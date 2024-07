Juggernaut Exploration: Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel 0,36 CAD

Goldexplorer Juggernaut Exploration hat gerade ein neues Bohrprogramm angestoßen. Die Analysten von Couloir Capital sahen schon vorher mehr als 240% Kurspotenzial!

Die Analysten von Couloir Capital habe sich vor Kurzem die kanadische Goldexplorationsgesellschaft Juggernaut Exploration (JUGR.V / FSE: 4JE) genauer angesehen. Sie betrachten die Aktie als einen, wenn auch riskanten, „Kauf“ mit einem Kursziel von 0,36 CAD. Das bedeutet vom aktuellen Kurs bei 0,105 CAD aus ein Aufwärtspotenzial von rund 243%.

Juggernaut, so die Experten, besitzt drei sehr aussichtsreiche Projekte im bzw. in der Nähe des Goldenen Dreiecks von British Columbia, einer Weltklassebergbauregion mit signifikanten Entdeckungen und Entwicklungen. Und, so Couloir weiter, jedes einzelne Projekt verfüge über hochgradige, goldreiche, polymetallische Entdeckungen, die weitere Explorationsaktivitäten und eine Ressourcenschätzung rechtfertigen würden.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.

