Bedruckte Melamin-Brettchen als Werbeartikel: Praktische Markenbotschafter für jeden Tag
Hochwertige Melaminbrettchen für den täglichen Gebrauch als Werbeartikel
Unternehmen suchen Werbeartikel, die nicht nur Aufmerksamkeit erzeugen, sondern auch langfristig im Alltag der Kunden präsent bleiben. Melamin-Brettchen aus HPL-Schichtstoff erfüllen genau diese Anforderungen. Sie sind langlebig, hygienisch und vielseitig einsetzbar – und lassen sich individuell mit Firmenlogo oder Werbebotschaft bedrucken.
Hochwertiges Material für den täglichen Gebrauch
Melamin-Brettchen überzeugen durch ihre robuste Verarbeitung. Das widerstandsfähige HPL-Material ist kratzfest, temperaturbeständig und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Die glatte Oberfläche lässt sich einfach reinigen und erfüllt hohe hygienische Anforderungen. Dadurch eignen sich die Brettchen sowohl für den Einsatz in privaten Küchen als auch im Büro, in Kantinen oder in der Gastronomie.
Werbewirkung dort, wo sie gesehen wird
Ein besonderer Vorteil liegt in der großen Gestaltungsfläche. Mithilfe moderner 4-Farb-Druckverfahren kann die Vorderseite vollständig individualisiert werden. Logos, Illustrationen, Werbeslogans oder fotorealistische Motive lassen sich detailreich darstellen.
So entsteht ein Werbeartikel, der täglich genutzt wird – und bei jeder Verwendung Ihre Marke sichtbar macht.
Vielseitig einsetzbar für Marketing und Kundenbindung
Bedruckte Melamin-Brettchen eignen sich für zahlreiche Einsatzbereiche im Marketing:
als hochwertiges Kundengeschenk
als praktisches Giveaway auf Messen und Veranstaltungen
als Mitarbeiterpräsent
als langlebiger Werbeträger im Gastronomie- oder Küchenumfeld
Da solche Produkte regelmäßig verwendet werden, bleibt auch die Werbebotschaft dauerhaft präsent. Gerade deshalb zählen Brettchen aus Melamin seit vielen Jahren zu den beliebten Klassikern im Bereich der Werbeartikel.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Dauerhafte Markenpräsenz
Durch die tägliche Nutzung bleibt Ihr Logo dauerhaft im Blickfeld.
Hohe Wirtschaftlichkeit
Im Vergleich zu kurzlebigen Giveaways erzielen langlebige Werbeartikel eine deutlich nachhaltigere Werbewirkung – und sind bereits zu sehr günstigen Konditionen erhältlich.
Individuelle Gestaltung
Logos, Fotos oder Slogans lassen sich in brillanter Druckqualität umsetzen.
Robuste Qualität
Kratzfest, temperaturbeständig und spülmaschinengeeignet – ideal für den langfristigen Einsatz.
Individuell bedruckte Brettchen bereits ab kleinen Stückzahlen
Unternehmen können ihre Werbeartikel-Brettchen mit Druck bereits ab 50 Stück produzieren lassen. Auch größere Auflagen sind zu attraktiven Konditionen möglich.
Ein integrierter Grafikservice, die Prüfung der Druckdaten sowie optionaler Expressversand sorgen für eine unkomplizierte Abwicklung – zu besonders preisgünstigen Konditionen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
Herr Sven Maurer
Mergenthalerallee 79-81
65760 Eschborn
Deutschland
fon ..: 061969549473
web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de
email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de
Seit über 40 Jahren*
100% zuverlässiger B2B-Partner
Internationale Werbeartikel jeglichen Genres
– Online-Shop mit bis zu 180.000 Werbeartikeln
– Weltweite Beschaffung sämtlicher Werbeartikel/Werbemittel
– Sonderproduktionen jeglicher Art
– Importservice
*E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG
Bedruckte Melamin-Brettchen als Werbeartikel: Praktische Markenbotschafter für jeden Tag
