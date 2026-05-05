Wenn jede Minute zählt: bc.lab erweitert Medienmonitoring um KI-gestützte Ad-hoc Reports

PR-Profis stehen in Zeiten von Social Media zunehmend unter Druck. In Krisensituationen gilt es schnell zu reagieren. Hier kann ein KI-Ad-hoc Report nicht nur beim Medienmonitoring unterstützten.

Neuer KI-Ad-hoc Report unterstützt Kommunikationsabteilungen, Pressestellen und PR-Agenturen bei schneller Einordnung von Medienlagen in Krisen, Events und dynamischen Nachrichtensituationen

Hamburg, 05.05.2026 – In der professionellen Medienbeobachtung zählt nicht nur Vollständigkeit, sondern zunehmend auch Geschwindigkeit. Ob Pressekonferenz, Produkteinführung, politische Entscheidung, Branchenereignis oder kommunikative Krise: Innerhalb kurzer Zeit entstehen oft hunderte Meldungen, Posts und Kommentare, die von Kommunikationsabteilungen schnell erfasst, bewertet und eingeordnet werden müssen.

Mit dem KI-Ad-hoc Report erweitert bc.lab sein Monitoring-Tool für Pressespiegel, Medienbeobachtung und Wettbewerbsbeobachtung um eine neue KI-gestützte Analysefunktion. Der Report ermöglicht es PR-Teams, aktuelle Medienlagen nahezu in Echtzeit zusammenzufassen, relevante Entwicklungen zu erkennen und daraus konkrete Kommunikationsentscheidungen abzuleiten.

bc.lab richtet sich mit seinem Monitoring-Angebot an Kommunikations- und Pressestellen sowie PR-Agenturen. Das Tool unterstützt klassische Monitoring-Aufgaben wie Suchprofile, Newsfeeds, Pressespiegel, Newsletter, Dashboards und Alerts. Ergänzend dazu werden KI-Funktionen integriert, um die tägliche Medienbeobachtung effizienter und analytisch wertvoller zu machen. Laut Produktunterlagen bietet bc.lab unter anderem Suchprofile, Echtzeit-Newsfeeds, Publisher-Funktionen für Pressespiegel und Newsletter sowie Dashboards mit KPIs, Tonalität, Themen-Clustern und KI-Summaries.

„Kommunikationsteams brauchen in kritischen Situationen keine langen Trefferlisten, sondern schnelle Orientierung“, sagt Peter Bernskötter, CEO der bc.lab GmbH. „Der KI-Ad-hoc Report hilft dabei, große Mengen an Medienbeiträgen in kurzer Zeit zu verdichten, Tonalität und Relevanz einzuordnen und daraus eine belastbare Entscheidungsgrundlage für die Kommunikation zu schaffen.“

Der KI-Ad-hoc Report analysiert aktuelle Meldungen aus dem Monitoring-Umfeld und erstellt daraus ein kompaktes Executive Summary. Dabei bewertet die KI Inhalte, Tonalität und Relevanz der Berichterstattung. Kommunikationsverantwortliche erhalten so eine strukturierte Übersicht über die wichtigsten Entwicklungen, mögliche Risiken, zentrale Narrative und empfohlene Handlungsoptionen.

Gerade bei dynamischen Medienlagen kann dieser Ansatz einen deutlichen Unterschied machen. Während klassische Medienbeobachtung zuverlässig dokumentiert, was berichtet wurde, unterstützt die KI-gestützte Auswertung zusätzlich bei der schnellen Interpretation: Welche Themen gewinnen an Bedeutung? Welche Aussagen werden besonders häufig aufgegriffen? Wo entsteht kritische Tonalität? Und welche Informationen sind für Management, Pressestelle oder Krisenstab unmittelbar relevant?

Der KI-Ad-hoc Report ist besonders geeignet für:

* Krisen- und Reputationssituationen

* Pressekonferenzen und Unternehmensmeldungen

* Produkteinführungen und Kampagnenstarts

* Wettbewerbsereignisse und Marktbewegungen

* politische, regulatorische oder gesellschaftliche Ereignisse

* Management-Briefings und kurzfristige Kommunikationslagen

Damit positioniert sich bc.lab als technologischer Vorreiter im Markt für professionelles Medienmonitoring. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin der klassische Nutzen für PR-Profis: zuverlässige Medienbeobachtung, strukturierte Pressespiegel, effiziente Wettbewerbsbeobachtung und belastbare Entscheidungsgrundlagen für Kommunikationsteams.

„KI ersetzt nicht die professionelle Medienbeobachtung“, so Peter Bernskötter weiter. „Sie macht sie schneller, präziser und besser nutzbar. Genau darum geht es uns bei bc.lab: Wir verbinden klassische Monitoring-Prozesse mit moderner Technologie, damit Kommunikationsteams schneller verstehen, was wirklich relevant ist.“

Der KI-Ad-hoc Report ist Teil der weiteren KI-Strategie von bc.lab. Neben bereits entwickelten Funktionen wie der KI-Morgenlage und KI-gestützten Analysen arbeitet bc.lab an weiteren Integrationen, die PR-Abteilungen und Wettbewerbsbeobachter bei Relevanzbewertung, Inhaltsanalyse, Frühwarnung und strategischer Kommunikationsplanung unterstützen sollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bc.lab Monitoring GmbH

Herr Peter Bernskötter

Holländische Reihe 31a

22765 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04039807700

web ..: https://bclab.de/

email : info@bclab.de

bc.lab ist ein Anbieter für professionelles Medienmonitoring, Pressespiegel und Wettbewerbsbeobachtung. Das Monitoring-Tool unterstützt Kommunikationsabteilungen, Pressestellen und PR-Agenturen bei der systematischen Beobachtung von Medien, Märkten, Wettbewerbern und Themen. Die Plattform kombiniert klassische Monitoring-Funktionen wie Suchprofile, Newsfeeds, Dashboards, Alerts und Publisher-Funktionen mit modernen KI-gestützten Analyseansätzen.

Das Quellenspektrum von bc.lab umfasst unter anderem Social Networks, Blogs und Foren, News-Portale, Online-Magazine, Print-Medien, RSS-Feeds, Corporate Websites sowie TV- und Radioquellen.

Pressekontakt:

bc.lab Monitoring GmbH

Herr Peter Bernskötter

Holländische Reihe 31a

22765 Hamburg

fon ..: 04039807700

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