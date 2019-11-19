Öffentliche Versteigerung: 89,9 % der Anteile an der CL Kneitlingen GmbH – Betreiber Seniorenwohnheim

Im Auftrag einer berechtigten Pfandgläubigerin werden 89,9 % der Geschäftsanteile an der CL Kneitlingen GmbH im Wege der öffentlichen Versteigerung verwertet. Die Gesellschaft betreibt ein Seniorenwoh

Die Verwertung erfolgt gemäß § 383 BGB durch den allgemein öffentlich bestellten und vereidigten Versteigerer F. Eberhard Ostermayer (Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR).

Der Zuschlag erfolgt im Rahmen einer virtuellen Auktion an den Meistbietenden. Mit Zuschlag kommt der Kaufvertrag zustande.

Der Versteigerungstermin ist angesetzt für Montag, den 23. März 2026 um 12:00 Uhr.

Weitere Informationen zur Versteigerung sowie zu Teilnahmebedingungen und Gebotsabgabe sind abrufbar unter: Information (Link).

Betreiberstruktur im Bereich stationäre Pflege:

Die CL Kneitlingen GmbH betreibt ein Seniorenwohnstift mit derzeit 49 Pflegeplätzen in der Gemeinde Kneitlingen (Niedersachsen). Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich um eine operativ tätige Betreibergesellschaft mit fortgeführtem Geschäftsbetrieb sowie bestehenden Vertragsverhältnissen mit Bewohnern.

Der Erwerb eröffnet Investoren die Möglichkeit zum Einstieg in eine bestehende Betreiberstruktur im Bereich stationärer Pflege.

Demografischer Wandel als langfristiger Nachfragetreiber

Der deutsche Pflegesektor zählt zu den wenigen Infrastruktursegmenten mit langfristig strukturellem Nachfragewachstum. Haupttreiber dieser Entwicklung ist der demografische Wandel.

Prognosen verschiedener Forschungsinstitute gehen davon aus, dass die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf rund 5,7 Millionen Menschen ansteigen wird. Gleichzeitig wächst der Bedarf an stationären Pflegeplätzen erheblich.

Damit bleibt der Pflegebereich langfristig ein stabiler Nachfragebereich innerhalb der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.

Konsolidierung im Betreibersektor

Parallel zur steigenden Nachfrage befindet sich der Betreibersektor derzeit in einer Phase struktureller Konsolidierung. Steigende Personal- und Energiekosten sowie höhere Finanzierungskosten führen dazu, dass Betreiberstrukturen zunehmend restrukturiert oder übertragen werden.

Für erfahrene Betreiber können sich in solchen Übergangssituationen regelmäßig Möglichkeiten zur operativen Optimierung und Integration in bestehende Plattformstrukturen ergeben.

Verwertung im Rahmen einer öffentlichen Versteigerung

Die Veräußerung der Geschäftsanteile erfolgt im Wege der öffentlichen Versteigerung gemäß § 383 BGB. Dieses gesetzlich geregelte Verfahren gewährleistet einen transparenten und marktorientierten Verkaufsprozess.

Maßgeblich für Teilnahme, Gebotsabgabe und Zuschlag sind ausschließlich die veröffentlichten Versteigerungsbedingungen.

Hinweis für Interessenten

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der unverbindlichen Erstinformation potenzieller Interessenten. Die Angaben beruhen auf Informationen des Auftraggebers sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen.

Eine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit wird nicht übernommen. Interessenten sind verpflichtet, sämtliche für ihre Investitionsentscheidung relevanten tatsächlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Umstände eigenständig zu prüfen.

Kontakt:

Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR

Allgemein öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer

F. Eberhard Ostermayer

Weitere Informationen zur Versteigerung/Konditionen/Versteigerungsbedingungen:

www.deutsche-pfandverwertung.de

