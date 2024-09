Mediacolor.TV unterstützt TecTalk mit professionellem Livestreaming auf YouTube und LinkedIn

Mediacolor.TV hebt Livestreaming auf ein neues Niveau und unterstützt den TecTalk „Nachhaltige Transformation“. Mehr Infos und maßgeschneiderte Streaming-Lösungen unter www.mediacolor.tv.

Mediacolor.TV, ein führendes Unternehmen in der Videoproduktion, hebt das Livestreaming auf ein neues Niveau. Mit maßgeschneiderten Lösungen bietet das Unternehmen innovative Technologien und umfassenden Service für Online-Übertragungen in HD- und 4K-Qualität.

Im Rahmen des TecTalks „Nachhaltige Transformation“ unterstützt Mediacolor.TV die Veranstaltung mit hochwertigem Livestreaming gleichzeitig auf Youtube und LinkedIn. Die Veranstaltung thematisiert die Zukunft der Binnenschifffahrt im Kontext der Energiewende. Gastreferent Cyril Alias beleuchtet die Herausforderungen der Branche. Der Livestream wird auf LinkedIn und YouTube übertragen und ermöglicht eine globale digitale Reichweite.

„Wir freuen uns, die Veranstaltung durch unsere Livestreaming-Kompetenz zu unterstützen“, sagt Zlatko Kauric, Geschäftsführer von Mediacolor.TV. „Es ist unser Ziel, nachhaltige Kommunikation zu fördern und Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten.“

Über den TecTalk

Der TecTalk Nachhaltige Transformation richtet sich an Führungskräfte von Unternehmen, die in besonderem Maße gefordert sind, die Effekte der Nachhaltigkeit in ihrem Geschäftsmodell zu verarbeiten. Die Initiatoren des TecTalks Nachhaltige Transformation, die Kommunikationsberatung crossrelations, der Mechatronik – Software und Systems Engineering-Spezialist ITQ und der Förderverein Ingenieurwissenschaften der Universität Duisburg-Essen e.V. wollen mit diesem Format dem notwendigen disziplinübergreifenden Austausch eine Plattform geben. Die Teilnehmer sollen über Impulsreferate zu jeweiligen Schwerpunktthemen neues Wissen gewinnen und sich darüber unmittelbar untereinander austauschen können. Wissenszuwachs und Vernetzungsgewinn sind dabei unvermeidlich.

**Leistungsübersicht:**

– HD- und 4K-Streaming mit interaktiven Funktionen

– Multi-Plattform-Streaming für YouTube, LinkedIn, Video Webinar-Lösungen (MS-Teams, Zoom, GoToWebinar) und mehr

– Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen jeder Größe

Mediacolor.TV bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Reichweite zu erhöhen und in Echtzeit mit ihrem Publikum zu interagieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.mediacolor.tv.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mediacolor.TV UG

Herr Zlatko Kauric

Königsberger Straße 1

40231 Düselldorf

Deutschland

fon ..: 0211580020950

web ..: https://www.mediacolor.tv

email : info@mediacolor.tv

Mediacolor.TV. Videoproduktion Agentur

Wir sind Experten für strategische Video und Content Kommunikation und bieten unseren Kunden nachhaltige End-to-End-Lösungen mit konsequent strategischer Ausrichtung. Dadurch findet Ihr zielgruppenrelevanter Inhalt seinen Weg zum Rezipienten sicher und schnell über die von ihm genutzten Kommunikationskanäle.

Unsere umfassende Videoexpertise und unser breit aufgestelltes Experten-Netzwerk versetzen uns in die Lage, spontan das gesamte Bewegtbild-Spektrum sowie auch angrenzende Bedarfe in großem Umfang abbilden zu können. Entlang der für unsere Projekte typischen Wertschöpfungskette – Analyse, Beratung, Konzeption, Produktion, Programmierung, Vermarktung, Evaluation und Enablement – begleiten wir unsere Kunden in jedem Schritt und führen sie damit zum gewünschten Kommunikationserfolg.

Verpflichtung zu Qualität und Innovation bei Mediacolor.tv

Die Unternehmensphilosophie von Mediacolor.tv als Video Agentur ist tief in der Verpflichtung verwurzelt, die Standards der Videoproduktions Branche nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

Innovative Lösungen:

Das Geheimnis des Erfolgs von Mediacolor.tv als Video Agentur liegt in seiner Anpassungs- und Innovationsfähigkeit.

So produzieren wir seit 2006 als eigenständiges Unternehmen Videos, Beträge, Sendungen, Livestreamings, für Onlineplattformen, TV-Sender und Direktkunden aus der Wirtschaft. In unserem Unternehmen vereinen wir sowohl redaktionelle als auch Produktions-, Distributions- und Programmierung-Kompetenz.

