Jazz & more 2024

Kostenfreies Musikerlebnis feiert 25. Jubiläum

Wolfsburg, 19.06.2024 – Jubiläum bei Jazz & more: Bereits zum 25. Mal in Folge veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die traditionelle Konzertreihe in der Wolfsburger Innenstadt. Vom 29. Juni bis zum 10. August 2024 sorgen jeden Samstag verschiedene Jazz- und Bluesbands an insgesamt sieben Konzerttagen für abwechslungsreichen Musikgenuss. Mehrere zusätzliche Auftritte erweitern anlässlich des Jubiläums das diesjährige Programm. Die kostenfreien Konzerte finden jeweils von 11 bis 14 Uhr unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz statt.

Eröffnet wird die Konzertreihe am 29. Juni 2024 durch die Saratoga Seven Jazzband mit anschließenden Auftritten von DJ Manny Libero und dem Jazz-Trio GONE. An den folgenden Samstagen können sich Musikliebhaber außerdem auf die Excelsior Jazzmen, die Traditional Old Merry Tale Jazzband, Jazz2Jazz, Trouble Ahead und Brazzo Brazzone freuen. Den klangvollen Abschluss bildet ein Sonderkonzert des Orchesters der Stadtwerke Wolfsburg. Zusätzlich zu den musikalischen Highlights rundet ein Catering-Angebot das Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab.

„Ich freue mich sehr, dass unsere beliebte Konzertreihe ,Jazz & more‘ in diesem Jahr bereits ihr 25. Jubiläum feiert. Über diese lange Zeit hat sich die Traditions-Veranstaltung als Teil des sommerlichen Kulturangebots fest etabliert, der zugleich auch einen wichtigen Beitrag zur Belebung und Attraktivierung der Wolfsburger Innenstadt leistet“, erklärt Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der WMG.

Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement der WMG betont: „Wie zuvor können sich die Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr wieder auf ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Jazz-Stilen von Swing über Blues bis hin zu Oldtime freuen. Mit dabei sind altbekannte sowie neue Bands. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, dank deren Unterstützung der Besuch der Konzerte kostenfrei ist.“

Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

29. Juni 2024 – Saratoga Seven Jazzband, DJ Manny Libero, GONE

06. Juli 2024 – Excelsior Jazzmen

13. Juli 2024 – Traditional Old Merry Tale Jazzband

20. Juli 2024 – Jazz2Jazz

27. Juli 2024 – Trouble Ahead

03. August 2024 – Brazzo Brazzone, Jazzorchester Neue Welt

10. August 2024 – Orchester der Stadtwerke Wolfsburg e. V.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 05361 89994-56

fax ..: 05361 89994-19

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de/

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

