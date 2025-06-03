Medienmonitoring verändert sich gerade grundlegend … und viele PR-Teams merken es erst jetzt

Der Pressespiegel ist ein wichtiges Instrumente für Kommunikationsabteilungen. Doch der Einsatz von Medienmonitoring ändert sich zunehmend und wird zum strategischen Instrument für Unternehmen.

Wer heute in einer Kommunikationsabteilung arbeitet, kennt das Problem: Jeden Morgen warten dutzende, manchmal hunderte neue Artikel, Beiträge und Posts darauf, gesichtet zu werden. Nachrichtenportale veröffentlichen rund um die Uhr Inhalte, Social Media beschleunigt Themenzyklen – und gleichzeitig bleibt im Arbeitsalltag immer weniger Zeit, alles im Detail zu lesen.

Der klassische Pressespiegel steht damit vor einer neuen Herausforderung. Er bleibt zwar eines der wichtigsten Werkzeuge für PR-Teams, doch die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren massiv verändert.

Mehr Medien, mehr Themen, mehr Geschwindigkeit

Früher bestand Medienbeobachtung oft aus der Analyse einiger Zeitungen, Fachmagazine und Online-Portale. Heute müssen Kommunikationsabteilungen deutlich mehr Quellen im Blick behalten.

Neben klassischen Medien spielen inzwischen auch Blogs, Branchenplattformen, Unternehmenswebsites, Social-Media-Beiträge sowie Radio- und TV-Inhalte eine Rolle. Moderne Monitoring-Systeme, wie beispielsweise der bc.lab monitor können inzwischen Beiträge aus hunderttausenden Online-Quellen, Millionen Blogs und zahlreichen Broadcast-Medien zusammenführen.

Für PR-Verantwortliche entsteht daraus eine neue Realität: Die Menge an Informationen wächst schneller als die verfügbare Zeit, um sie auszuwerten.

Warum der Pressespiegel trotzdem unverzichtbar bleibt

Trotz aller Veränderungen bleibt der Pressespiegel eines der wichtigsten Instrumente für Kommunikationsabteilungen. Er sorgt dafür, dass relevante Berichterstattung strukturiert dokumentiert und im Unternehmen geteilt werden kann.

Doch der Einsatz von Medienmonitoring hat sich erweitert. Viele PR-Teams beobachten heute nicht nur ihre eigene Marke, sondern auch Wettbewerber, Branchenthemen oder politische Entwicklungen.

Medienmonitoring wird damit immer stärker zu einem Instrument der strategischen Beobachtung.

Die eigentliche Herausforderung: Relevanz

„Das größte Problem im modernen Medienmonitoring ist nicht der Zugang zu Informationen – sondern deren Einordnung“, sagt Peter Bernskötter, Geschäftsführer bei dem hamburger Medienmonitoring-Anbieter bc.lab.

„Welche Artikel sind wirklich wichtig? Welche Themen entwickeln sich gerade zu größeren Trends? Und welche Berichterstattung bleibt für die Kommunikation eines Unternehmens tatsächlich relevant?“

Diese Fragen entscheiden darüber, ob Monitoring nur Dokumentation ist oder echten Mehrwert liefert.

Technologie verändert die Medienbeobachtung

Parallel zur wachsenden Informationsmenge entwickeln sich auch die technologischen Möglichkeiten. Besonders im Bereich der Datenanalyse entstehen neue Ansätze, die Kommunikationsabteilungen unterstützen können.

Bernskötter: „Während künstliche Intelligenz häufig als Werkzeug zur Erstellung von Texten diskutiert wird, zeigt sich ihr Nutzen im Medienmonitoring vor allem an anderer Stelle: bei der Analyse großer Informationsmengen.“

Moderne Monitoring-Systeme, wie das von bc.lab können beispielsweise dabei helfen,

* Medienberichte nach Themen zu strukturieren

* relevante Entwicklungen schneller sichtbar zu machen

* wichtige Inhalte kompakt zusammenzufassen

Dadurch entsteht für PR-Teams ein deutlich klarerer Überblick über die tägliche Nachrichtenlage.

Vom Pressespiegel zur strategischen Medienanalyse

Mit diesen Möglichkeiten verändert sich auch die Rolle von Medienmonitoring. Während Pressespiegel früher vor allem der Dokumentation dienten, werden Monitoring-Daten heute zunehmend für strategische Entscheidungen genutzt.

Kommunikationsabteilungen analysieren damit beispielsweise:

* Trends in der Berichterstattung

* Themenentwicklungen innerhalb einer Branche

* Kommunikationsstrategien von Wettbewerbern

Medienmonitoring wird damit zu einem Instrument, das nicht nur informiert, sondern Orientierung bietet.

Eine neue Rolle für Monitoring in der Kommunikation

Die Medienlandschaft wird auch in Zukunft weiter wachsen. Neue Plattformen entstehen, Themen verbreiten sich schneller und öffentliche Debatten entwickeln sich dynamischer.

Für Kommunikationsabteilungen bedeutet das vor allem eines: Der Überblick über die Medienlandschaft wird zu einer immer wichtigeren Aufgabe.

Der klassische Pressespiegel bleibt dabei ein zentrales Werkzeug. Gleichzeitig entwickeln sich Monitoring-Systeme weiter – und verbinden traditionelle Medienbeobachtung zunehmend mit moderner Datenanalyse.

Für PR-Teams entsteht daraus eine neue Chance: Medienmonitoring kann heute weit mehr sein als nur eine Sammlung von Artikeln. Es kann helfen, Entwicklungen zu verstehen, Themen früh zu erkennen und Kommunikation strategisch zu steuern.

