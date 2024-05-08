Medaro Mining begrüßt Scott Eldridge in seinem Beirat

Vancouver, British Columbia – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Scott Eldridge in den Beirat des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Eldridge hat 17 Jahre Erfahrung in der Metall- und Bergbaubranche mit Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten. Er war in unterschiedlichen Funktionen auf Käufer-, Verkäufer- und Emittentenseite tätig. Herr Eldridge war an der Gründung der Beratungsfirma Euroscandic International Group beteiligt, wo er insgesamt rund 350 Mio. $ an Eigen- und Fremdkapital für Unternehmen der Bergbaubranche beschaffen konnte. Herr Eldridge war zudem bei der Firma Amarillo Gold als CFO beschäftigt, bevor diese von Hochschild Mining übernommen wurde.

Derzeit ist Herr Eldridge ein Direktor bei der Firma Nevada Lithium Resources, die eine der größten Lithiumlagerstätten Nordamerikas erschließt. Darüber hinaus gründete er die Firma Patriot Critical Minerals, die die größte Wolframlagerstätte der Vereinigten Staaten besitzt. Des Weiteren bekleidet er die Funktion eines Direktors sowie des CEO bei der Firma Military Metals, die sich auf die Erschließung von Antimonvorkommen konzentriert und ein Portfolio von Projekten in den USA, Kanada und der Slowakei (der größten Antimonlagerstätte der EU) betreibt. Er ist außerdem ein Direktor bei der Firma United Lithium, der Uran-, Seltenerdmetall- und Lithiumprojekte in Schweden und Finnland gehören. Herr Eldridge hat ein Bachelor- und Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften (BBA, MBA) absolviert.

Es ist für uns eine große Ehre, Herrn Eldridge in unserem Beirat begrüßen zu können, erklärt Mark Ireton, CEO von Medaro. Dank seiner weitreichenden Erfahrung bereichert er unser wachsendes Team mit wertvollem Know-how und Fachkompetenz.

Über Medaro

Medaro Mining Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia. Das Unternehmen besitzt das Projekt James Bay Pontax und die Lithiumliegenschaften CYR South in Quebec.

Weitere Informationen finden Anleger in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Im Auftrag des Boards

Mark Ireton

CEO & Direktor Medaro Mining Corp.

220 – 333 Terminal Avenue, Vancouver, BC V6A 4C1

E-Mail: mark.ireton@medaromining.com

