Medem-Gruppe kombiniert neues Senioren- mit Behindertenzentrum in Rosdorf

Das neue integrative Senioren- und Behindertenzentrum Haus Mühlengrund in Rosdorf bei Göttingen bringt Senioren:innen und Menschen mit einer Beeinträchtigung zusammen.

Der Betreiber, die Medem Real Care GmbH, realisiert mit dem wegweisenden Pilot-Projekt erstmals dieses neue Konzept. Die Einrichtung besteht aus dem Haus Mühlengrund für bis zu 82 Senior:innen und dem Haus Weitblick für bis zu 35 behinderte und pflegebedürftige Menschen. Hinzu kommt das öffentliche Restaurant und Café „Kleine Auszeit“ im benachbarten Familienzentrum, eine kulinarische Begegnungsstätte für Bewohner:innen, Angehörige, Besucher:innen und Rosdorfer:innen. Bei Vollbetrieb werden rund 60 Mitarbeitende beschäftigt sein, auch plant die Medem Real Care GmbH Pflegekräfte auszubilden.

Lebendiges Miteinander der Bewohner

„Wir sind überglücklich bald die ersten Bewohner:innen begrüßen zu dürfen“, freut sich Hella Kroll, Geschäftsführerin der Medem-Gruppe. „Die orts- und familiennahe Versorgung ist uns ein großes Anliegen. Wir nehmen daher vorrangig im Landkreis Göttingen und in den angrenzenden Landkreisen wohnende Menschen mit Pflegebedarf auf.“ Durch die räumliche Nähe von Senioren- und Behindertenzentrum ist es möglich, dass Eltern von mehrfachbehinderten Menschen bei eigener Pflegebedürftigkeit in die Senioren-Einrichtung einziehen. So verfolgt Medem die Philosophie einer lebendigen, integrativen Struktur und eines Miteinanders der Bewohner:innen jeglichen Alters. „Der alte oder behinderte Mensch ist ein ganz normaler Mensch, der mit seinen individuellen Grundbedürfnissen lebt“, betont Kroll.

Ein behagliches „Zuhause-Gefühl“

Bis zu 20 Quadratmeter sind die teil- oder komplett möblierten Einzelzimmer groß, sodass die Bewohner:innen ihren Raum auch mit einem liebgewonnen „Stück von Zuhause“ einrichten können. Jede der Pflege- und Wohngruppen verfügt über einen zentralen Treffpunkt mit moderner Küchenzeile, gemütlicher Wohnecke und TV. Im Erdgeschoss lädt ein helles Foyer zum Zusammenkommen in freundlichem Ambiente ein. Ebenfalls im Haus: Reinigung, Wäscherei und Hausmeisterservice. Haus Mühlengrund, Haus Weitblick sowie das Restaurant und Café „Kleine Auszeit“ sind alles andere als Zweckbauten: So wurde großer Wert auf ein behagliches „Zuhause-Gefühl“ gelegt. Die Innenarchitektur gestalteten die Verantwortlichen der Gruppe selbst, hell und einladend ist das stilvolle Ambiente – Holz, angenehme Wohnfarben und nachhaltige Materialien dominieren.

Frische Ideen für frische Speisen

„Ganz besonders am Herzen liegt uns auch das Thema Ernährung“, erklärt Kroll. „Daher haben wir uns einen erfahrenen Fachmann ins Unternehmen geholt: Roland Ohlberger kommt aus der Spitzenhotellerie, ist Geschäftsführer der Medem Care GmbH und unter anderem für die Gastronomie und Hauswirtschaft verantwortlich. Er bringt frische Ideen und neue Prozesse aus dieser Branche mit.“ Frühstück und Abendessen werden in Buffet-Form angeboten, was die Selbstständigkeit der Bewohner fördern soll, beim Mittagessen stehen mehrere hochwertige Gerichte zur Wahl.

Medem Real Care

„Wir l(i)eben Pflege“, so lautet der Slogan der 2014 gegründeten Medem Gruppe (bestehend aus der Medem Real Care GmbH und der Medem Care GmbH), einem Unternehmen, das eine besondere Pflege für besondere Menschen anbietet: für Senioren, für Menschen mit einer Beeinträchtigung und für Familien, die von beidem betroffen sind. Und das unter einem Dach, zum Teil in Wohngruppen, zum überwiegenden Teil in Einzelzimmern. Das Leitbild basiert auf dem wissenschaftlich anerkannten Modell der „Fördernden Prozesspflege“ nach M. Krohwinkel: Es stellt den Menschen, einschließlich seiner persönlichen Bezugsperson(en) in den Mittelpunkt des pflegerischen Handelns. Derzeit wird ein Senioren- und Pflegeheim in Elmshorn betrieben, noch dieses Jahr eröffnet Medem Real Care als Betreiberin je ein weiteres in Rosdorf bei Göttingen und in Mettingen sowie in 2022 in Waldems-Esch und Rödinghausen – alle noch im Bau, weitere sollen folgen. Das Besondere: In allen Neubauten wird es eine öffentliche, moderne Gastronomie (Restaurant/Café) geben, die den Betrieb in das lokale und soziale Geschehen einbindet und somit für mehr Integration und Akzeptanz sorgt.

