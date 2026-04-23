  • Jonas Deichmann steigert seine Fußkraft um 60% dank Großzehen-Power durch Joe Nimble

    Eine Kraftanalyse belegt, dass sich die Muskulatur unter dem Fuß und am Unterschenkel durch ein gezieltes Training der Zehen und insbesondere der Großzehe zügig anpasst und die Kraft deutlich steigt.

    BildLudwigsburg, 23. April 2026. Der deutsche Extremsportler und Weltrekordhalter im Triathlon, Jonas Deichmann, trainierte mit dem Big Toe PowerPro von Joe Nimble, dem ersten spezifischen Trainingsgerät für den Großzehenbeuger. Über einen Zeitraum von neun Wochen nutzte er das Gerät drei bis vier Mal wöchentlich für jeweils rund drei Minuten. Die Wirksamkeit dieses kompakten Trainings wurde durch eine Vorher-/Nachher-Messung mit einem speziellen Dynamometer überprüft. Die finale Messung wurde live vor den Teilnehmern des Joe Nimble Community Events in Ludwigsburg durchgeführt.

    Das Ergebnis überraschte selbst die Experten: „Jonas erzielte in gut zwei Monaten einen Kraftzuwachs von 60 Prozent“, sagt Dr. Goldmann. „Das ist ein beeindruckendes Ergebnis, passt aber sehr gut zu unseren bisherigen Studienergebnissen.“

    Natürliche Stabilität statt künstlicher Stützen: Der Nutzen für Trailrunning und Yoga

    Für Jonas Deichmann ist der Nutzen des Trainings unmittelbar spürbar, weit weg von der Laborumgebung. Besonders im anspruchsvollen Trailrunning profitiert er von der neu gewonnenen Fußstabilität: „Im Gelände merke ich den Unterschied sofort. Das Risiko des Umknickens sinkt massiv, weil mein Fuß als funktionelle Einheit agiert und nicht allein vom Schuh kontrolliert werden muss“, berichtet der Extremsportler. Auch abseits der Laufstrecke zeigt sich der Effekt: In schwierigen Yoga-Balancepositionen, die zuvor wacklig waren, agiert der Sportler nun spürbar stabil und sicher.

    „Wir hinterfragen seit Jahrzehnten die Standards beim Laufschuhdesign“, sagt Joe-Nimble-Gründer Sebastian Bär. „Wenn wir sehen, dass Läuferinnen und Läufer mit Carbonplatten oder Stützen zwar ihre Performance steigern, aber die Ursache für Instabilität ignorieren, suchen wir nach Lösungen, die am Fundament ansetzen.“

    Key Data

    * Athlet: Jonas Deichmann (vielfacher Weltrekordhalter)
    * Wissenschaftliche Leitung: Dr. Jan-Peter Goldmann (Deutsche Sporthochschule Köln)
    * Trainingsmethode: Big Toe Power Pro (3-4 Einheiten/Woche, je 3 Min.)
    * Ergebnis: +60 % Kraftzuwachs der kurzen und tiefliegenden Fußmuskulatur in 9 Wochen
    * Kernnutzen: Spürbar erhöhte Fußstabilität und reduzierte Umknickgefahr, Leistungssteigerung in Trail & Yoga
    * Kernaussage: Systematisches Training des Fußes anstatt externe Add-ons (Carbon/Stützen)

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Saskia Müller & Kollegen
    Frau Saskia Müller
    Behringstr. 111A
    80999 München
    Deutschland

    fon ..: +491783421567
    web ..: https://www.joe-nimble.com/
    email : joe-nimble@saskiamueller.com

    Über Joe Nimble:

    Joe Nimble ist Pionier der funktionalen Fußbiomechanik und die weltweit erste Laufschuhmarke, die die Funktion der Großzehe als zentralen Stabilitätsanker und Vortriebshebel ins Zentrum der Performance-Entwicklung stellt. Firmengründer Sebastian Bär verfolgt seit über zehn Jahren die Philosophie des toefreedom, um das natürliche Kraftpotenzial des Fußes zu aktivieren. Was als Pionierarbeit für Fußgesundheit begann, ist heute eine Aspirational Performance Running Brand, deren Herzstück das „Big Toe Power System“ bildet – ein weltweit einzigartiges Ökosystem, das sich in die vier Säulen Performance Shoes, Training & Recovery, Add-Ons und Education gliedert. Durch den direkten Dialog mit der Lauf-Community und die enge Zusammenarbeit mit internationalen Experten wie Lee Saxby entwickelt Joe Nimble Produkte, die Serious Runnern zu mehr Kraft, Stabilität und natürlichem Vortrieb verhelfen. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh „Ultreya“ wurde 2022 und der „Addict Pro-R“ 2024 als Best Debut von der Runner’s World prämiert.

    Weitere Informationen zu Joe Nimble finden Sie hier:

    Joe Nimble Website: https://joe-nimble.com
    Joe Nimble auf Facebook: www.facebook.com/joenimbleDE
    Joe Nimble auf Instagram: www.instagram.com/joenimble
    Joe Nimble auf YouTube: https://bit.ly/2Q1EJVV

    Pressekontakt:

    Joe Nimble
    Saskia Müller
    Karlstraße 8/1
    71638 Ludwigsburg

    fon ..: +49 1783421567


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