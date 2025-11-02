  • Frühling als Neustart für die Gesundheit: Seminare zeigen Wege zu mehr Lebenskompetenz

    Erleben und erlernen wie Gesundheit entsteht!

    BildViele Menschen spüren es im Alltag: Stress, hohe Anforderungen und wenig Zeit für sich selbst. Gleichzeitig wächst der Wunsch, gesünder, bewusster und ausgeglichener zu leben. Doch wie gelingt das wirklich?

    Genau hier setzt die Präventologie an. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie Gesundheit entsteht – und wie Menschen ihre körperlichen, mentalen und sozialen Ressourcen stärken können.

    Der Berufsverband der Präventologen e.V. lädt im Frühjahr 2026 zu mehreren Seminaren und Kursen ein, die praktische Wege zu mehr Gesundheitskompetenz vermitteln. Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Menschen, die ihre eigene Gesundheit stärken möchten, als auch an Interessierte, die sich beruflich im Bereich Gesundheitsförderung weiterentwickeln wollen.

    Ob Resilienz im Alltag, der Zusammenhang von Klima und Gesundheit oder das Konzept der Salutogenese – die Angebote verbinden wissenschaftliche Grundlagen mit persönlicher Erfahrung und konkreten Übungen für den Alltag.

    Gesundheit im Zusammenhang mit Umwelt und Klima

    Den Auftakt bildet das Seminar „Klima und Gesundheit“, das sich mit dem Einfluss von Umweltfaktoren und Lebensbedingungen auf das menschliche Wohlbefinden beschäftigt.

    Resilienz und Wohlfühlkompetenz im Alltag

    Im Selbsterfahrungskurs „Wohlfühlkompetenz und Resilienz im Alltag“ lernen Teilnehmende in acht Online-Terminen praktische Strategien für mehr Balance im Alltag kennen. Themen sind unter anderem Stressbewältigung, Kommunikation, Entspannung, Bewegung und Ernährung.

    Ausbildung zur Trainerin / zum Trainer für Gesundheit und Lebenskompetenz

    Für Menschen, die andere auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit begleiten möchten, bietet der Verband außerdem die Trainerausbildung „Gesundheit und Lebenskompetenz (GLK)“ an.

    Salutogenese – der Blick auf die Entstehung von Gesundheit

    Ein weiteres Seminar widmet sich dem Konzept der Salutogenese, das danach fragt, welche Faktoren Menschen gesund erhalten und wie individuelle Gesundheitskompetenz gestärkt werden kann.

    Einstieg in ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis

    Die Veranstaltungen sind Teil des Studienangebots der Präventologie, können teilweise jedoch auch einzeln besucht werden und bieten damit eine gute Möglichkeit, diesen ganzheitlichen Ansatz kennenzulernen.

    Weitere Informationen und Anmeldung:

    https://www.praeventologe.de/bildung/seminare oder info@praeventologe.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Berufsverband der Präventologen e.V.
    Dorothée Remmler-Bellen
    Gneisenaustraße 42
    10961 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 30 / 212 34 193
    web ..: https://www.praeventologe.de
    email : info@praeventologe.de

    Präventologen sind Experten der Prävention und Gesundheitsförderung. Sie tragen kompetent und wirksam zur Gesundheitsförderung jedes Einzelnen bei. Zum Berufsverband der Präventologen gehören Menschen, die ein gesundes Leben in Deutschland ermöglichen und die dafür nötigen Voraussetzungen schaffen oder verbessern wollen. Zum Berufsverband gehören geprüfte Präventologen, Studierende des Fernstudiengan-ges, Angehörige der unterschiedlichen Gesundheits- und Sozialberufe, Unternehmen der Gesundheitswirt-schaft sowie interessierte Einzelpersonen. Der Verband versteht sich als lernende Gemeinschaft, die ihr Wir-ken kontinuierlich reflektiert, um stetige Verbesserungen zu erreichen.

    Pressekontakt:

    Berufsverband der Präventologen e.V.
    Frau Dorothée Remmler-Bellen
    Gneisenaustraße 42
    10961 Berlin

    fon ..: 30 / 212 34 193
    email : info@praeventologe.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Heilung mit System – Klinik Solequelle zeigt moderne Wege zu Gesundheit, Prävention und Lebensfreude
      Ausstrahlung am 2. November 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV...

    2. Welttag der Umweltbildung: Lightcycle Rohstoffwochen zeigen seit 12 Jahren Wege zur Rohstoffwende
      Am 26. Januar, dem Welttag der Umweltbildung, rückt Lightcycle die pädagogische Seite des Umweltschutzes in den Fokus....

    3. Pathfinding AG: Zukunftslösungen: Webinare zeigen neue Wege für die deutsche Nordseeküste auf
      Dem Untergang geweiht ist die Tourismusregion Deutsche Nordsee noch lange nicht, im Gegenteil....

    4. Berlin ordnet Suchradien neu: Lokale Automärkte zeigen Angebote entlang realer Wege
      Suchradien funktionieren nur, wenn Wege realistisch sind: In Berlin ordnen lokale Automärkte Angebote nach erreichbarer Distanz und erleichtern Probefahrt, Abholung und Terminplanung....

    5. GESUNDHEIT braucht KLIMASCHUTZ
      Präventologen stehen auch für Klimakompetenz Als Präventolog*innen liegt uns nicht nur die gesunde Lebensweise der Menschen im gemeinsamen Handeln und verantwortlichem Miteinander am Herzen....

    6. Chiropraktik in Herrsching: Neue Wege zur Gesundheit in der Praxisgemeinschaft für Osteopathie Seestraße
      Die Praxisgemeinschaft für Osteopathie Seestraße erweitert ihr Angebot: In Herrsching können Patienten jetzt auch Chiropraktik von erfahrenen Therapeuten in Anspruch nehmen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.