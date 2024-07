Bestattungen Walch in Bexbach: Würdevoll Abschied nehmen

Jedem Verstorbenen einen würdevollen Abschied ermöglichen und den Hinterbliebenen auf dem Weg der Trauer einfühlsam beistehen – das ist der Leitgedanke im Haus Walch.

Einfühlsame Unterstützung im Todesfall: Die Mitarbeiter von Bestattungen Walch in Bexbach unterstützen Hinterbliebene bei allen organisatorischen Angelegenheiten rund um Trauerfeier und Beisetzung. Dabei respektieren sie die Wünsche und Vorstellungen der Angehörigen ebenso wie den letzten Willen des Verstorbenen. Die Mitarbeiter von Bestattungen Walch sind an jedem Tag rund um die Uhr für ihre Kunden in Bexbach erreichbar. So können beispielsweise Überführungen im In- und Ausland zeitnah stattfinden. Auf Wunsch kümmert sich das erfahrene Team um die gesamte Organisation und Planung: Trauerfeier mit oder ohne Trauerredner, Trauermahl sowie Traueranzeigen und -drucksachen.

Das Traditionshaus in Bexbach: seit 1865

Das Bestattungshaus Walch unterstützt Hinterbliebene dabei, die vielen notwendigen Entscheidungen im Zusammenhang mit Bestattungen zu treffen. Um ihren Vorstellungen einer angemessenen Beisetzung gerecht zu werden, bietet das Traditionshaus alle heute üblichen Bestattungsformen an. Im Verabschiedungsraum können sich Angehörige in Bexbach in Ruhe und Würde vom Verstorbenen verabschieden. Zu den Dienstleistungen von Bestattungen Walch in Bexbach gehören unter anderem:

Unverbindliche Beratung zur vorsorglichen Bestattungsregelung

Erledigung aller Behördengänge, Benachrichtigungen und Besorgungen

Veranlassung von Erd-, Feuer-, Baum-, Wiesen- und Seebestattungen

Durchführung von Überführungen im In- und Ausland

Beratung bei der Auswahl geeigneter Grabstellen

Großes Angebot an Särgen und Bestattungsartikeln in allen Preisklassen

Beauftragung geschulter Trauerredner

Formulierung, Druck, Versand und Veröffentlichung von Todesanzeigen und Trauerdrucksachen

Gestaltung würdevoller Trauerfeiern und Trauermählern

Gestaltung und Lieferung von Blumenschmuck, Kränzen und Grabdekorationen

Organisation der Grabpflege und Grabdenkmäler

Organisation von Haushaltsauflösungen und der Unterbringung von Haustieren

Abrechnung mit Sterbekassen und Versicherungen

