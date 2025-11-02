Frühling als Neustart für die Gesundheit: Seminare zeigen Wege zu mehr Lebenskompetenz

Erleben und erlernen wie Gesundheit entsteht!

Viele Menschen spüren es im Alltag: Stress, hohe Anforderungen und wenig Zeit für sich selbst. Gleichzeitig wächst der Wunsch, gesünder, bewusster und ausgeglichener zu leben. Doch wie gelingt das wirklich?

Genau hier setzt die Präventologie an. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Gesundheit entsteht – und wie Menschen ihre körperlichen, mentalen und sozialen Ressourcen stärken können.

Der Berufsverband der Präventologen e.V. lädt im Frühjahr 2026 zu mehreren Seminaren und Kursen ein, die praktische Wege zu mehr Gesundheitskompetenz vermitteln. Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Menschen, die ihre eigene Gesundheit stärken möchten, als auch an Interessierte, die sich beruflich im Bereich Gesundheitsförderung weiterentwickeln wollen.

Ob Resilienz im Alltag, der Zusammenhang von Klima und Gesundheit oder das Konzept der Salutogenese – die Angebote verbinden wissenschaftliche Grundlagen mit persönlicher Erfahrung und konkreten Übungen für den Alltag.

Gesundheit im Zusammenhang mit Umwelt und Klima

Den Auftakt bildet das Seminar „Klima und Gesundheit“, das sich mit dem Einfluss von Umweltfaktoren und Lebensbedingungen auf das menschliche Wohlbefinden beschäftigt.

Resilienz und Wohlfühlkompetenz im Alltag

Im Selbsterfahrungskurs „Wohlfühlkompetenz und Resilienz im Alltag“ lernen Teilnehmende in acht Online-Terminen praktische Strategien für mehr Balance im Alltag kennen. Themen sind unter anderem Stressbewältigung, Kommunikation, Entspannung, Bewegung und Ernährung.

Ausbildung zur Trainerin / zum Trainer für Gesundheit und Lebenskompetenz

Für Menschen, die andere auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit begleiten möchten, bietet der Verband außerdem die Trainerausbildung „Gesundheit und Lebenskompetenz (GLK)“ an.

Salutogenese – der Blick auf die Entstehung von Gesundheit

Ein weiteres Seminar widmet sich dem Konzept der Salutogenese, das danach fragt, welche Faktoren Menschen gesund erhalten und wie individuelle Gesundheitskompetenz gestärkt werden kann.

Einstieg in ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis

Die Veranstaltungen sind Teil des Studienangebots der Präventologie, können teilweise jedoch auch einzeln besucht werden und bieten damit eine gute Möglichkeit, diesen ganzheitlichen Ansatz kennenzulernen.

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.praeventologe.de/bildung/seminare oder info@praeventologe.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsverband der Präventologen e.V.

Dorothée Remmler-Bellen

Gneisenaustraße 42

10961 Berlin

Deutschland

fon ..: 30 / 212 34 193

web ..: https://www.praeventologe.de

email : info@praeventologe.de

Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologen, Studierende des Fernstudiengan-ges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirt-schaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wir-ken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

