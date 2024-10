Medigene AG: Medigene präsentiert auf der ASGCT 2024 und hält F&E-Veranstaltung ab

Planegg/Martinsried (02.10.2024) – Die Medigene AG (Medigene oder das „Unternehmen“, FWB: MDG1, Prime Standard), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, wird auf der American Society of Gene & Cell Therapy (ASGCT), die vom 16. bis 17. Oktober 2024 in Philadelphia, USA stattfindet, ein Poster präsentieren. Darüber hinaus wird das Unternehmen am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, um 16:30 Uhr MESZ / 10:30 Uhr ET eine F&E-Veranstaltung zu Medigenes optimalen 3S (spezifisch, sensitiv und sicher) TCRs für TCR-gesteuerte Präzisionsimmuntherapien ausrichten.

ASGCT 2024

www.asgct.org/events/2024-advancing-gene-and-cell-therapies-for-cancer

Ort: Wyndham Philadelphia Historic District, Philadelphia, USA

Datum: 16.-17. Oktober 2024

Die Abstracts sind auf der ASGCT Website verfügbar: www.asgct.org/global/documents/abstracts/advancing-publication-v1.aspx

Einzelheiten zur Posterpräsentation:

Abstract und Titel: „Seamless Integration of a Universal Epitope into Recombinant TCRs for Tagging and Tracking of TCR-T Cells Expressing 3S TCRs.“

Autoren: Dolores Schendel, Kanuj Mishra, Justyna Ogonek, Anne-Wiebe Mohr, Doris Brechtefeld, Kathrin Mutze, Barbara Lösch

Programm ID: 31

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 16. Oktober, Poster Hall 2, Betsy Ross Ballroom, Postersession von 17:30 – 18:45 Uhr Ortszeit, Poster werden von 8:00 – 18:45 Uhr ausgestellt

Auf dem Poster wird die vom Unternehmen kürzlich vorgestellte Technologie UniTope & TraCR präsentiert, eine innovative Kombination aus universellem TCR-Tagging und Tracking. Dieses System wurde entwickelt, um die Präzision und Effizienz der T-Zell-Rezeptor-Identifizierung und -Überwachung erheblich zu verbessern und bietet bemerkenswerte Möglichkeiten für die Immuntherapieforschung und klinische Anwendungen.

Einladung zur F&E-Veranstaltung des Unternehmens am 10. Oktober 2024

Medigene wird am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, um 16:30 Uhr MESZ / 10:30 Uhr ET eine F&E-Veranstaltung ausrichten. Im Anschluss an die offiziellen Präsentationen und Diskussionen findet eine Live-Fragestunde statt.

Das Management wird die Vorteile der 3S-TCRs des Unternehmens in verschiedenen Modalitäten, einschließlich TCR-T-, TCR-TCE- und TCR-NK-Therapien, erörtern. Der leitende Prüfarzt der EPITOME1015-I-Studie, Dr. David B. Zhen, MD, Associate Professor sowohl am Fred Hutchinson Cancer Center als auch an der University of Washington School of Medicine, wird einen Überblick über das Hauptprogramm MDG1015 geben und dessen innovativen Ansatz hervorheben, um den bisher ungedeckten Bedarf in der Behandlung solider Tumore zu bewältigen. Darüber hinaus werden die firmeneigene End-to-End-Plattform von Medigene und ihr modularer Ansatz zur Entwicklung von TCR-gesteuerten Modalitäten sowie die neuesten Fortschritte vorgestellt.

Einzelheiten zur Registrierung:

Datum: 10.Oktober 2024

Zeit: 16:30 Uhr MESZ / 10:30 Uhr ET

Ort: Virtuell

Webcast Registrierung: Webcast Registrierung hier

Im Anschluss an den Webcast wird eine Aufzeichnung im Bereich „Investoren & Medien“ auf der Medigene-Website verfügbar sein: medigene.de/investoren-medien/berichte-praesentationen/

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden.

Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden, und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell-Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene erhielt für sein führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 die IND-Zulassung und wird im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medigene.de.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

