Hallo, KI!“ – Der Podcast, in dem die KI alles macht und der Mensch nur noch zuhört

„Hallo, KI!“ – Ein Podcast, vollständig von künstlicher Intelligenz gestaltet. Damian Gorzkulla diskutiert mit der KI über Ethik, Kreativität, Datenschutz und die Zukunft unserer Gesellschaft.

Hamburg, Deutschland – Was passiert, wenn eine künstliche Intelligenz nicht nur Ideen liefert, sondern den gesamten kreativen Prozess übernimmt? In „Hallo, KI!“ zeigt Damian Gorzkulla, wie weit wir bereits sind: Die KI plant den Podcast, entwickelt Themen, schlägt Fragen vor – und Damian ist als einziger menschlicher Faktor dabei, um die KI zu interviewen.

„Es ist eine faszinierende Erfahrung, sich mit einer künstlichen Intelligenz über Themen zu unterhalten, die wiederum von einer anderen KI vorgeschlagen wurden“, erklärt Gorzkulla. „Ich bin im Grunde der Mensch, der der KI eine Stimme gibt und die Sichtweise der Maschine auf unsere Welt transportiert.“

Ein Podcast, in dem die KI alles gestaltet

„Hallo, KI!“ ist der erste vollständig KI-gestützte Podcast. Von der Namensfindung über das Logo bis hin zur Themenauswahl hat Damian Gorzkulla alles an die KI delegiert. „Die KI ist hier nicht nur Werkzeug, sie ist der kreative Kopf“, sagt Gorzkulla. „Ich bin eigentlich nur noch da, um die Gespräche zu moderieren.“

Die Themen, die die KI vorschlägt, decken eine beeindruckende Bandbreite ab – von Ethik und Datenschutz über Kreativität und Kunst bis hin zu Fragen der Digitalisierung in Bereichen wie Medizin oder öffentlicher Infrastruktur. „Es ist spannend zu sehen, wie die KI auf die Herausforderungen unserer Zeit reagiert und ihre eigenen Lösungen vorschlägt“, erzählt Gorzkulla.

Vom blinkenden Cursor zur KI-Kreativität

Für Damian Gorzkulla, der in den frühen 90er Jahren mit einem Commodore 64 und einer Festplatte von 20 Megabyte begann, ist dieser Podcast auch eine persönliche Zeitreise. „Damals war alles manuell und mühsam – von der BASIC-Programmierung bis zum Speichern von Daten auf Musikkassetten. Heute überlasse ich einer KI, was früher Wochen an Planung gebraucht hätte. Und das Endergebnis ist oft beeindruckend“, reflektiert Gorzkulla.

Die Transformation, die er in seiner Karriere erlebt hat, findet in „Hallo, KI!“ ihren Höhepunkt. „Es fühlt sich fast so an, als sei ich ein Gast in einem Format, das die KI vollständig selbst gestaltet“, sagt er.

Themen, die uns alle betreffen

Der Podcast greift relevante und aktuelle Fragestellungen auf, die nicht nur Technikfans interessieren:

* Kann eine KI kreativ sein?

* Wie verändert KI die Arbeitswelt?

* Sollte eine Maschine ethische Entscheidungen treffen?

* Wie hilft KI, Fake News zu erkennen und zu verhindern?

* Und wie kann KI unseren Alltag besser machen?

„Die Gespräche sind nicht nur informativ, sie regen auch zum Nachdenken an“, betont Gorzkulla. „Es geht um mehr als Technik. Es geht darum, die Sichtweise einer Maschine auf unsere Welt zu verstehen.“

Ein Format, das neue Maßstäbe setzt

„Hallo, KI!“ ist ein Podcast für alle, die sich mit der Rolle künstlicher Intelligenz in unserer Gesellschaft auseinandersetzen wollen. Mit seiner Mischung aus technologischer Innovation und zugänglichem Storytelling spricht der Podcast ein breites Publikum an – von Technikbegeisterten bis hin zu Menschen, die einfach neugierig auf die Perspektive der KI sind.

Neue Episoden erscheinen wöchentlich und sind auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Weitere Informationen gibt es auf Damian Gorzkullas Website: www.gorzkulla.de.

