zeroPFC-Regenschirme: Nachhaltige Werbeartikel mit Stil und Verantwortung

PFC-freie Regenschirme sind mehr als nur ein praktisches Accessoire – sie sind ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Jetzt neu im Schirmmacher-Sortiment.

In einer Welt, in der ökologische Verantwortung immer mehr an Bedeutung gewinnt, wächst auch die Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen im Marketing. Besonders bei Werbegeschenken ist nachhaltiges Handeln gefragt. Dabei geraten häufig sogenannte PFCs (per- und polyfluorierte Chemikalien) in den Fokus – Stoffe, die bislang oft unverzichtbar schienen, aber zunehmend kritisch gesehen werden.

PFCs: Warum sie in der Kritik stehen

PFCs sind bekannt für ihre wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften und werden daher gerne bei Outdoor-Produkten verwendet. Doch diese Vorteile haben ihren Preis: PFCs bauen sich nur sehr langsam in der Natur ab und können in Böden und Gewässer gelangen. Die Suche nach Alternativen, die die Umwelt nicht belasten und dennoch die bewährte Haltbarkeit und Funktionalität bieten, war eine Herausforderung – doch nach jahrelanger Forschung ist die Lösung gefunden.

zeroPFC-Regenschirme: Nachhaltig, funktional und vielseitig

Dank moderner Technologien können Regenschirme heute mit PFC-freien Beschichtungen hergestellt werden, die sowohl langlebig als auch wasser- und schmutzabweisend sind – und das ganz ohne die umweltbelastenden Prozesse, die mit herkömmlichen PFCs verbunden sind. Für Unternehmen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, sind zeroPFC-Regenschirme die perfekte Wahl. Sie bieten nicht nur bewährte Stabilität und Funktionalität, sondern sind auch in einer Vielzahl von Farben, Designs und Größen erhältlich. Zudem lassen sie sich individuell nach Ihren Wünschen gestalten und bedrucken.

Nachhaltigkeit trifft auf Qualität und Ästhetik

Mit zeroPFC-Regenschirmen setzen Unternehmen ein starkes Zeichen für eine umweltfreundliche Zukunft. Die Entscheidung für diese Werbeartikel zeigt, dass Sie Verantwortung übernehmen – für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit Ihrer Zielgruppen. Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitende schätzen ein solches Engagement. Gleichzeitig bieten die Schirme eine ideale Möglichkeit, nachhaltiges Denken mit stilvollem Branding zu verbinden. So positionieren Sie Ihr Unternehmen als innovativ und zukunftsorientiert und gewinnen die Aufmerksamkeit umweltbewusster Zielgruppen.

Entdecken Sie die Vielfalt der zeroPFC-Regenschirme und setzen Sie ein Statement für Nachhaltigkeit. Mehr Informationen finden Sie unter: https://schirmmacher.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schirmmacher – CST GmbH

Frau Alyssa Hanßke

Im Buch 16

6840 Götzis

Österreich

fon ..: +43 5523 6256212

web ..: https://schirmmacher.de/

email : alyssa@schirmmacher.com

