Angehörigen helfen, indem man rechtzeitig für die eigene Bestattung vorsorgt

Ein Thema, an das niemand gerne denkt, ist der Tod. Dieses Thema jedoch gehört zum Leben dazu, auch wenn der Großteil der Menschen dieses Thema lieber umgeht.

Die kompetente Bestattungsvorsorge in Bexbach hilft Ihnen gerne dabei, die richtigen Schritte einzuleiten.

In heutiger Zeit ist es so, dass jeder Mensch für seine eigene Beerdigung aufkommen muss oder dessen Familie und Verwandte. Niemand kann vorhersehen, wie die Finanzen zum Zeitpunkt des Todesfalles aussehen werden. Hinzukommen noch etwaige Kosten für ein Pflege- oder Seniorenheim. Mit einer Vorsorge kann eine Bestattung ohne Probleme bezahlt werden und die verbliebenen Angehörigen werden dadurch entlastet.

Eine Vorsorge für das eigene Ableben zu treffen, bedeutet aber auch, dass man für die eigene Bestattung seine eigenen Wünsche festlegen kann. Durch eine Vorsorge können der Friedhof gewählt, eine Grabstelle ausgesucht und auch die Bestattungsform entschieden werden. Diese Vorkehrungen sind Entscheidungen, die im Leben getroffen werden und auch durch das Ableben weiter Gültigkeit haben. Durch eine Vorsorge erhalten Angehörige in der Zeit des Verlustes und der Trauer eine Art Erleichterung. Vorsorge bedeutet dadurch auch, den Angehörigen den Abschied und die Zeit des Trauerns.

Vorsorgen! Aber wie?

Die Bestattungsvorsorge in Bexbach durch Bestattungen Jürgen Walch e. K., berät Sie gerne, wenn Sie für Ihr Ableben vorsorgen möchten. Das Unternehmen hat sich auf die Vorsorge bei Bestattungen spezialisiert und ist gerne bereit, Ihnen sämtliche Fragen zu beantworten und Unklarheiten aus dem Weg zu räumen.

Zwei außerordentlich gute Möglichkeiten für eine Bestattungsvorsorge sind:

1. Eine Sterbegeld-Versicherung

Diese Versicherung kann bis zum 80. Lebensjahr abgeschlossen werden, mit steigendem Alter steigen natürlich auch die monatlichen Beiträge. Dementsprechend ist diese Variante eher für jüngere Menschen geeignet. Monatliche Beträge werden in die Sterbegeld-Versicherung eingezahlt und im Sterbefall an die Angehörigen ausgezahlt.

2. Ein Treuhandkonto.

Diese Variante ist für jeden geeignet. Nach Wahl der Bestattungsart erstellen wir die Kostenaufstellung der Bestattungsvorsorge in Bexbach, sodass dann die Vorsorgesumme auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden kann. Dieses Geld wird sicher angelegt und im Todesfall an den Bestatter ausgezahlt. Der Bestatter führt die Bestattung wie vereinbart durch.

Welcher dieser beiden Arten der Bestattungsvorsorge für Sie die geeignetere ist, können Sie jederzeit gerne bei der Bestattungsvorsorge in Bexbach abklären. In jedem Falle ist das Alter, die persönliche finanzielle Situation und auch die eigene Gesundheit ausschlaggebend, für welche Art der Vorsorge man sich entscheiden kann oder will. Nicht zu vergessen die Wünsche der Bestattungsform.

Die Bestattungsvorsorge in Bexbach bietet folgende Leistungen:

Im Trauerfall

Beratung

Bestattung

Betreuung

Beratung in der Bestattungsvorsorge

Sterbegeldversicherung

Treuhandkonto

Im Sterbefall

Beratung der Hinterbliebenen, sowie Unterstützung beim Erbrecht

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bestattungen Jürgen Walch e. K.

Herr Jürgen Walch

Saarpfalz-Park 216

66450 Bexbach

Deutschland

fon ..: 06826 4873

fax ..: 06826 5240534

web ..: https://www.bestattungen-walch.de/

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Pressekontakt:

Bestattungen Jürgen Walch e. K.

Herr Jürgen Walch

Saarpfalz-Park 216

66450 Bexbach

fon ..: 06826 4873

web ..: https://www.bestattungen-walch.de/

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ergotherapie Vitality: Ihre erste Adresse für Ergotherapie in Sondershausen Juggernaut Exploration: Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel 0,36 CAD