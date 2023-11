Wie HARTER Bestattungen als Bestatter aus dem Kinzigtal neue Maßstäbe für umweltbewusste Abschiede setzt

Das Bestatter-Ehepaar Michaela & Michael Harter aus dem Kinzigtal setzt mit wegweisenden Ansätzen für ökologisch verantw. Bestattungen und Ihrem Konzept „LEAVE GREEN“ Maßstäbe für das Abschiednehmen.

Ökologische Verantwortung und Einfühlsamkeit in einer Dienstleistung vereint

HARTER Bestattungen, seit über 50 Jahren eine angesehene Größe im Kinzigtal, hat sich auf eine bemerkenswerte Mission begeben, um Tradition und Nachhaltigkeit in perfekter Harmonie zu vereinen. Mit einem tiefen Verständnis für die Bedeutung von Abschieden präsentiert das Unternehmen innovative Ansätze, die die Umweltbelastung minimieren, ohne dabei die Würde der Zeremonie zu beeinträchtigen.

Die Zukunft der Bestattungskultur gestalten

In einer Zeit, in der ökologische Verantwortung immer stärker in den Fokus rückt, geht HARTER Bestattungen mutige Schritte, um die Bestattungskultur neu zu definieren. Die enge Bindung an die Region und die Menschen im Kinzigtal motiviert den Inhaber und Bestatter Michael Harter, Wege zu finden, die die Natur respektieren und dennoch Raum für individuelle Abschiede schaffen.

Innovativ und nachhaltig: Umweltbewusste Optionen für individuelle Bedürfnisse

HARTER Bestattungen erkennt die Vielfalt der Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen und bietet eine breite Palette von umweltbewussten Bestattungsoptionen. Von naturnahen Waldbestattungen, die den örtlichen Lebensraum erhalten, bis hin zu ressourcenschonenden Maßnahmen, z.B. bei der Innenausstattung von Särgen und biologisch unbedenklichen, abbaubaren Urnen, setzt das Unternehmen auf Kreativität und Innovation, um individuelle Wünsche zu erfüllen.

LEAVE GREEN: Verbindung von Tradition und Fortschritt

Die tiefe Verwurzelung in der Region spiegelt sich in der Verbundenheit von Tradition und Fortschritt bei HARTER Bestattungen wider. Jeder Schritt wird sorgfältig abgewogen, um die Bedürfnisse der Hinterbliebenen zu respektieren und gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten. So entstehen Abschiede, die nicht nur persönlich bedeutsam sind, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben – ein grüner Abschied sozusagen. Weitere Informationen gibt es auf https://www.harter-bestattungen.de .

HARTER Bestattungen ist eine angesehene Bestattungsfirma im Kinzigtal, die sich der Aufgabe verschrieben hat, Abschiede auf nachhaltige Weise zu gestalten. Mit einem starken Fokus auf ökologische Verantwortung und individuelle Bedürfnisse bietet das Unternehmen eine breite Palette von Optionen, die Tradition und Innovation vereinen. HARTER Bestattungen respektiert die Einzigartigkeit eines jeden Lebensweges und setzt sich gleichzeitig dafür ein, die Schönheit der Natur im Kinzigtal zu bewahren.

