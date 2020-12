Medigene AG: Teilnahme an virtuellen Konferenzen

Planegg/Martinsried (21.12.2020) – 21. Dezember 2020. Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard), ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien, wird an folgenden Wissenschafts- und Investoren-Konferenzen teilnehmen. Alle aufgeführten Konferenzen werden aufgrund der COVID-19-Pandemie virtuell durchgeführt.

LifeSci Advisors Corporate Access Event

6.-8. und 11.-14. Januar 2021

www.meetmax.com/sched/event_68227/conference_home.html

TCT | Transplantation & Cellular Therapy Meetings von ASTCT und CIBMTR

8.-12. Februar 2021

na.eventscloud.com/ehome/557487/1068061/?&t=a1841bb4129a83843cd064f3a0d9aa8d

CAR-TCR Europe

16.-18. Februar 2021

cartcr-europe.com/?gclid=EAIaIQobChMIiK26pMff7QIVSAwGAB15vAsWEAAYASAAEgL0rPD_BwE

Immuno-Oncology 360°

23.-26. Februar 2021

theconferenceforum.org/conferences/immuno-oncology-360/overview/

Über Medigene

Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, ISIN DE000A1X3W00,) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen unter www.medigene.de

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

