Hochwertiger Genuss mit Stil, das ist der Lifestyle von Weinliebhabern

Leben um zu arbeiten, oder arbeiten um zu leben? Echte Genießer haben diese Frage bei einem perfekt gelagerten Glas Rotwein in der richtigen Trinktemperatur längst beantwortet.

Schweiz, 09.08.2022 – Weingenuss als Lebensstil, der Niveau signalisiert

Genuss kann nicht nur eine Empfindung in einem Moment sein, sondern einen ganz neuen Lebensstil definieren. Ein gutes Glas Wein genießen, ein Stück Schokolade auf der Zunge zergehen lassen, beim Spazieren gehen innehalten und den Vögeln beim Singen zuhören. Durch das Schaffen besonderer Augenblicke und das Schätzen der bereits vorhandenen Ressourcen, wird Zufriedenheit erzeugt und das Leben ganzheitlich genossen. Dabei ist der Fokus auf die Qualität ein wichtiger Bestandteil des Lebensstils von vielen Weinliebhabern und anderen genussorientierten Menschen.

Genießen statt konsumieren, der neue Trend

In der konsumorientierten Welt entwickelt sich eine Gegenbewegung, die Qualität und Genuss in den Vordergrund stellt. Der neue Lebensstil zeichnet sich durch den Fokus auf die schönen Augenblicke und deren Zelebrierung aus. Glück wird nicht durch den Kauf vieler Produkte erzeugt. Stattdessen wird mit Bedacht entschieden, was konsumiert wird. Eine gute Qualität wird dabei vorausgesetzt.

Dies bezieht sich auf alle Lebensbereiche, im Besonderen aber auf Essen und Trinken. Ein frisch gekochtes Gericht mit hochwertigen Zutaten wird einem Schnellimbiss vorgezogen. Die Flasche Wein wird sorgfältig ausgewählt und in der passenden Temperatur genossen.

Wein genießen will gelernt sein

Wer Wein wirklich genießen möchte, beschäftigt sich mit der Herkunft. Das Zusammenspiel von Anbaugebiet, Rebsorte und Winzer ist entscheidend für die Qualität und den Geschmack des Weins. Wenn der Winzer die passende Rebsorte für das Gebiet anbaut und dem Reifeprozess die notwendige Aufmerksamkeit schenkt, kann auch ein heimischer Wein großen Genuss erzeugen.

Zum Wein geniessen gehört aber nicht nur die Auswahl des Weins, sondern auch die Lagerung und Vorbereitung. Ein wichtiger Faktor für den vollkommenen Genuss ist die Temperierung des Weins. Jeder Wein hat seine optimale Trinktemperatur. Nur bei dieser Temperatur kann sich der volle Geschmack entfalten und alle Aromen dem Weinliebhaber freigeben. Ist ein Wein kälter, wird die Säure intensiver wahrgenommen, bei wärmerem Wein werden die Süßstoffe stärker empfunden. Zusammen mit dem passenden Glas führt die Temperierung des Weins zu einer Maximierung des Genusses.

Ein Weintemperierschrank ist dafür die ideale Hilfe. Das stylische Hilfsmittel übernimmt die perfekte Temperierung komplett und konstant nach ihren Wünschen.

Der richtige Lifestyle entscheidet auch über die Lebensqualität

Wein genießen und den Genuss selbst zum Lebensstil zu machen, ist nicht schwer. Mit dem Anerkennen der Wichtigkeit von Details und dem bewussten Wahrnehmen des Augenblicks, ist ein erster Schritt getan. Jeder kann die Zutaten für seine Mahlzeiten bewusst wählen, der Weinauswahl mehr Aufmerksamkeit schenken und den Wein temperieren.

Das Schweizer Unternehmen SWISSCAVE hat sich genau diesen Lebensstil zur Aufgabe gemacht und stellt hochwertige Weintemperier- und Weinlagerschränke her. Im kostenlosen Beratungsgespräch informiert SWISSCAVE über seine Produkte und hilft dabei, das Weinerlebnis noch genussvoller zu gestalten.

