  • Medical Evidence AI startet Plattform für strukturierte Fallanalysen in der Onkologie

    Medical Evidence AI verbindet Immunstatus, Tumoraktivität im Blut und internationale Evidenz zu strukturierten Fallanalysen für Ärzte, Kliniken und Patienten in der Onkologie.

    BildDie digitale Plattform Medical Evidence AI erweitert ihr Angebot für Patienten, Ärztinnen und Ärzte, Praxen, Kliniken sowie medizinische Behandler im Bereich der Onkologie und Immunonkologie.

    Ziel der Plattform ist es, komplexe Krankheitsverläufe strukturierter darzustellen und medizinische Entscheidungsprozesse durch die intelligente Verknüpfung von Patientendaten, immunologischen Parametern und wissenschaftlicher Evidenz transparenter zu machen.

    * Real-World-Patientendaten
    * Immunonkologie
    * KI-gestützter Evidenzanalyse
    * und strukturierter medizinischer Dokumentation.

    Die Plattform soll künftig europaweit für Ärzte, Kliniken und medizinische Netzwerke verfügbar gemacht werden.

    Medical Evidence AI verfolgt dabei einen neuen Ansatz innerhalb der digitalen Medizin: Nicht allein Studien oder Literaturdaten stehen im Mittelpunkt, sondern die Kombination aus realen Verlaufsdaten, Immunstatus, Tumoraktivität im Blut sowie internationaler Evidenzlage.

    Im Zentrum der Plattform stehen insbesondere vier Bereiche:

    * strukturierte reale Patientendaten
    * immunologische Parameter (Immunstatus / TBNK-Analyse)
    * Tumoraktivität im Blut (CTC / Tumorzählung)
    * KI-gestützte Evidenz- und Studienanalyse.

    Gerade bei komplexen oder fortgeschrittenen Krebserkrankungen stellt sich häufig die Frage, warum bestimmte Therapien bei manchen Patienten wirken und bei anderen nicht. Genau an dieser Schnittstelle setzt Medical Evidence AI an.

    Kostenfreie strukturierte Fallanalyse für Ärzte, Praxen und Kliniken

    Ärztinnen, Ärzte, Praxen, Kliniken und medizinische Behandler können über die Plattform ab sofort eine kostenfreie strukturierte Fallanalyse für onkologische Patienten anfordern.

    Die Plattform soll helfen, vorhandene medizinische Informationen übersichtlicher aufzubereiten und mögliche Zusammenhänge zwischen Krankheitsverlauf, Immunstatus und Therapieansprechen sichtbarer zu machen.

    Die strukturierte Analyse kann “ je nach Wunsch des behandelnden Arztes oder der Klinik “ ergänzt werden durch:

    * erweiterten Immunstatus-Check (TBNK-Analyse)
    * Tumorzählung / CTC-Analyse
    * immunologische Verlaufskontrollen
    * strukturierte Verlaufsbeobachtung
    * internationale Literatur- und Evidenzrecherche
    * ergänzende KI-basierte Auswertungen.

    Hierbei arbeitet Medical Evidence AI mit spezialisierten Labor- und Netzwerkpartnern zusammen.

    Immunstatus und Tumoraktivität gewinnen zunehmend an Bedeutung

    Während klassische Tumordiagnostik häufig primär bildgebende Verfahren oder histologische Befunde berücksichtigt, rücken immunologische Parameter und zirkulierende Tumorzellen (CTC) zunehmend stärker in den Fokus moderner onkologischer Betrachtungen.

    Die Plattform integriert daher auf Wunsch unter anderem:

    * T-Zell-Analysen
    * NK-Zell-Bewertungen
    * B-Zell- und Monozytenanalysen
    * sowie Verlaufsbeobachtungen der Tumoraktivität im Blut.

    Diese Daten sollen nicht isoliert betrachtet werden, sondern gemeinsam mit vorhandenen klinischen Informationen und wissenschaftlicher Evidenz eingeordnet werden.

    Fokus auf Struktur, Transparenz und Datenschutz

    Medical Evidence AI versteht sich ausdrücklich nicht als Diagnosesystem und ersetzt keine ärztliche Behandlung oder Therapieentscheidung.

    Die Plattform dient ausschließlich der strukturierten Analyse, Zusammenführung und Aufbereitung medizinischer Daten sowie wissenschaftlicher Informationen.

    Die medizinische Bewertung und Therapieentscheidung erfolgt ausschließlich durch die behandelnden medizinischen Fachpersonen.

    Ein besonderer Fokus liegt auf Datenschutz und pseudonymisierten Abläufen. Die Fallanalysen erfolgen DSGVO-orientiert und unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Anforderungen.

    Aufbau eines europaweiten Netzwerks

    Medical Evidence AI richtet sich sowohl an Patienten als auch an:

    * onkologische Praxen
    * Kliniken
    * Immuntherapie-Zentren
    * integrative Behandler
    * medizinische Netzwerke
    * sowie Forschungspartner.

    Die Plattform wird derzeit schrittweise für den deutschsprachigen und internationalen Markt ausgebaut.

    Durch die Kombination aus strukturierten Verlaufsdaten, immunologischen Parametern und wissenschaftlicher Evidenz soll langfristig eine neue Form digitaler Entscheidungsunterstützung in der Onkologie entstehen.

    Internationale Perspektive der Plattform

    Nach Angaben des Unternehmens wurden bereits zahlreiche anonymisierte und strukturierte Fallbeispiele in die Plattform integriert. Ziel sei es, die Datenbasis kontinuierlich zu erweitern und daraus langfristig neue Erkenntnisse über Therapieansprechen, Immunstatus und Krankheitsverläufe zu gewinnen.

    Medical Evidence AI sieht dabei insbesondere Potenzial in der Verbindung von:

    * Real-World-Patientendaten
    * Immunonkologie
    * KI-gestützter Evidenzanalyse
    * und strukturierter medizinischer Dokumentation.

    Die Plattform soll künftig europaweit für Ärzte, Kliniken und medizinische Netzwerke verfügbar gemacht werden.
    Weitere Informationen:
    https://www.medical-evidence.com/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IMMUMEDIC Limited
    Herr Andreas Rach
    Bessemerstrasse 51 1. OG 1. OG
    12103 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +4916091942558
    fax ..: +4916091942558
    web ..: https://www.medical-evidence.com/
    email : immumedic@gmail.com

    Medical Evidence AI by IMMUMEDIC entwickelt eine KI-gestützte Plattform für strukturierte medizinische Evidenzanalyse in der Onkologie.

    Unser Ziel ist es, medizinische Daten besser verständlich, vergleichbar und nutzbar zu machen. Dafür verbinden wir reale Patientendaten, Anamnese, Tumorstatus, Immunstatus, Tumoraktivität im Blut und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu einer strukturierten Fallanalyse.

    Im Mittelpunkt steht nicht die Ersetzung ärztlicher Entscheidungen, sondern deren bessere Vorbereitung und Orientierung. Medical Evidence AI soll Ärztinnen, Ärzte, Patientinnen, Patienten, Kliniken, Praxen und Partner dabei unterstützen, komplexe medizinische Informationen geordnet zusammenzuführen.

    Die Plattform basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich Onkologie, Immuntherapie, Patientenkoordination, Laborlogistik und internationaler Zusammenarbeit mit medizinischen Partnern.

    Pressekontakt:

    IMMUMEDIC Limited
    Andreas Rach
    Bessemerstrasse 51 1.OG
    12103 Berlin

    fon ..: +4916091942558
    email : immumedic@gmail.com


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