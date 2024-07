Medigene präsentiert auf dem ESMO-Kongress 2024

Planegg/Martinsried (IRW-Press / 23.07.2024) – Die Medigene AG (Medigene oder das „Unternehmen“, FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert, gab heute die Präsentation von zwei Postern auf dem ESMO-Kongress 2024 bekannt, der vom 13. bis 17. September 2024 in Barcelona, Spanien, stattfindet. Auf den Postern werden die jüngsten Fortschritte der T-Zell-Rezeptor-(TCR) Bibliothek des Unternehmens vorgestellt, welche auf das Kirsten rat sarcoma virus (KRAS) abzielt, sowie die UniTope & TraCR -Technologie, ein universelles Tagging- und Tracking-System für TCR-T-Zellen.

Die vollständigen Abstracts werden am Montag, 9. September 2024, um 00:05 Uhr MESZ auf der ESMO-Website (www.esmo.org/) veröffentlicht.

Einzelheiten zu den Posterpräsentationen:

Abstract und Titel: „Advancing a multi-dimension KRAS mutation-specific T cell receptor (TCR) library with a 3S TCR targeting the G12D mutation to address large global patient populations.“

Autoren: Kirsty Crame, Dominik Alterauge, Anne Wiebe Mohr, Julia Bittmann, Doris Brechtefeld, Mario Catarinella, Kathrin Davari, Maja Buerdek, Petra U Prinz, Andrea Coluccio, Dolores J Schendel and Giulia Longinotti

Finale Posternummer: 1143P

Datum/Uhrzeit: Samstag, 14. September 2024, Postersession von 12 Uhr bis 13 Uhr MESZ, Posterausstellung von 9 Uhr bis 17:00 Uhr MESZ

Kategorie: Investigational Immunotherapy

Abstract und Titel: „UniTope & TraCR – Universal tagging and tracking system for TCR-T cells integrated directly in the TCR constant region.“

Autoren: Kirsty Crame, Kanuj Mishra, Justyna Ogonek, Dolores Schendel and Barbara Lösch

Finale Posternummer: 1144P

Datum/Uhrzeit: Samstag, 14. September 2024, Postersession von 12 Uhr bis 13 Uhr MESZ, Posterausstellung von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr MESZ

Kategorie: Investigational Immunotherapy

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von differenzierten T-Zell-Therapien zur Behandlung von soliden Tumoren spezialisiert hat. Die End-to-End-Plattform umfasst mehrere proprietäre und exklusive Technologien, die es dem Unternehmen ermöglichen, optimale T-Zell-Rezeptoren sowohl gegen Krebs-Testis-Antigene als auch gegen Neoantigene zu generieren. Diese T-Zell-Rezeptor-modifizierte (TCR)-T-Zellen werden dann verbessert, um erstklassige, differenzierte TCR-T-Therapien für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, wobei die Arzneimittelzusammensetzung hinsichtlich Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit optimiert ist. Die End-to-End-Plattform bietet Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften. Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist auf Kurs für den IND-Antrag im 3. Quartal 2024 und den CTA-Antrag im 4. Quartal 2024. Weitere Informationen unter www.medigene.de

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

