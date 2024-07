Trouble Ahead erstmals bei Jazz & more

Fünfter Konzerttag des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 23.07.2024 – Am Samstag, 27. Juli 2024, tritt beim fünften von insgesamt sieben Terminen der beliebten Konzertreihe Jazz & more erstmals die Band Trouble Ahead in der Wolfsburger Innenstadt auf. Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Veranstaltung erwartet die Besucherinnen und Besucher von 11 bis 14 Uhr Blues inspiriert von den 1940er und 50er Jahren auf dem Hugo-Bork-Platz. Das Konzert wird präsentiert von Ehme de Riese. Der Eintritt ist kostenfrei.

2016 begann Trouble Ahead als Duo und entwickelte sich schließlich zu einer fünfköpfigen Band um Sängerin Anja Tschenisch. Unterstützt durch zwei weitere Sänger, welche die Vielstimmigkeit der Band ausmachen, kombinieren sie gekonnt Gesang mit Mundharmonika- und Gitarrenklängen. So entstehen Coversongs sowie eigene Kreationen. Inspirieren lässt sich Trouble Ahead von zeitgenössischen Liedern sowie Musik der vergangenen Jahrzehnte. Dabei greifen sie Einflüsse aus Swing, West Coast Jump, Soul, Surf und Chicago Blues auf.

„Jazz & more feiert seine 25. Ausgabe! Wir gratulieren und freuen uns sehr mit Trouble Ahead am 27. Juli zum ersten Mal bei der Konzertreihe in der Porschestraße dabei zu sein. Wir spielen oldschool Rhythm’n’Blues aller Facetten, von Ruth Brown und Etta James bis B.B. King oder Little Walter und sind damit eher der „& more“-Teil des Programms – aber natürlich gibt es eine lange, gemeinsame Tradition von all diesen Genres, sei es Jazz, Blues oder Soul, sodass wir uns auch deswegen sehr über die Einladung freuen,“ erklärt Christoph Hennebeil, Gitarrist von Trouble Ahead.

„Die lokale Jazz-Scene hat einiges zu bieten. Das beweisen nicht nur alt bekannte Bands unserer Konzertreihe, sondern auch immer wieder Jazz & more-Newcomer wie Trouble Ahead“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG „Wir freuen uns, dass sie erstmals dabei sind und das diesjährige Programm durch erstklassigen RnB ergänzen.“

„Was für eine Freude Jazz & more jedes Jahr in die Innenstadt bringt, sollten wir Wolfsburgerinnen und Wolfsburger höchst persönlich erfahren. Daher sind wir begeistert, auch dieses Jahr wieder Partner der Konzertreihe zu sein“, sagt Karsten Eckhoff, Mitinhaber von Ehme de Riese.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 25. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 29. Juni bis zum 10. August 2024 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

27. Juli 2024: 11 bis 14 Uhr, Trouble Ahead

03. August 2024: 11 bis 14 Uhr, Brazzo Brazzone; 17 bis 19 Uhr, Jazzorchester Neue Welt (_Zusatzkonzert)_

10. August 2024: 11 bis 13 Uhr, Orchester der Stadtwerke Wolfsburg e. V. (_Zusatzkonzert)_

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

