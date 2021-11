Medaro gibt Abschluss seiner überzeichneten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA (17. November 2021) – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen), ein vielseitiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Aufbereitung von Spodumen konzentriert und sich daneben der Exploration von Konzessionsgebieten mit Fokus auf saubere Energien in ganz Kanada widmet, gibt mit Freude bekannt, dass es seine überzeichnete Privatplatzierung (die FT-Finanzierung), bei der insgesamt 6.459.899 Flow-Through-Einheiten (jede eine FT-Einheit) zum Preis von 0,70 Dollar pro FT-Einheit ausgegeben wurden, nunmehr abgeschlossen hat. Der erzielte Bruttoerlös beläuft sich auf 4.521.929 Dollar.

Jede FT-Einheit setzt sich aus einer (1) Stammaktie (eine Aktie), die auf Flow-Through-Basis gemäß dem kanadischen Einkommenssteuergesetz (Income Tax Act) begeben wurde, und der Hälfte eines übertragbaren Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ist ein Warrant) zusammen. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach Emission zum Preis von 0,90 Dollar pro Aktie ausgeübt werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der FT-Finanzierung zur qualifizierenden Exploration in seinen Konzessionsgebieten in den kanadischen Provinzen Ontario, Quebec and Saskatchewan zu verwenden.

In Verbindung mit der Finanzierung wurden insgesamt 188.786 Dollar an Finder’s Fees sowie 269.694 nicht übertragbare Finder’s Warrants (jeweils ein Finder’s Warrant) an die Finder bezahlt. Jeder Finder’s Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum gegen eine (1) Stammaktie zum Preis von 0,90 Dollar eingetauscht werden.

Die FT-Einheiten, die im Rahmen der FT-Finanzierung ausgegeben wurden, unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag. Diese Frist endet am 17. März 2022. Weitere Einzelheiten zur FT-Finanzierung können dem Formular 9 entnommen werden, das nach den Vorschriften der Canadian Securities Exchange eingereicht wurde und das unter dem Firmenprofil auf www.thecse.com verfügbar ist.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, verkauft werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Faizaan Lalani

President & Director

Über Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY)

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen Superb Lake in Thunder Bay (Ontario) bzw. CYR South in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies beteiligt. Erfahren Sie mehr unter: medaromining.com/ .

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Anlegerservice

E-Mail: info@medaromining.com

Tel: 604-256-5077

Web: medaromining.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der FT-Finanzierung, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Medaro Mining Corp.

Faizaan Lalani

1000 – 409 Granville Street

V6C 1T2 Vancouver, BC

Kanada

email : flalani@medaromining.com

Pressekontakt:

Medaro Mining Corp.

Faizaan Lalani

1000 – 409 Granville Street

V6C 1T2 Vancouver, BC

email : flalani@medaromining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Startschuss ist gefallen – TEKA unterstützt IndustryFusion Release 1.0 Eloro Resources: Kanalproben im Porco-Stollen ergaben auf 103 m Streichlänge einen Gehalt von 521 Ag eq/t (einschließlich 117 g Ag/t, 1,44 g Au/t, 0,54 % Cu und 0,66 % Sn) auf dem polymetallischen Silber-Zinn-Projekt Iska Iska, Departement Potosi, Bolivien