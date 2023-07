Bluespower. zu Gast bei Jazz & more 2023

Fünftes Konzert des Wolfsburger Jazz-Festivals

Wolfsburg, 26.07.2023 – Am Samstag, 29. Juli 2023, tritt die Band „Bluespower.“ von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim vorletzten Jazz & more-Konzert erwartet die Besucherinnen und Besucher schwungvoller Blues unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz. Präsentiert wird das Konzert von der LSW Energie GmbH & Co. KG, als Mitbegründer und langjähriger Partner der Konzertreihe. Der Eintritt ist kostenfrei.

Die Band Bluespower. wurde 1985 gegründet und spielt energiegeladenen Blues im Chicago-Stil. Mit Stücken wie ,Caledonia‘ von Louis Jordan, ,Let the good times roll‘ von BB King oder auch ,Papa was a rolling stone‘ von den Temptations zieht die Band seit Jahren Jung und Alt in ihren Bann. Die Musiker um Frontmann Fritz Köster hatten bereits Auftritte im HardRock-Café Mexico City, in San Francisco und Portugal. Bluespower. steht für druckvollen Blues und Spielfreude, die sich auf das Publikum überträgt. Bei den Shows wird sehr viel Wert auf Entertainment gelegt. Beliebt sind auch die von der Band durchgeführten HomeRun-Partys, zu denen jedes Jahr internationale und nationale Größen eingeladen werden. Nun freut sich die Band auf ihren Auftritt in der Wolfsburger Innenstadt.

„Wolfsburg ist für uns immer ein ganz besonderes Konzert“, sagt Fritz Köster, Frontmann der Band Bluespower. „Es ist die Wärme, aber nicht die Außentemperatur, sondern die Sympathie, die uns entgegengebracht wird. Natürlich ist es auch immer schweißtreibend, aber es lohnt sich.“

„Bluespower. ist jedes Mal aufs Neue ein Garant für gute Stimmung. Ich freue mich sehr, dass die Band auch dieses Jahr wieder für das Wolfsburger Publikum Vollgas geben wird“, kündigt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG, an.

„Jazz & more bietet seit Jahren einen abwechslungsreichen Musikgenuss vom Feinsten. Wir wünschen allen Jazzfreunden viel Spaß und beste Stimmung“, betont Jürgen Hüller, Geschäftsführer LSW Energie.

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 24. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 1. Juli bis zum 5. August 2023 geben verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können zum Besten. Ein ergänzendes Catering-Angebot rundet das kostenfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

29. Juli 2023 Bluespower.

05. August 2023 Ellingtones

