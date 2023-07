Wertsteigerung und Genuss können Hand in Hand gehen – bei besonderen Weinen

Immer mehr Investoren entdecken edle Weine als gute Geldanlage. Damit es mit der Wertsteigerung klappt, müssen allerdings einige Faktoren, wie z.B. eine professionelle Lagerung berücksichtigt werden.

Schweiz, 25.07.2023 – Wein als alternative Anlageform – Welche Weine eignen sich am besten?

Weinliebhabern und Investoren bieten sich derzeit neue Möglichkeiten. SWISSCAVE bietet die perfekte Lösung für eine optimale, langjährige Lagerung von exklusiven Weinen und die damit verbundene Wertsteigerung. Erfahren Sie nachfolgend mehr über die hochwertigen Weinklimaschränke des renommierten Schweizer Unternehmens und wie Ihnen erstklassige Schweizer Technik dabei helfen kann, aus Ihrem Weinkeller eine überaus lukrative Geldanlage zu machen.

Wer in Zeiten steigender Inflation auf der Suche nach einer alternativen Anlageform ist und dazu noch ein Weinliebhaber, der kann seine Leidenschaft jetzt auch noch in einen finanziellen Gewinn umwandeln. Wein ist nicht nur sehr bekömmlich und wohlschmeckend, Wein kann darüber hinaus auch eine sehr lukrative Geldanlage sein, wenn er sorgfältig ausgewählt und professionell gelagert wird.

Das bekannte Schweizer Unternehmen SWISSCAVE, bekannt für seine hochwertigen Weinklimaschränke, gibt interessante wie lukrative Tipps, welche Weintypen sich am besten zur Lagerung eignen und wie eine erfolgreiche Wertsteigerung möglich ist.

Kriterien, die bei der Wertsteigerung hilfreich sind

Soll der edle Tropfen nicht nur zum reinen Genuss gekauft werden, sondern auch im Hinblick auf eine mögliche Wertsteigerung, so gibt es einige Dinge zu beachten. Als Erstes sollte der Weinliebhaber auf eine sorgfältige Auswahl des Weines größten Wert legen, da sich nicht alle Weinsorten gleich gut für eine lange Lagerdauer und somit als Geldanlage eignen. Auch sind nicht alle Weine bei Raritätensammlern gleich gefragt. Es lohnt sich also durchaus, einmal einige Raritätenwebsites und Blogs zu besuchen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Weingüter, welche Weine und welche Jahrgänge eine hohe Nachfrage haben.

Geeignete Weine, die durch Lagerung wertvoller werden

An dieser Stelle auf einzelne Weine einzugehen, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Generell lassen sich jedoch durch einige Aussagen machen. So sind beispielsweise Weine aus prestigeträchtigen Weingebieten wie Burgund, Bordeaux oder Piemont für eine längere Lagerung besonders geeignet, aber auch Weine auch aus gefragten Weingebieten anderer Europäischer Länder und auch der neuen Welt (USA, Australien, Südamerika, Südafrika) eignen sich für langfristige Alterung und damit Wertsteigerung.

Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Syrah oder auch Merlot sind alles Rotweine mit einer hohen Konzentration an Säuren und Tanninen. Diese Inhaltsstoffe tragen im Laufe der Lagerung dazu bei, dass der edle Tropfen an Tiefe und Komplexität gewinnt.

Aber auch einige Weißweine wie beispielsweise ein Chardonnay oder ein Riesling – in der Regel sind das Weine mit relativ hohem Säuregehalt – können bei richtiger Behandlung langfristig gelagert werden. Darüber hinaus verfügen alle zuvor genannten Sorten sowie generell Weine, die möglichst lange gelagert werden können, über einen vergleichsweisen erhöhten Alkoholgehalt, hier gehen die meisten Experten von mindestens 12,5 Prozent aus. Der Hintergrund ist relativ einfach, je höher der Alkoholgehalt, desto mehr werden Bakterien abgetötet, die bei der Reifung den Prozess stören würden. Alternativ können auch Weine mit niedrigem Alkohol- aber hohem Zuckeranteil, wie z.B. Riesling Spätlesen und Auslesen, teilweise jahrzehntelang gelagert und damit veredelt werden.

Entscheidender Einfluss- das richtige, konstante Klima

Zwei weitere, wichtige Faktoren, die es bei der richtigen Weinlagerung zu beachten gilt, ist die richtige, konstante Temperatur (ca. 12°), sowie eine genügend hohe Luftfeuchtigkeit (>50%). Eine kühle und dunkle, strahlungs- und erschütterungsfreie Lagerung sorgt dafür, dass die flüssige Wertanlage auch nach vielen Jahren noch begehrter und schmackhafter wird. Noch ein Tipp: Die Antworten auf die wichtigsten sieben Fragen zu diesem Thema finden Sie im neuen Blogartikel direkt auf unserer Webseite.

Welche Rolle spielt SWISSCAVE als Hersteller von Weinklimaschränken bei diesem Thema?

SWISSCAVE spielt als Hersteller von hochwertigen Weinklimaschränken eine Schlüsselrolle bei der Lagerung von hochwertigen Weinen. Erst Lagertechnik, wie sie SWISSCAVE herstellt, ermöglicht es Weinliebhabern und Investoren, ihre Weine unter optimalen Bedingungen zu altern und dadurch eine starke Wertsteigerung zu erzielen. https://swisscave.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Asendia: Simon Batt wird neuer CEO der globalen Logistiksparte