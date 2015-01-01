Tumorbiologie allein reicht nicht aus – warum der Immunstatus in der Onkologie.

Systemische Faktoren als limitierender Parameter moderner Krebstherapien

Berlin / Europa – Die moderne Onkologie ist zunehmend durch zielgerichtete und immunologische Therapieansätze geprägt. Dennoch bleibt die klinische Realität heterogen: Während ein Teil der Patienten gut auf Therapien anspricht, zeigen andere trotz leitliniengerechter Behandlung eine Progression der Erkrankung.

Diese Diskrepanz wirft eine grundlegende Frage auf: Reicht die Fokussierung auf Tumorcharakteristika allein aus, um Therapieentscheidungen optimal zu steuern?

Zahlreiche Arbeiten der letzten Jahre weisen darauf hin, dass das Tumor-Immunsystem-Interface eine zentrale Rolle im Krankheitsverlauf spielt. Der sogenannte „Cancer-Immunity Cycle“ beschreibt die komplexe Interaktion zwischen Tumorzellen und Immunantwort und verdeutlicht, dass ein effektives Therapieansprechen nur bei funktionierender immunologischer Aktivität möglich ist (Chen & Mellman, _Nature_, 2017).

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Dichte und Aktivität tumorinfiltrierender Lymphozyten einen signifikanten Einfluss auf Prognose und Therapieansprechen haben (Galon et al., _Science_, 2006). Auch die Tumormikroumgebung wird zunehmend als entscheidender Modulator therapeutischer Effekte verstanden (Fridman et al., _Nature Reviews Cancer_, 2012).

Parallel dazu gewinnen zirkulierende Tumorzellen (CTCs) als dynamischer Biomarker an Bedeutung. Bereits früh wurde gezeigt, dass deren Anzahl im peripheren Blut mit dem Gesamtüberleben korreliert (Cristofanilli et al., _NEJM_, 2004). Im Gegensatz zur Bildgebung ermöglichen CTCs eine kontinuierliche Verlaufsbeurteilung auf zellulärer Ebene.

Trotz dieser Evidenz erfolgt die routinemäßige Integration funktioneller Immunparameter und dynamischer Tumoraktivitätsmarker bislang nur eingeschränkt.

Gerade im Kontext personalisierter Therapiestrategien könnte eine Kombination aus:

* funktioneller Immunanalyse

* longitudinaler CTC-Überwachung

* und adaptiver Therapieanpassung

einen entscheidenden Beitrag zur Optimierung von Behandlungsergebnissen leisten.

Dies gilt insbesondere für immunbasierte Therapieansätze, wie beispielsweise dendritische Zelltherapien, deren Wirksamkeit maßgeblich von der funktionellen Integrität des Immunsystems abhängt.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine erweiterte diagnostische Perspektive sinnvoll, die neben tumorbiologischen Parametern auch systemische und immunologische Faktoren stärker berücksichtigt.

Die zentrale Frage der Zukunft lautet daher nicht ausschließlich:

„Welche Therapie ist indikationsgerecht?“

Sondern zunehmend:

„Unter welchen systemischen Voraussetzungen kann eine Therapie ihre Wirkung überhaupt entfalten?“

Eine Integration dieser Perspektive in die klinische Praxis könnte einen relevanten Beitrag zur Weiterentwicklung individualisierter Onkologie leisten.

Literatur (Auswahl):

Chen DS, Mellman I. _Nature_. 2017

Galon J et al. _Science_. 2006

Fridman WH et al. _Nat Rev Cancer_. 2012

Cristofanilli M et al. _N Engl J Med_. 2004

Weitere Informationen zur kombinierten Analyse von Immunstatus und Tumoraktivität:

www.gesundheitsratgeber-krebs.de

Hinweis:

Dieser Beitrag dient der fachlichen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung oder individuelle Therapieentscheidung.

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