Der Stahlwandpool – Badefreuden in hochwertiger Qualität

Ein eigener Pool muss kein Traum bleiben: Der richtige Swimmingpool Shop hilft bei Planung und Auswahl des optimalen Produktes. So kann der nächste Sommer gerne kommen.

Ahlhorn, 13.02.2020 – Urlaub zu Hause wird immer attraktiver – auch dank eines eigenen Pools

Die persönliche „Oase“ Garten wird durch einen Stahlwandpool deutlich aufgewertet. Auf Qualität „Made in Germany“ zu achten, zahlt sich aus.

Urlaub zu Hause – mit einem eigenen Stahlwandpool im Garten

Beruflicher Stress macht die freie Zeit zu Hause immer kostbarer. Ein erfrischendes Bad im eigenen Becken ist mit dem geeigneten Swimmingpool Shop als Partner kein unerschwinglicher Luxus. Die Firma Pool.net verfügt über langjährige Erfahrung in diesem Segment. Sie fertigt ihre bewährten Germany-Pools in Deutschland. Der Hersteller steht für wertige und langlebige Materialien. Dazu zählen vor allem der beschichtete Stahlmantel sowie die Schwimmbadfolie.

Gerade bei diesen Komponenten lohnt der Kauf beim renommierten Anbieter. Minderwertige Qualität und Massenware, beispielsweise aus Baumärkten, bergen die Gefahr von Korrosion mit umso höheren Folgekosten.

Vorteile eines hochwertigen Stahlwandpools

Das runde Becken findet einen passenden Platz in beinahe jedem Garten. Der einfache Aufbau und selbsttragende Konstruktionen bei vielen Modellen sprechen für diese Ausführung. Ein ovales Becken benötigt eine größere Fläche, bietet aber mehr Raum für den Badespaß. Komfortable und großzügige Pools in Form einer Acht heben sich durch ihr außergewöhnliches Erscheinungsbild hervor.

Die meisten Stahlwandpools können frei aufgestellt werden, wo nötig mithilfe einer Stützkonstruktion. Damit entfallen aufwendige Betonarbeiten und der Erdaushub. Lediglich ein vollkommen ebener, belastbarer Boden ist die Voraussetzung. Alternativ lassen sich viele der Bassins zum Teil oder vollständig in der Erde versenken.

Online Fachmarkt für Stahlwandpools

Aus einer Palette ansprechender Designs wählt der Kunde das Passende für seinen Stahlwandpool. Ob klassisches Weiß, maritimes Blau, Stein- beziehungsweise Holzoptik – individuell wie der Garten zeigt sich der Pool. Zudem gibt es die Möglichkeit, durch Scheinwerfer im Wasser eine stimmungsvolle Atmosphäre am Abend zu schaffen. Sonderwünsche bei den Maßen verwirklicht der Hersteller Pool.net durch eine flexible Produktion nach Absprache ebenfalls.

Stahlwandpools made in Germany zum Selbstaufbau

Darüber hinaus benötigtes Zubehör zum Stahlwandpool, etwa die Filteranlage oder den Handlauf erhält der Käufer passend und individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Der Swimmingpool Shop bietet die Option, Bad plus Ausstattung als praktischen Komplettsatz zu erwerben.

Die Produkte sind für den selbstständigen Aufbau durch den Kunden vorbereitet. Eine ausführliche Anleitung liegt bei. Die sorgfältige Verpackung sowie eine schützende Transporthülle gehören zu jeder Lieferung.

Ein Stahlwandpool bringt ein Stück Urlaub in den Garten. Je nach Abmessung oder Tiefe kann er nicht allein als Plansch-, sondern als vollwertiges Schwimmbecken – eventuell mit eingebauter Gegenstromanlage – genutzt werden.

Die Mitarbeiter des Swimmingpool Shops stehen ihren Kunden für die Planung sowie den Kauf zur Seite. Qualität bei Material und Verarbeitung hat für den Swimmingpool Shop oberste Priorität. Eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit, die auch Sonderwünsche berücksichtigt, belegt dies. Die Kontaktaufnahme und ein unverbindliches Beratungsgespräch zum Stahlwandpool lohnen sich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freizeitwelt-Online GmbH & Co.KG (Swimmingpool Shop)

Herr Gregor Röß

Edertalstr. 86

69509 Mörlenbach

Deutschland

fon ..: +49 (0)6252/3058045

web ..: https://www.freizeitwelt-online.de/

email : info@freizeitwelt-online.de

Die Freizeitwelt Online GmbH & Co.KG ist einer der führenden und größten Onlinehändler für Swimmingpools jeder Form und Größe. Unter verschiedenen Internet Portalen werden Swimmingpools zum Selbstaufbau angeboten. Das Besondere an dem Angebot, neben der unglaublichen Vielfalt des Angebotes, ist sicher die schnelle Lieferfähigkeit, vor allem anderen aber die hohe Qualität. Durch hohe Abnahmemengen und schlanke Vertriebsstrukturen ist es möglich, Produkte die in höchster Qualität in Deutschland hergestellt wurden, zu einem attraktiven Preis den Kunden anzubieten.

