McLion LdA erhöht Kapital auf 55.000 Euro – McJustice treibt digitales Insolvenzverfahren in Deutschland voran

Die Betreiberfirma von McJustice mit Sitz in Lissabon, Muttergesellschaft des deutschen Insolvenzportals McJustice, hat heute sein Grundkapital erhöht.

Die McLion LdA mit Sitz in Lissabon, Muttergesellschaft des deutschen Insolvenzportals McJustice, hat heute ihr Grundkapital von 5.000 auf 55.000 Euro angehoben. Mit dieser Kapitalerhöhung setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für Wachstum, Innovation und Investitionen in die Zukunft des digitalen Insolvenzmanagements in Deutschland.

„Unsere Kapitalaufstockung schafft die Grundlage, um McJustice als führendes Insolvenzportal in Deutschland weiter auszubauen. Wir investieren in neue Services, modernste Technologien und langfristige Marktführerschaft im Bereich digitales Insolvenzverfahren“, erklärt die Geschäftsführung der McLion LdA.

McJustice als Pionier im digitalen Insolvenzverfahren

Seit dem Start hat sich McJustice als erstes digitales Insolvenzportal Deutschlands etabliert und Maßstäbe in den Bereichen Transparenz, Nutzerfreundlichkeit und Rechtsklarheit gesetzt. Verbraucher, Unternehmen und Berater profitieren gleichermaßen von einem schnellen, sicheren und effizienten Zugang zum Insolvenzverfahren.

Kapitalerhöhung eröffnet neue Chancen

Die deutliche Kapitalerhöhung schafft die Basis für:

* Investitionen in digitale Tools und Automatisierung im Insolvenzverfahren

* Neue Innovationen für eine noch bessere Nutzererfahrung

* Ausbau von Partnerschaften, um das digitale Insolvenzmanagement in Deutschland zukunftsweisend zu gestalten

„Wir sind überzeugt: Das Insolvenzverfahren der Zukunft ist digital. Mit McJustice wollen wir diesen Wandel gestalten – fair, transparent und effizient“, betont die Geschäftsführung der McLion LdA.

Über McJustice

McJustice ist das erste Insolvenzportal in Deutschland und spezialisiert auf digitale Insolvenzverfahren für Privatpersonen, Unternehmen und Berater. Mit innovativen Lösungen, hoher Transparenz und rechtlicher Sicherheit setzt McJustice neue Standards im Insolvenzmanagement.

Über McLion LdA

Die McLion LdA mit Sitz in Lissabon ist die Muttergesellschaft von McJustice. Sie entwickelt innovative digitale Rechts- und Finanzlösungen und investiert gezielt in die Zukunft des Insolvenzmanagements.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

McLion Unipessoal LDA

Herr Michael Leipold

Travessa do Fala-Só n.º 13B

1250-109 Lisbon

Portugal

fon ..: +49892050085929

web ..: https://www.mcjustice.de

email : office@mcjustie.de

Recht muss nicht kompliziert sein – davon sind wir überzeugt. Im digitalen Zeitalter lassen sich viele rechtliche Prozesse schnell, einfach und ohne den direkten Gang zum Anwalt erledigen. Genau hier setzen wir an: Wir senken die Hemmschwelle und schaffen einen unkomplizierten Zugang zum Recht – für alle.

Unser Anspruch: Dienstleistungen, die bezahlbar, transparent und zeitsparend sind.

Dafür steht unser erfahrenes Team aus hochqualifizierten Juristen. Mit langjähriger Praxiserfahrung haben sie ein intelligentes System entwickelt, das laufend optimiert wird – für maximale Effizienz und bestmögliche Ergebnisse.

Was uns antreibt? Die Bedürfnisse unserer Nutzer. Aus tausenden Mandatsbeziehungen wissen wir, worauf es ankommt: auf klare Erfolgsaussichten, faire Kosten und einen schnellen Ablauf. Genau das bieten wir – digital, rechtssicher und nah am Menschen.

Und das gilt für alle möglichen User auf dieser Plattform: Schuldner, Gläubiger, Insolvenzverwalter und Justiz

Pressekontakt:

McLion Unipessoal LDA

Herr Michael Leipold

Travessa do Fala-Só n.º 13B

1250-109 Lisbon

fon ..: +49892050085929

email : office@mcjustie.de

