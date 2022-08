Abschlusskonzert bei Jazz & more

Konzertreihe endet mit Traditional Old Merry Tale Jazzband

Wolfsburg, 02.08.2022 – Am Samstag, 6. August 2022, tritt die Traditional Old Merry Tale Jazzband von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim letzten Jazz & more-Konzert erwartet die Besucherinnen und Besucher traditioneller Jazz mit jugendlichem Charakter. Präsentiert wird das Konzert von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Der Eintritt ist kostenfrei.

Als einzige Band ist die Traditional Old Merry Tale Jazzband von Beginn der Konzertreihe und somit zum 23. Mal dabei. Mit 66 Jahren gehören sie zu den ältesten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Formationen, die kein bisschen leise ist. In diesem Jahr nimmt die Band das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise, die in New Orleans mit der „Bourbon Street Parade“ beginnt und über „Isle Of Capri“ und „Down By The Riverside“ bis nach Hamburg an die Elbe führt. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein Wiedersehen mit dem Schlagzeuger Nils Conrad freuen, der für seine schwungvollen und erstklassigen Soli bekannt ist.

„Der Hugo-Bork-Platz in Wolfsburg ist unser zweites Wohnzimmer“, schmunzelt Thomas Niemand, Bandleader der Traditional Old Merry Tale Jazzband. „Unser jährlicher Auftritt bei Jazz & more gehört nicht nur zum festen Sommerprogramm, sondern ist für uns auch stets ein besonderes Highlight.“

„Alle bisherigen Jazz & more-Konzerte waren in diesem Jahr bestens besucht. Der Auftritt der Traditional Old Merry Tale Jazzband wird als feste Größe des Jazz-Festivals mit Sicherheit für einen tollen Abschluss und gute Stimmung sorgen“, freut sich WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Die Förderung von Kunst und Kultur in der gesamten Region liegt uns besonders am Herzen“, erläutert Dr. Bernd Schmid, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. „Hierzu gehören viele unterschiedliche Formate, die wir teils schon über mehrere Jahre begleiten dürfen – genau wie bei Jazz & more. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Abschlusskonzert in der Wolfsburger Porschestraße am 6. August. Ich bin überzeugt, dass die Traditional Old Merry Tale Jazzband als eine der erfolgreichsten Jazz-Formationen Deutschlands das Publikum begeistern wird.“

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 23. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 2. Juli bis zum 6. August 2022 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist in diesem Jahr keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 53 61.899 94-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lockout-Tagout: Effektive Systeme für gefährliche Energien