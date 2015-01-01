Bedruckte Melamin-Brettchen als Werbeartikel: Praktische Markenbotschafter für jeden Tag

Hochwertige Melaminbrettchen für den täglichen Gebrauch als Werbeartikel

Unternehmen suchen Werbeartikel, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch langfristig im Alltag der Kunden präsent bleiben. Melamin-Brettchen aus HPL-Schichtstoff erfüllen genau diese Anforderungen. Sie sind langlebig, hygienisch und vielseitig einsetzbar – und lassen sich individuell mit Firmenlogo oder Werbebotschaft bedrucken.

Hochwertiges Material für den täglichen Gebrauch

Melamin-Brettchen überzeugen durch ihre robuste Verarbeitung. Das widerstandsfähige HPL-Material ist kratzfest, temperaturbeständig und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Die glatte Oberfläche lässt sich einfach reinigen und erfüllt hohe hygienische Anforderungen. Dadurch eignen sich die Brettchen sowohl für den Einsatz in privaten Küchen als auch im Büro, in Kantinen oder in der Gastronomie.

Werbewirkung dort, wo sie gesehen wird

Ein besonderer Vorteil liegt in der großen Gestaltungsfläche. Mithilfe moderner 4-Farb-Druckverfahren kann die Vorderseite vollständig individualisiert werden. Logos, Illustrationen, Werbeslogans oder fotorealistische Motive lassen sich detailreich darstellen.

So entsteht ein Werbeartikel, der täglich genutzt wird – und bei jeder Verwendung Ihre Marke sichtbar macht.

Vielseitig einsetzbar für Marketing und Kundenbindung

Bedruckte Melamin-Brettchen eignen sich für zahlreiche Einsatzbereiche im Marketing:

als hochwertiges Kundengeschenk

als praktisches Giveaway auf Messen und Veranstaltungen

als Mitarbeiterpräsent

als langlebiger Werbeträger im Gastronomie- oder Küchenumfeld

Da solche Produkte regelmäßig verwendet werden, bleibt auch die Werbebotschaft dauerhaft präsent. Gerade deshalb zählen Brettchen aus Melamin seit vielen Jahren zu den beliebten Klassikern im Bereich der Werbeartikel.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Dauerhafte Markenpräsenz

Durch die tägliche Nutzung bleibt Ihr Logo dauerhaft im Blickfeld.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Im Vergleich zu kurzlebigen Giveaways erzielen langlebige Werbeartikel eine deutlich nachhaltigere Werbewirkung – und sind bereits zu sehr günstigen Konditionen erhältlich.

Individuelle Gestaltung

Logos, Fotos oder Slogans lassen sich in brillanter Druckqualität umsetzen.

Robuste Qualität

Kratzfest, temperaturbeständig und spülmaschinengeeignet – ideal für den langfristigen Einsatz.

Individuell bedruckte Brettchen bereits ab kleinen Stückzahlen

Unternehmen können ihre Werbeartikel-Brettchen mit Druck bereits ab 50 Stück produzieren lassen. Auch größere Auflagen sind zu attraktiven Konditionen möglich.

Ein integrierter Grafikservice, die Prüfung der Druckdaten sowie optionaler Expressversand sorgen für eine unkomplizierte Abwicklung – zu besonders preisgünstigen Konditionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.

Herr Sven Maurer

Mergenthalerallee 79-81

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: 061969549473

web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de

email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de

Seit über 40 Jahren*

100% zuverlässiger B2B-Partner

Internationale Werbeartikel jeglichen Genres

– Online-Shop mit bis zu 180.000 Werbeartikeln

– Weltweite Beschaffung sämtlicher Werbeartikel/Werbemittel

– Sonderproduktionen jeglicher Art

– Importservice

*E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG



Pressekontakt:

GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.

Herr Sven Maurer

Mergenthalerallee 79-81

65760 Eschborn

fon ..: +4961969549473

email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Öffentliche Versteigerung: 89,9 % der Anteile an der CL Kneitlingen GmbH – Betreiber Seniorenwohnheim Führender IT-Dienstleister setzt auf deutsche BPM- und KI-Technologie – Partnerschaft zwischen msg und MR.KNOW