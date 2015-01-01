  • Bedruckte Melamin-Brettchen als Werbeartikel: Praktische Markenbotschafter für jeden Tag

    Hochwertige Melaminbrettchen für den täglichen Gebrauch als Werbeartikel

    BildUnternehmen suchen Werbeartikel, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch langfristig im Alltag der Kunden präsent bleiben. Melamin-Brettchen aus HPL-Schichtstoff erfüllen genau diese Anforderungen. Sie sind langlebig, hygienisch und vielseitig einsetzbar – und lassen sich individuell mit Firmenlogo oder Werbebotschaft bedrucken.

    Hochwertiges Material für den täglichen Gebrauch

    Melamin-Brettchen überzeugen durch ihre robuste Verarbeitung. Das widerstandsfähige HPL-Material ist kratzfest, temperaturbeständig und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

    Die glatte Oberfläche lässt sich einfach reinigen und erfüllt hohe hygienische Anforderungen. Dadurch eignen sich die Brettchen sowohl für den Einsatz in privaten Küchen als auch im Büro, in Kantinen oder in der Gastronomie.

    Werbewirkung dort, wo sie gesehen wird

    Ein besonderer Vorteil liegt in der großen Gestaltungsfläche. Mithilfe moderner 4-Farb-Druckverfahren kann die Vorderseite vollständig individualisiert werden. Logos, Illustrationen, Werbeslogans oder fotorealistische Motive lassen sich detailreich darstellen.

    So entsteht ein Werbeartikel, der täglich genutzt wird – und bei jeder Verwendung Ihre Marke sichtbar macht.

    Vielseitig einsetzbar für Marketing und Kundenbindung

    Bedruckte Melamin-Brettchen eignen sich für zahlreiche Einsatzbereiche im Marketing:

    als hochwertiges Kundengeschenk

    als praktisches Giveaway auf Messen und Veranstaltungen

    als Mitarbeiterpräsent

    als langlebiger Werbeträger im Gastronomie- oder Küchenumfeld

    Da solche Produkte regelmäßig verwendet werden, bleibt auch die Werbebotschaft dauerhaft präsent. Gerade deshalb zählen Brettchen aus Melamin seit vielen Jahren zu den beliebten Klassikern im Bereich der Werbeartikel.

    Die wichtigsten Vorteile im Überblick

    Dauerhafte Markenpräsenz
    Durch die tägliche Nutzung bleibt Ihr Logo dauerhaft im Blickfeld.

    Hohe Wirtschaftlichkeit
    Im Vergleich zu kurzlebigen Giveaways erzielen langlebige Werbeartikel eine deutlich nachhaltigere Werbewirkung – und sind bereits zu sehr günstigen Konditionen erhältlich.

    Individuelle Gestaltung
    Logos, Fotos oder Slogans lassen sich in brillanter Druckqualität umsetzen.

    Robuste Qualität
    Kratzfest, temperaturbeständig und spülmaschinengeeignet – ideal für den langfristigen Einsatz.

    Individuell bedruckte Brettchen bereits ab kleinen Stückzahlen

    Unternehmen können ihre Werbeartikel-Brettchen mit Druck bereits ab 50 Stück produzieren lassen. Auch größere Auflagen sind zu attraktiven Konditionen möglich.

    Ein integrierter Grafikservice, die Prüfung der Druckdaten sowie optionaler Expressversand sorgen für eine unkomplizierte Abwicklung – zu besonders preisgünstigen Konditionen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
    Herr Sven Maurer
    Mergenthalerallee 79-81
    65760 Eschborn
    Deutschland

    fon ..: 061969549473
    web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de
    email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de

    Seit über 40 Jahren*
    100% zuverlässiger B2B-Partner
    Internationale Werbeartikel jeglichen Genres

    – Online-Shop mit bis zu 180.000 Werbeartikeln
    – Weltweite Beschaffung sämtlicher Werbeartikel/Werbemittel
    – Sonderproduktionen jeglicher Art
    – Importservice

    *E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG

    Pressekontakt:

    GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
    Herr Sven Maurer
    Mergenthalerallee 79-81
    65760 Eschborn

    fon ..: +4961969549473
    email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Melamin-Brettchen: Langlebige Werbeartikel mit Druck – täglich im Einsatz, täglich im Blick
      Perfekte, dauerhafter Werbeartikel: Melamin-Brettchen mit individuellen Werbesujets...

    2. Bedruckte Tragetaschen als effektive Werbeträger im Einzelhandel
      Individuell gestaltete Tragetaschen verbinden praktischen Nutzen mit hoher Werbewirksamkeit und stärken die Markenpräsenz....

    3. Werbeartikel-Trends für 2023: Was ist zu erwarten
      Alle Werbeartikel, die 2023 im Trend liegen und besonders angesagt sind....

    4. zeroPFC-Regenschirme: Nachhaltige Werbeartikel mit Stil und Verantwortung
      PFC-freie Regenschirme sind mehr als nur ein praktisches Accessoire - sie sind ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Jetzt neu im Schirmmacher-Sortiment....

    5. Umweltfreundliche Neuheit aus Neu-Isenburg: Becherdealer bietet individuell bedruckte Mehrwegbecher
      Eindrucksvoll werben und dabei nachhaltig Ressourcen schonen: die individuell bedruckten Mehrwegbecher für Kalt- und Heißgetränke von Becherdealer sind ein innovativer Beitrag für die Umwelt....

    6. Neue Wissensplattform für Werbeartikel von foxxdiscount®
      Werbeartikel wirken nur dann wirklich, wenn sie strategisch eingesetzt werden. Die neue Wissensplattform von foxxdiscount® bündelt praxisnahes Wissen und zeigt die gezielte Nutzung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.