwendigen Explorationsgenehmigungen bis 2027 erteilt. Visionary plant, noch 2026 historische Bohrkerne erneut zu beproben, bevor noch im selben Jahr weitere Bohrprogramme starten und 2027 eine aktualisierte Ressourcenschätzung sowie eine wirtschaftliche Erstbewertung folgen sollen.

CEO Max Porterfield formulierte Anfang September den Anspruch klar: Die aktuellen Metallpreise seien ein idealer Zeitpunkt, um das Projekt aggressiv weiterzuentwickeln. Sein Team sieht erhebliches Potenzial zur Erweiterung der Ressource, insbesondere in den gold- und kupferreichen Bereichen der oberflächennahen Lagerstätte.

Breite Projektbasis stärkt Positionierung

Neben der Pt. Leamington-Lagerstätte betreibt Visionary Copper & Gold weitere aussichtsreiche Projekte, die das Unternehmensprofil gezielt abrunden und diversifizieren. Das Projekt Pine Bay im Flin Flon District an der Grenze zwischen Manitoba und Saskatchewan ist eine der bedeutendsten VMS-Regionen weltweit und brachte in den vergangenen Jahren mit Rainbow, Alchemist und Descendent mehrere neue Lagerstätten hervor.

Besonders Rainbow sticht dabei hervor. Sie zählt zu den hochgradigsten bekannten Kupfervorkommen Nordamerikas und weist Gehalte auf, die mit Vorkommen in deutlich risikoreicheren Jurisdiktionen – etwa im Kongo – vergleichbar sind. Im Unterschied zu diesen Regionen liegt Rainbow jedoch in einer politisch stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Nähe zur Bergbaustadt Flin Flon erhöht zusätzlich die Attraktivität des Projekts, da potenzielle Entwicklungsschritte effizient und zügig realisierbar wären. Zudem verfügt Rainbow bereits über eine NI-43-101-konforme Mineralressource, was den fortgeschrittenen Projektstatus unterstreicht.

Visionary Copper & Gold hat sein Projektgebiet in Pine Bay nach Norden deutlich erweitert und in diesem Zusammenhang eine Vereinbarung mit Teck Resources abgeschlossen, durch die das erweiterte Landpaket entsprechend eingebunden ist.

Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen erste vielversprechende Ergebnisse im Zielgebiet Blueberry, das seither als zentraler Fokus der laufenden Explorationsaktivitäten gilt. Aufbauend auf diesen Resultaten wurden mehrere aussichtsreiche, oberflächennahe Zielzonen definiert, die für zukünftige Bohrtests vorgesehen sind.

Auch die Projekte Nash Creek und Superjack in New Brunswick bringen fortgeschrittene Zink-Blei-Silber-Vorkommen mit. Nash Creek besitzt sogar bereits eine PEA, die auf Basis eines 10-jährigen Minenplans eine hohe Wirtschaftlichkeit zeigt.

Neben steigenden Zinkpreisen könnten auch die zuletzt deutlich höheren Silberpreise einen positiven Einfluss auf das Projekt haben, da sowohl die Ressourcenschätzung als auch die vorliegende Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) mit einem konservativen Silberpreis von 17 US-Dollar je Unze kalkuliert wurden. Die Basisannahme der PEA für Zink liegt zudem bei lediglich 1,25 US-Dollar je Pfund, was zusätzliches Aufwärtspotenzial bei einem anhaltend positiven Marktumfeld eröffnet.

Die Goldprojekte Island Lake und Gossan Gold wiederum bieten hochgradige historische Resultate und könnten bei zukünftigen Edelmetallpreissteigerungen erheblichen Wert generieren. Mit der Bündelung unter Osawi Gold schafft Visionary hier strategische Flexibilität.

Zeitplan für nächste Meilensteine

Visionary hat im Dezember 2025 eine 3 Mio. CAD Finanzierung abgeschlossen, um die notwendigen Bohrprogramme und metallurgischen Tests durchzuführen. Die staatliche Förderung in Neufundland entlastet das Budget zusätzlich und verschafft Visionary mehr finanziellen Spielraum. Entscheidend ist, ob das Unternehmen bei Point Leamington und Pine Bay schnell Ergebnisse liefern kann, die den Kapitalmarkt überzeugen.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Für 2026 sind umfangreiche Bohrprogramme sowie metallurgische Untersuchungen geplant, gefolgt von einer aktualisierten Ressourcenschätzung und einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2027.

Der kurzfristig wichtigste Werttreiber sind dabei die anstehenden Bohrergebnisse, die maßgeblich über die weitere Entwicklung des Projekts entscheiden. Positive Ergebnisse könnten zunächst eine Erweiterung und Aktualisierung der Ressource ermöglichen und in der Folge die Grundlage für eine aussagekräftige PEA bilden.

Vor dem Hintergrund einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 15 Mio. CAD erscheint das Bewertungsniveau im Branchenvergleich niedrig. Positive Bohrergebnisse – und darauf aufbauend eine aktualisierte Ressource sowie eine PEA – könnten daher einen erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklung haben, sofern die geplanten Meilensteine wie vorgesehen erreicht werden.

Visionary arbeitet zudem in politisch stabilen und bergbaufreundlichen Regionen, was Genehmigungsprozesse planbarer macht und die Umsetzungsrisiken reduziert.

Fazit: Klar fokussierter Explorer mit Hebelchancen bei Trendmetallen

Visionary Copper & Gold Mines hat seine Ausrichtung zügig geschärft und konzentriert sich nun auf ein Portfolio aus fortgeschrittenen und zugleich sehr aussichtsreichen Explorationsprojekten. Mit Point Leamington verfügt das Unternehmen über eines der größten unerschlossenen VMS-Vorkommen in Neufundland und plant bereits die nächsten Schritte zur Erweiterung und wirtschaftlichen Bewertung. Die Projekte im Flin-Flon-Gürtel bieten zusätzliche Chancen, insbesondere hinsichtlich einer möglichen Cluster-Entwicklung.

Für Anleger entsteht damit ein mehrfacher Hebel: Kupfer gilt als einer der wichtigsten Industriemetalle der nächsten Jahrzehnte, während Gold zuletzt seine Rolle als Absicherung gegen wirtschaftliche Risiken erneut gezeigt hat. Visionary ist strategisch positioniert, um von beiden Trends zu profitieren.

Sollten die kommenden Explorationsprogramme die Ressourcengrößen wie erhofft ausbauen und die geplanten wirtschaftlichen Bewertungen positive Ergebnisse liefern, könnte die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 15 Mio. CAD deutlich zu niedrig sein. Für risikobewusste Anleger im Rohstoffsektor eröffnet Visionary Copper & Gold Mines damit eine interessante Chance, sich frühzeitig in ein potenziell wachstumsstarkes Entwicklungsunternehmen einzukaufen.

