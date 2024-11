7 Winterhotels zwischen schneebedeckten Bergen und stillen Seen

In der kalten Jahreszeit darf Ruhe einkehren im Innen wie im Außen. Ob in verschneiten Bergen, tiefen Wäldern oder an zugefrorenen Seen – diese Hotels lassen Wintermärchen wahr werden.

Schönste Winterkulissen, knisterndes Kaminfeuer oder einfach nur Stille und Geborgenheit. Unter folgenden Winterdomizilen findet jeder das Passende für sich. Hier wird der Winter zur Inspirationsquelle und zum Rückzugsort zugleich.

Hoch oben auf 1.750 Metern mitten im UNESCO Weltkulturerbe Seiser Alm befindet sich das Floralpina Hotel. Magische Wintermomente erleben Gäste hier jeden Tag – egal ob die Sonne auf- oder untergeht, die Kulisse und die Ruhe faszinieren zu jeder Tageszeit. Weiteres Highlight: direkt vor den Türen beginnt die Piste.

Die Historic South Tyrol Hotels haben schon viele Winter erlebt und über die Jahrhunderte nichts an ihrem besonderen Glanz verloren.

Ein besonderer Schatz liegt am Ende des Pustertals – das Historic South Tyrol Hotel Pragser Wildsee aus dem Jahr 1899. Zugegeben tagsüber pilgern viele Tagesgäste zu diesem magischen Ort, der Menschen aus aller Welt anlockt. Doch am Nachmittag wird es ganz leise und als Hotelgast hat man diese gigantische Winterkulisse ganz für sich.

Ein Jugendstilhaus aus dem Jahr 1903 direkt an der Piste findet sich selten – das Historic South Tyrol Hotel Monte Sella ist so eine besondere Ausnahme. Gäste finden hier neben vielen erhaltenen Jugendstil-Elementen Entspannung im Wellnessbereich, eine Gondel vor der Hoteltür und ein Kaminfeuer, vor dem es im Winter besonders viel Freude macht, ein Buch zu lesen.

In den Jahren, in denen der Oberraindlhof entstand waren die Winter bitterkalt und der einstige Besitzer des verlassenen Bergbauernhofs auf 1.400 Metern musste viel Holz schüren, damit es in den Stuben warm blieb. Kalt wird es heute auch noch – aber zum Glück gibt es im Oberraindlhof heute einen Wellnessbereich mit Saunen und Dampfbad.

Fragt man die Gastgeberin der Leuchtenburg, Kat, was man hier im Winter erleben kann, antwortet sie: „nichts“ und das ist vielleicht das Beste, was einem im Winterurlaub passieren kann. Denn einfach einmal die Ruhe fernab von Trubel und unendlichen Erlebnismöglichkeiten genießen zu können, ist gar nicht so leicht. „Wir machen es den Gästen einfach, einmal abzuschalten, kein TV, kein überfülltes Programm, einfach nur Ruhe, gutes Essen, zwei Saunen und schöne Zimmer.“

Im gewärmten Bergquellwasser seine Bahnen ziehen und direkt in die gezuckerten Berggipfel hineinschwimmen – im Boutique Biohotel Gitschberg dürfen sich Gäste im Winter nicht nur auf den Panoramapool, sondern auch auf Ruhe, Bioküche und einen Spa-Bereich auf 1.400 Metern freuen.

Schon bei der Anreise während der kalten Jahreszeit stehen die verschneiten Berggipfel Spalier. Und in den Zimmern der ADEA Lifestyle Suites genießen Gäste weiterhin schönsten Logenblick auf die weißen Gipfel. Wer Rodeln oder Skifahren will, braucht nur einen Fuß vor die Hoteltüre setzen.

