Vancouver, British Columbia – 27. Februar 2024 / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (Medaro oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seiner kernmagnetischen Resonanz-(NMR)-Satellitenuntersuchung (die Untersuchung) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Lac La Motte (das Konzessionsgebiet) in Quebec bekannt zu geben.

Die Untersuchung wurde von der Firma Geosaterra Technology Corp. (Geosaterra) aus Langley (British Columbia) koordiniert und zielte darauf ab, Lithiumexplorationsziele auf dem Konzessionsgebiet zu ermitteln. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Lokalisierung der Quelle eines spodumenhaltigen Pegmatitfindlings mit einer Lithiumkonzentration von 5.380 Parts per Million (ppm) (1,15 % Lithiumoxid), der während der Arbeiten im Jahr 2023 entdeckt wurde (siehe Pressemeldung vom 10. Oktober 2023). Bei der Untersuchung wurde eine proprietäre satellitengestützte passive Scantechnologie in Verbindung mit Analysealgorithmen eingesetzt, die zusammen eine Kartierung der Konzentrationen ausgewählter Elemente ermöglichen.

Die Untersuchung lieferte überzeugende Einblicke in die potenzielle Verteilung der Lithiummineralisierung auf dem Konzessionsgebiet. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählen die Entdeckung und graphische Darstellung eines markanten Erzgangs, der in Nord-Süd-Richtung entlang von Verwerfungskontaktzonen verläuft.

Darüber hinaus wurden Hinweise auf Ausbisse im Grundgestein entdeckt, die in Ost-West-Richtung deutliche Bänder quer über den Claim bilden. Die ausgewerteten Daten deuten darauf hin, dass die Lithiumsignaturen an der Oberfläche zwar schwächer ausgeprägt sind, die Frequenzstärke in der Tiefe jedoch deutlich zunimmt.

Besonders ermutigend ist die Lithiumkonzentration entlang von Erzgängen oder Verwerfungslinien, wobei der umgebende Boden und das Grundgestein vielversprechende Anzeichen für das Vorkommen von Lithium aufweisen. Die Böden an der Oberfläche weisen unterschiedliche Konzentrationen auf, wobei die Satellitendaten eine konsistente Bänderung anzeigen, die sich über den Claim-Block hinaus erstreckt. Dies stellt ein robustes Potenzial für die Auffindung einer Lithiummineralisierung in der Region in Aussicht.

Auf Grundlage der Auswertung der Untersuchung stellt die Mineralisierung ein Gangvorkommen von Lithium dar, wobei die Frequenzdaten von tieferen Wirtserzgängen und Ausbissen das mögliche Vorkommen von Lithiumwirtsgestein in der Tiefe unterstützen. Alle Daten wurden sorgfältig kartiert und in einer umfassenden Datei zusammengestellt, die detaillierte Informationen zu den Standorten, relativen Tiefen und GPS-Bereichen der Auswertungen von Geosaterra enthält.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73734/MEDA_270224_DEPRcom.001.jpeg

Untersuchungsgebiet, südwestlicher Bereich, Lac La Motte

Obwohl die Untersuchung wertvolle Erkenntnisse lieferte, ist sich Medaro bewusst, wie wichtig es ist, die Genauigkeit dieser Ergebnisse durch weitere Explorationsarbeiten wie geologische Kartierungen, Bohrungen oder Schürfgrabungen zu bestätigen.

Während die Lithiumsignaturen an der Oberfläche eher bescheiden zu sein scheinen, offenbaren die Daten eine deutliche Verbesserung der Frequenzstärke in größeren Tiefen, insbesondere entlang von Verwerfungslinien und Erzgängen. Insgesamt wurden 10 Lithiumziele in einem Tiefenbereich von 5 bis 75 Metern unter der Oberfläche umrissen.

Tabelle: Ziele der NMR-Untersuchung 2024 bei Lac La Motte

Zielgebiet-Nr. Tiefe

F1a 54 – 62 m

D1b 10 – 75 m

D1c 14 – 79 m

F1b 46 – 55 m

D2a 5 – 56 m

D2b 5 – 49 m

D2c 12 – 62 m

F1c 54 – 69 m

D3a 6 – 70 m

F1d 58 – 67 m

Michael Mulberry, CEO von Medaro, erklärt: Ich freue mich sehr, Ihnen die Ergebnisse unserer jüngsten NMR-Satellitenuntersuchung mitzuteilen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern von Geosattera absolviert haben und die ein wichtiges Etappenziel in unserem Bestreben darstellt, wertvolle Ressourcen zu entdecken und damit zum globalen Übergang zu einer saubereren und nachhaltigeren Energiezukunft beizutragen.

Medaro setzt sich weiterhin für die Nutzung innovativer Technologien und Fachkenntnisse ein, um wertvolle Mineralressourcen zu erschließen und dabei die höchsten Standards für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken einzuhalten.

Medaro Mining Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC). Das Unternehmen ist im Besitz des Lithiumkonzessionsgebiets Superb Lake in Thunder Bay (Ontario) sowie der Lithiumkonzessionen Lac La Motte, Darlin, Rapide, Pontax und Cyr in Quebec und des Urankonzessionsgebiets Yurchison in Nord-Saskatchewan bzw. verfügt über Optionen auf deren Erwerb. Das Unternehmen wirkt über sein Joint Venture Global Lithium Extraction Technologies auch an der Entwicklung und der Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat mit.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können.

