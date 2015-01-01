  • McLion LdA erhöht Kapital auf 55.000 Euro – McJustice treibt digitales Insolvenzverfahren in Deutschland voran

    Die Betreiberfirma von McJustice mit Sitz in Lissabon, Muttergesellschaft des deutschen Insolvenzportals McJustice, hat heute sein Grundkapital erhöht.

    Die McLion LdA mit Sitz in Lissabon, Muttergesellschaft des deutschen Insolvenzportals McJustice, hat heute ihr Grundkapital von 5.000 auf 55.000 Euro angehoben. Mit dieser Kapitalerhöhung setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für Wachstum, Innovation und Investitionen in die Zukunft des digitalen Insolvenzmanagements in Deutschland.

    „Unsere Kapitalaufstockung schafft die Grundlage, um McJustice als führendes Insolvenzportal in Deutschland weiter auszubauen. Wir investieren in neue Services, modernste Technologien und langfristige Marktführerschaft im Bereich digitales Insolvenzverfahren“, erklärt die Geschäftsführung der McLion LdA.

    McJustice als Pionier im digitalen Insolvenzverfahren

    Seit dem Start hat sich McJustice als erstes digitales Insolvenzportal Deutschlands etabliert und Maßstäbe in den Bereichen Transparenz, Nutzerfreundlichkeit und Rechtsklarheit gesetzt. Verbraucher, Unternehmen und Berater profitieren gleichermaßen von einem schnellen, sicheren und effizienten Zugang zum Insolvenzverfahren.

    Kapitalerhöhung eröffnet neue Chancen

    Die deutliche Kapitalerhöhung schafft die Basis für:

    * Investitionen in digitale Tools und Automatisierung im Insolvenzverfahren
    * Neue Innovationen für eine noch bessere Nutzererfahrung
    * Ausbau von Partnerschaften, um das digitale Insolvenzmanagement in Deutschland zukunftsweisend zu gestalten

    „Wir sind überzeugt: Das Insolvenzverfahren der Zukunft ist digital. Mit McJustice wollen wir diesen Wandel gestalten – fair, transparent und effizient“, betont die Geschäftsführung der McLion LdA.

    Über McJustice

    McJustice ist das erste Insolvenzportal in Deutschland und spezialisiert auf digitale Insolvenzverfahren für Privatpersonen, Unternehmen und Berater. Mit innovativen Lösungen, hoher Transparenz und rechtlicher Sicherheit setzt McJustice neue Standards im Insolvenzmanagement.

    Über McLion LdA

    Die McLion LdA mit Sitz in Lissabon ist die Muttergesellschaft von McJustice. Sie entwickelt innovative digitale Rechts- und Finanzlösungen und investiert gezielt in die Zukunft des Insolvenzmanagements.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    McLion Unipessoal LDA
    Herr Michael Leipold
    Travessa do Fala-Só n.º 13B
    1250-109 Lisbon
    Portugal

    fon ..: +49892050085929
    web ..: https://www.mcjustice.de
    email : office@mcjustie.de

    Recht muss nicht kompliziert sein – davon sind wir überzeugt. Im digitalen Zeitalter lassen sich viele rechtliche Prozesse schnell, einfach und ohne den direkten Gang zum Anwalt erledigen. Genau hier setzen wir an: Wir senken die Hemmschwelle und schaffen einen unkomplizierten Zugang zum Recht – für alle.

    Unser Anspruch: Dienstleistungen, die bezahlbar, transparent und zeitsparend sind.

    Dafür steht unser erfahrenes Team aus hochqualifizierten Juristen. Mit langjähriger Praxiserfahrung haben sie ein intelligentes System entwickelt, das laufend optimiert wird – für maximale Effizienz und bestmögliche Ergebnisse.

    Was uns antreibt? Die Bedürfnisse unserer Nutzer. Aus tausenden Mandatsbeziehungen wissen wir, worauf es ankommt: auf klare Erfolgsaussichten, faire Kosten und einen schnellen Ablauf. Genau das bieten wir – digital, rechtssicher und nah am Menschen.

    Und das gilt für alle möglichen User auf dieser Plattform: Schuldner, Gläubiger, Insolvenzverwalter und Justiz

    Pressekontakt:

    McLion Unipessoal LDA
    Herr Michael Leipold
    Travessa do Fala-Só n.º 13B
    1250-109 Lisbon

    fon ..: +49892050085929
    email : office@mcjustie.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Digitales Insolvenzverfahren Realität machen: McJu§tice bietet schon heute, was der Gesetzgeber noch plant
      Während sich viele Systeme noch in der Konzeptphase befinden, ist McJu§tice bereits jetzt voll einsatzbereit - und bietet eine digitale Lösung für das gesamte Insolvenzverfahren....

    2. „Luftfracht.Global“ treibt den Handel zwischen Mexiko und Deutschland voran
      Mexiko ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. Die bilateralen Handelsbeziehungen sind in den letzten Jahren stark gewachsen und die Nachfrage nach Luftfracht ist stark gestiegen....

    3. McJustice – Das neue Insolvenzportal für Gläubiger
      McJustice - die neue Art seine Forderung im Insolvenzverfahren anzumelden. Sparte Euch doch den Anwalt!...

    4. Avicanna treibt sein Supply-Chain-Geschäft mit kommerziellen Exporten von CBG und CBD in die Vereinigten Staaten und nach Deutschland voran und erhält von den kolumbianischen Behörden eine Quotenregelung zur Produktion von THC im industriellen Massstab
      – Der Export der CBG-Isolate in die Vereinigten Staaten ist Teil der ersten bekannten industriellen Kultivierung, Extraktion und Reinigung von Cannabigerol („CBG“) in Kolumbien, was den Vorteil des Unternehmens als...

    5. McJustice startet das erste deutsche Insolvenzportal InsO Plus-die Zukunft ist jetzt
      Das Gläubigerinformationssystem (GIS) ist spätestens seit dem 17.7.24 das zentrale Thema bei den Insolvenzverwaltern. Das neue Portal InsOPlus beinhaltet ein GIS und geht weit darüber hinaus....

    6. Individuelle Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG nutzt FinaDesk Software für digitales Kundenportal
      Seit Anfang des Jahres bildet die FinaDesk Software die Basis für das digitale Kundenportal "Mein DJE" der individuellen Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.