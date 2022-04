Die Küche als Ort für Genuss und Lebensstil

Weltneuheit: SWISSCAVE KITCHEN – Die besten Weinklimaschränke jetzt auch für den Küchenhandel. Integrierte Weintemperierschränke, die in jede Küche passen.

Schweiz, 11.04.2022 – Neuheit – Einbau-Weinkühlschränke passend für jede Küche

SWISSCAVE steht für moderne, innovative Produkte, die einen gehobenen Lebensstil voller Genuss ermöglichen und unterstreichen. Höchste Ansprüche an die Weinlagerung ermöglichen den perfekten Weingenuss. Repräsentative Weinauslagen sowie die Temperierung exklusiver Weine auf höchstem Niveau werden durch SWISSCAVE Weinklimaschränke in Restaurants, Weinshops, in der Gastronomie und auch zu Hause garantiert.

Was wäre der perfekte Weingenuss ohne die entsprechende Zigarre? SWISSCAVE Zigarren-Humidore erlauben die optimale Überwachung und Klimaregelung hochwertiger Zigarren. SWISSCAVE ist bekannt für seine Innovationen, wie jene, die vom 18. bis 23. September 2021 auf der Küchenbaumesse area30 in Löhne der Welt präsentiert wurden.

Der Moderne Lifestyle, dem SWISSCAVE ein Gesicht verleiht

Da die Küche nicht nur Lebensmittelpunkt ist, sondern auch mehr und mehr zum Schauraum wird, spielt Optik und Eleganz eine immer größere Rolle. Elegante Schlichtheit, Multifunktionalität, verborgen hinter hochwertigem Glas, Edelstahl und edlem Holz verleihen jeder Küche ein angenehmes Wohlfühlambiente mit spürbarem Mehrwert. Der gute, alte Gas- oder Holzofen ist einem Induktionsherd gewichen. Die Küche ist digital geworden. Brat- und Kochsensoren sorgen für eine enorme Arbeitserleichterung.

Guided Cooking unterstützt mit weiteren automatisierten Funktionen.

Die Bedienung über Smartphone oder Tablet ist in manchen Küchen schon Standard geworden und bietet zudem zusätzliche Sicherheit. Das eigentliche Kochen wird mit Hilfe all der heute zur Verfügung stehenden Hilfen einfacher und vor allem schneller.

Da nicht mehr so viel Zeit fürs Kochen aufgewendet werden muss, macht es auch mehr Spaß, in der Küche zu stehen und sich dabei mit Familie oder Freunden bei einem Glas Weisswein zu unterhalten.

SWISSCAVE Kitchen – Innovationen vom Feinsten für gehobene Ansprüche von morgen

Anders als in früheren Jahren geht es heute nicht nur um die Versorgung mit gesundem Essen, sondern auch um den Ausdruck eines bestimmten Lebensstils. Ganz besonders, wenn man Gäste bewirtet, möchte man seinen eigenen Lifestyle zum Ausdruck. Dazu gehören nebst dem feinen Essen auch gute und passende Weine. Selbstverständlich achtet man hier auf das stilvolle Servieren in den richtigen Gläsern, bei passender Trinktemperatur.

An dieser Stelle kommt SWISSCAVE ins Spiel. Der Schweizer Qualitätshersteller für Weinklimaschränke hat als neueste Entwicklung eine komplette Modellreihe edler Weinklimaschränke kreiert, die zum Einbau oder Unterbau in praktisch jede Küche passen und durch ihre edle Optik der Blickfang schlechthin sind. Um den wertvollen Inhalt wirkungsvoll zu präsentieren, verfügen alle Modelle über eine Vollglasfront. Zusätzliche Wirkung erzielt die Rundumausleuchtung, die sogar in der Farbe umgeschaltet werden kann. Die Krönung sind die aus fein riechendem, rohem Mahagoniholz gefertigten Teleskopauszüge.

Was spricht für SWISSCAVE?

Solide Verarbeitung und hochwertige Materialien sowie langjähriges Know-how auf höchstem Niveau zeichnet SWISSCAVE aus. Diese exklusiven Weintemperiersysteme stehen nicht nur für höchsten Genuss und einen exklusiven Lebensstil, sie zeichnen sich auch durch praktische Innovationen sowie einen hohen Mehrwert aus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG (2020)

Herr Fabio Bühler

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



Pressekontakt:

SWISSCAVE AG

Herr Fabio Bühler

Churerstr. 158

8808 Freienbach

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.ch/

email : swisscave@swisspace.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk: SH Netz schließt Haushalte im Petersilienweg in der Gemeinde Neuenkirchen ans Gasnetz an