Führender IT-Dienstleister setzt auf deutsche BPM- und KI-Technologie – Partnerschaft zwischen msg und MR.KNOW

Eine Partnerschaft mit wegweisendem Charakter für den öffentlichen Sektor: Mit der msg systems ag gewinnt MR.KNOW einen der bedeutendsten Akteure im deutschen IT-Markt als strategischen Partner.

Branchenexpertise und Umsetzungskraft eines Weltunternehmens

Wenn es um komplexe Transformationsprojekte in Deutschland geht, führt kaum ein Weg an msg vorbei. Als unabhängige Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 10.000 Mitarbeitenden rangiert msg auf den Spitzenplätzen der deutschen IT-Beratungs- und Systemintegrationshäuser. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten darauf spezialisiert, tiefgreifendes Branchen-Know-How mit intelligenter IT-Strategie zu verknüpfen. Dabei agiert msg nicht nur als technischer Umsetzer, sondern als ganzheitlicher Wegbegleiter, der die individuellen Herausforderungen seiner Kunden versteht und in zukunftsfähige Architekturen übersetzt. Mit dieser enormen Reichweite und der Erfahrung aus unzähligen Großprojekten schafft msg die notwendige Stabilität, um innovative Technologien sicher in den Markt zu tragen.

Modernste Prozessautomatisierung und KI-Integration durch MR.KNOW

In dieser starken Konstellation fungiert MR.KNOW als technologischer Beschleuniger, indem die Software modernste deutsche BPM- und KI-Technologie für die Beratung und Projektumsetzungen bereitstellt. Der Schwerpunkt der gemeinsamen Angebote liegt dabei auf Bereichen wie der öffentlichen Verwaltung, dem Ressort Arbeit und Soziales sowie der Infrastruktur von Universitäten und Flughäfen. Auch für weitere spezialisierte Sektoren wie die Pflege, den Bereich Defense und die Polizei bietet die Kooperation individuelle Ansätze.

Konkrete Anwendungsszenarien für Digitalisierung und Prozessautomatisierung umfassen dabei u.a. den digitalen Arbeitsschutz, die Einführung rechtssicherer Umlaufmappen sowie den Aufbau umfassender Service- und Prozessportale. Ein besonderes Highlight der Technologie von MR.KNOW ist die Entwicklung digitaler Assistenten, die Anwender interaktiv bei komplexen Abläufen unterstützen. Über das intuitive Process Board können Fachabteilungen ihre Prozesse selbst definieren und per Knopfdruck Abläufe im Standard BPMN 2.0 daraus generieren lassen. Dank einer leistungsstarken Process Engine und moderner No- und Low-Code-Technologie, lassen sich aus diesen Prozessmodellen im Anschluss automatisierte Abläufe bis hin zu maßgeschneiderten Anwendungen erstellen. Durch die Einbindung von AI Agents und dank müheloser Anbindung bestehender Systeme über eine integrierte Middleware können so selbst komplexe Verwaltungsabläufe ohne aufwendige Programmierung digitalisiert und optimiert werden.

Zukunftssichere Digitalisierung für den öffentlichen Sektor

Die Kombination aus der Beratungsexzellenz von msg und der technologischen Tiefe von MR.KNOW garantiert Kunden eine Digitalisierung „Made in Germany“, die höchste Ansprüche an Souveränität und Skalierbarkeit erfüllt. „Mit msg als Partner an unserer Seite können wir die Vision einer modernen, automatisierten Verwaltung in die Breite tragen und dabei auf ein unvergleichliches Expertennetzwerk zurückgreifen“, betont Andreas Mucke, geschäftsführender Gesellschafter der Inspire Technologies GmbH, dem Unternehmen hinter MR.KNOW. Auch Volker Hindermann und Ralf Isenberg von msg freuen sich darauf, gemeinsam mit MR.KNOW die nächste Stufe der Verwaltungsmodernisierung ermöglichen zu können.

Über MR.KNOW by Inspire Technologies GmbH:

Lösungen ohne Programmierung: von einfach bis komplex mit der NO-CODE-BPM-Software von MR.KNOW. Dabei unterstützt MR.KNOW IT-Projektmanager und Citizen Developer (technisch versierte Key-User) bei der Automatisierung ihrer Prozesse und ermöglicht so einen besonders leichten Einstieg in die Prozessautomatisierung durch Künstliche Intelligenz, digitale Assistenten und Prozessaufnahme über das Process-Board.

Über msg:

msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit über 10.000 Mitarbeitenden. Sie ist in 34 Ländern vertreten und unterstützt ihre Kunden mit einem umfassenden End-to-End-Leistungsspektrum bei der digitalen Transformation – von der strategischen Beratung über maßgeschneiderte Lösungen bis hin zur erfolgreichen Implementierung und laufenden Optimierung. Zum Leistungsspektrum des im Jahr 1980 gegründeten Unternehmens zählen Business- und IT-Consulting sowie die Entwicklung von Standardsoftware und Individuallösungen, einschließlich innovativer Cloud- und AI-Lösungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen und der Digitalisierung von Unternehmen. Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen und Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund eigenständige Gesellschaften ab. Dabei bildet die msg systems ag den Kern der Unternehmensgruppe.

msg Public Sector unterstützt die öffentliche Hand bei der digitalen Transformation und bieten maßgeschneiderte Lösungen „Made in Germany“ – für Bundesministerien und -verwaltung, Landesministerien und Landesverwaltungen sowie Kommunen. Wir geben Impulse für einen zukunftsfähigen Staat und schaffen innovative Lösungen. Mit strategischem Weitblick für neueste Entwicklungen unterstützen unsere Expertinnen und Experten Sie bei Ihren Modernisierungsvorhaben.

