Medigene AG sichert sich Finanzierungsoption durch Eigenkapitalzusage von bis zu 15 Mio. EUR

Planegg/Martinsried ( IRW-Press / 08.10.2024 )

Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard, ISIN DE000A40ESG2), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gibt hiermit bekannt, dass sie heute eine Vereinbarung über eine Eigenkapitalzusage auf Abruf (Standby Equity Purchase Agreement, SEPA) mit einem durch Yorkville Advisors Global, LP verwalteten Fonds („Yorkville“) abgeschlossen hat.

Das SEPA berechtigt die Gesellschaft, neue Medigene-Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben und in mehreren Tranchen in einem Gesamtumfang von bis zu 15 Mio. Euro an Yorkville zu veräußern. Medigene kann von diesem Recht nach eigenem Ermessen Gebrauch machen, und Yorkville ist verpflichtet, die angeforderte Anzahl von Aktien gemäß den Bedingungen des SEPA zu zeichnen und zu erwerben. Die Anzahl der Aktien, die in einer einzelnen Tranche ausgegeben werden können, darf den niedrigeren Wert von (a) 400.000 Aktien und (b) 100 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens während der fünf Handelstage unmittelbar vor dem Ausübungsverlangen der Gesellschaft nicht überschreiten.

Der von Yorkville zu zahlende Bezugspreis für jede im Rahmen des SEPA ausgegebene Aktie entspricht 95% des Durchschnitts des jeweiligen volumengewichteten Durchschnittskurses der Medigene-Aktie an jedem der fünf Handelstage, die auf das Ausübungsverlangen der Medigene folgen.

Dieser Vertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten ab dem Datum der Vertragsunterzeichnung. Yorkville hat außerdem einen Aktienleihvertrag mit der DJSMontana Holding GmbH, der Holdinggesellschaft von Prof. Dr. Dolores Schendel, Chief Scientific Officer der Gesellschaft, abgeschlossen, wonach die DJSMontana Holding GmbH Yorkville 400.000 Medigene-Aktien leihen wird, um die Transaktion zu unterstützen.

Medigene beabsichtigt, das geschaffene Kapital für die Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Programme zu verwenden.

(Ende)

Aussender:

Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: -Medigene PR/IR

Tel.: -+49 89 2000 3333 01

E-Mail: -investor@medigene.com

Website: –www.medigene.de

ISIN(s): -DE000A40ESG2 (Aktie)

Börse(n): -Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77076/10-08-24_Medigene.001.png

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Medigene AG

Pamela Keck

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried

Deutschland

email : investor@medigene.com

Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.

Pressekontakt:

Medigene AG

Pamela Keck

Lochhamer Strasse 11

82152 Martinsried

email : investor@medigene.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tipps vom Makler für die erfolgreiche Vermarktung von Immobilien «Die Entscheidung ob Unterspritzung oder Operation hängt von mehreren Faktoren ab»