Joe Nimble revolutioniert Laufschuhtechnologie: Patent für ToePilot erteilt

Das Europäisches Patentamt hat die Innovationsführerschaft von Joe Nimble bescheinigt. Für die revolutionäre ToePilot-Technologie wurde jetzt das Patent erteilt.

Ludwigsburg, 26. November 2024. Joe Nimble, Pionier in der Entwicklung von Laufschuhen, die gezielt den großen Zeh unterstützen, erreicht einen weiteren Meilenstein: Im Oktober erteilte das Europäische Patentamt dem Unternehmen das Patent für seine innovative ToePilot-Technologie. Damit unterstreicht Joe Nimble seine führende Position im Bereich Laufschuhe mit Zehenfreiheit. „Wir beobachten zunehmend, dass auch die großen Brands unserer Argumentation folgen und den großen Zeh in Sachen Laufstabilität in den Fokus rücken“, erklärt Joe-Nimble-Gründer und CEO Sebastian Bär. „In absehbarer Zeit wird die Frage kommen: ‚Wer hat’s erfunden?‘. Und wir wollten eindeutig beweisen können: ‚Joe Nimble war’s!'“.

Der ToePilot repräsentiert einen Quantensprung in der Laufschuhtechnologie. Das ausgeklügelte Design wurde speziell entwickelt, um die natürliche Funktion der Großzehe optimal zu unterstützen – ein entscheidender Faktor in der Abstoßphase des Laufens, bei der das Zwei- bis Dreifache des Körpergewichts auf der Großzehe lastet. Diese Innovation ist besonders bedeutsam für Läufer, die bereits einen Läufer-Hallux (Hallux Valgus -8° oder mehr) entwickelt haben. Und das sind Studien zufolge rund zwei Drittel aller Läufer weltweit. In herkömmlichen Laufschuhen können sie ihr volles Kraftpotenzial in der Vortriebsphase nicht ausschöpfen. Mit dem ToePilot kann eine Fehlstellung der Großzehe effizient kompensiert werden.

Sebastian Bär und der angesehene englische Coach und Biomechaniker Lee Saxby haben eine einzigartige Wissensbasis über die natürliche Funktionalität der Großzehe und deren optimale Unterstützung in Laufschuhen aufgebaut. „Unsere Philosophie geht weit über die inzwischen anerkannten Vorteile der Zehenfreiheit hinaus“, erklärt Sebastian Bär, CEO von Joe Nimble. „Wir verbinden die natürliche Zehenfreiheit, die wir bereits seit Anfang der 80er Jahre propagieren, mit der revolutionären ToePilot-Technologie.

Daher positioniert sich die Marke zunehmend auch als „The Big Toe Company“, die durch die Aktivierung der natürlichen Großzehenfunktion das Lauferlebnis optimiert. Mit dem Patent auf den ToePilot wurde ein weiterer bedeutender Schritt in diese Richtung gemacht.

Über Joe Nimble:

Joe Nimble ist Pionier auf dem Gebiet „Toefreedom“. Seit rund zehn Jahren verfolgt Firmengründer Sebastian Bär dabei eine Mission: Läufer sollen ihren Sport dauerhaft schmerzfrei und effizient ausüben können. Zusammen mit Lee Saxby und weiteren weltweit anerkannten Experten für Lauftechnik und Biomechanik hat Sebastian Bär ein revolutionäres Schuhdesign für natürliche Zehenfreiheit und maximale Stabilität entwickelt. Das Sortiment ist komplett auf den Bereich Performance (Road, Trail, Gym und Recovery) ausgerichtet. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh „Ultreya“ wurde 2022 und der „Addict Pro-R“ 2024 als Best Debut von der Runner’s World prämiert.

Joe Nimble ist eine Ausgliederung aus der Traditions-Schuhmanufaktur BÄR GmbH, Pionier für natürliches und bequemes Laufen.



