Markteinführung: Sabah schärft Markenidentität mit Fokus auf werteorientierten Tourismus

Das Sabah Tourism Board hat bei der ITB Berlin seine weiterentwickelte

Destinationsidentität vorgestellt.

Mit dieser Neupositionierung unterstreicht Sabah sein strategisches Bekenntnis zu einem

werteorientierten und verantwortungsvollen Tourismus. Ziel ist es, hochwertige Besuchererlebnisse zu schaffen, die Natur- und Kulturgüter schützen und zugleich sicherstellen, dass lokale Gemeinschaften unmittelbar vom nachhaltigen Tourismuswachstum profitieren.

Das touristische Angebot Sabahs stützt sich dabei auf drei zentrale Kernelemente: Kultur, Abenteuer und Natur – jeweils nachhaltig erlebbar. Diese strategische Ausrichtung versteht Reisen als „Force for Good“, indem international anerkannter Naturschutz mit hochwertigen Besucherangeboten verbunden wird.

Der Chief Executive Officer des Sabah Tourism Board, Julinus Jeffery Jimit, verlas im Namen von

Datuk Jafry Bin Haji Ariffin, Minister für Tourismus, Kultur und Umwelt Sabah, eine Stellungnahme, in der hervorgehoben wurde, dass 2027 ein Schlüsseljahr für Sabah sein werde, da sich der Bundesstaat auf die mit Spannung erwartete Kampagne „Visit Sabah Year 2027“ vorbereite.

Positive Marktentwicklung unterstreicht strategischen Kurs

Im Jahr 2025 verzeichnete Sabah insgesamt 3,79 Millionen Besucherankünfte. Besonders deutlich

zeigte sich die Dynamik im internationalen Markt: 1,5 Millionen internationale Gäste entsprechen

einem Anstieg von 18,5 Prozent. Der europäische Markt wuchs um 22,3 Prozent, getragen von einer starken Nachfrage aus Großbritannien & Irland, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien – ein deutliches Signal für das wiedererstarkte Interesse an nachhaltigen Fernreisen nach Sabah. Vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach sinnstiftenden, nachhaltigen und inklusiven Reiseerlebnissen positioniert sich Sabah mit seinem vielfältigen Nischenangebot strategisch als attraktive Destination für naturbasierte und erlebnisorientierte Reisen aus den europäischen Kernmärkten.

Natur und Kultur im Zentrum der Markenidentität

Sabah gilt als eine der profiliertesten Natur- und Abenteuerdestinationen Südostasiens. Zu den

bekanntesten Highlights zählen der Mount Kinabalu als höchster Gipfel Malaysias, das artenreiche

Danum Valley, die uralten Regenwälder Borneos sowie das Kinabatangan-Flussgebiet, das 2025 zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt wurde.

Nachhaltigkeit spielt an all diesen Standorten eine zentrale Rolle – von aktiven Schutzprogrammen bis hin zur Einbindung lokaler Gemeinschaften in ökologische Tourismusinitiativen, die Besuchern ein verantwortungsvolles Naturerlebnis ermöglichen.

„Unsere weiterentwickelte Identität ,Explore Sabah: Naturally Inspiring, Beyond Ordinary‘ steht für das Bestreben, Besucher mit außergewöhnlichen Naturlandschaften ebenso zu verbinden wie mit der authentischen kulturellen Realität unseres Bundesstaates. Im Zentrum dieser Vision steht ein nachhaltiges Tourismusmodell, das sicherstellt, dass unsere lokalen Gemeinschaften aktive

Mitgestalter und direkte Nutznießer des Tourismuswachstums sind“, betont Jafry.

Signature Tour Packages sollen Vertrieb unterstützen

Zur Umsetzung der Markenstrategie führt das Sabah Tourism Board kuratierte Explore Sabah

Signature Tour Packages ein, die die neue Positionierung in marktreife Produkte übersetzen.

Die strukturierten Programme bieten Reiseveranstaltern ein klar definiertes und kommerziell

tragfähiges Portfolio, das mit den Nachhaltigkeitszielen der Destination in Einklang steht. Die Pakete verbinden Natur- und Wildlife-Erlebnisse, biodiversitätsorientierte Initiativen, gemeinschaftsbasierte Tourismusangebote sowie hochwertige Outdoor-Aktivitäten wie Vogelbeobachtung, Inselrundfahrten und Trekking.

Kulturelle Begegnungen im Fokus – Kaamatan Harvest Festival

Die erneuerte Markenidentität Sabahs rückt zugleich die kulturelle Vielfalt und das indigene Erbe der Region stärker in den Mittelpunkt. Der Bundesstaat beheimatet mehr als 40 ethnische Gruppen und Subgruppen, deren Traditionen und Rituale fest im gesellschaftlichen Alltag verankert sind.

Eines der bedeutendsten kulturellen Ereignisse ist das jährlich im Mai stattfindende Kaamatan

Harvest Festival. Das Erntefest bietet authentische Einblicke in die Traditionen der Kadazandusun-, Murut- und Rungus-Gemeinschaften und unterstreicht Sabahs Positionierung als Destination mit lebendiger, gelebter Kultur.

In einer besonderen Videobotschaft lud Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Huguan Siou (Paramount Leader) der Kadazandusun-Gemeinschaft und Präsident der Kadazandusun Cultural Association (KDCA) Sabah, die Fachbesucher der ITB Berlin ein, die kulturellen Feierlichkeiten Sabahs im kommenden Mai selbst zu erleben.

Stilvoll logieren: Neueröffnung Club Med Borneo

Mit Spannung erwartet wird die Eröffnung von Club Med Borneo, die für das dritte Quartal 2026

vorgesehen ist. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Sabah-Launch-Veranstaltungen auf der ITB Berlin 2026 und markiert einen wichtigen Meilenstein für Malaysias führende

Ökotourismusdestination. Unter dem Leitmotiv „A World of Wonders in Borneo“ entsteht das

Resort eingebettet zwischen üppigem Regenwald und den tropischen Gewässern von Kuala Penyu.

Vom 24. bis 28. März 2026 wird eine besondere Verkaufsaktion stattfinden.

Medienmaterial & vollständiges Pressekit

Hochauflösende Bilder, das Markenlaunch-Video „Explore Sabah 2026“, Informationen zu den

Signature Tour Packages sowie weitere Pressematerialien stehen im vollständigen Pressekit zur

Verfügung:

https://www.denkzauber.de/de/sabah

