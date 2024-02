DOCUFY stärkt Vertrieb mit Henning Mallok als Leiter CCMS und Fabian Ernecker als Key Account Manager

DOCUFY hat mit Henning Mallok einen erfahrenen Manager mit jahrelanger Branchenexpertise an der Spitze der Vertriebsmannschaft für das CCMS COSIMA. Fabian Ernecker verstärkt als Key Account Manager.

Die DOCUFY GmbH aus Bamberg ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz. Rund um diese Softwareprodukte bietet die DOCUFY Beratungs- und Entwicklungsleistungen, um ihre Standardlösungen an die spezifischen Anforderungen ihrer Kunden anzupassen.

Die Produkt-Suite umfasst ein Component Content Management System (CCMS), Software zur rechtssicheren Erstellung von Risikobeurteilungen für die CE-Kennzeichnung, zur Verbesserung der CAx-Datenqualität oder zur Analyse von CAx-Daten, eine professionelle Lösung für das elektronische Ersatzteilmanagement sowie eine Plattform zur unternehmensweiten Bereitstellung von Informationen, Inhalten und Know-how. Seit Übernahme der Flensburger KGU Gruppe ist auch PLM Prozess- & Systemberatung Teil des Portfolios.

Die umfassende und zielgerichtete Beratung zu der Produkt-Suite erfordert Branchen-Knowhow und viel Erfahrung. Nadine Prill, CEO der DOCUFY GmbH sagt: „Wir freuen uns, mit Henning Mallok einen Vertriebs-Profi mit jahrelanger Branchenexpertise als Leiter unseres CCMS-Sales Teams an Bord zu haben.“ Mallok (55) war unter anderem als Vertriebsleiter der gds-Gruppe sowie als Geschäftsführer der gds Sprachenwelt GmbH und der itl Nord GmbH tätig.

Prill: „Unser Kundenstamm wächst stetig – und damit auch die Herausforderung, genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die dieses Wachstum mittragen. Ob es die Attraktivität unserer Welterbestadt Bamberg ist, das spannende Aufgabenfeld oder auch unsere familienfreundliche Firmenpolitik – ich denke der Mix macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber.“

Die Vertriebsmannschaft wird seit Januar 2024 auch verstärkt durch Fabian Ernecker. Der 35-jährige wechselt nach mehr als fünf Jahren als Key Account Manager für Software, e-Learning und digitale Fachinformationen bei WEKA Media und acht Jahren in der Finanzbranche zu DOCUFY.

Weitere Informationen unter www.docufy.de.

