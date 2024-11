Medigene präsentiert auf der Cell 2024 innovativen Einsatz optimaler T-Zell-Rezeptoren in TCR-gesteuerten Therapien

Planegg/Martinsried (IRW-Press – 08.11.2024)

– Mitglieder des Medigene-Managements als Fachreferenten, Prof. Dolores Schendel, Chief Scientific Officer, und Dr. Kirsty Crame, Vice President, Clinical Strategy & Development

– Präsentationen und Seminare stellten Medigenes firmeneigene End-to-End-Plattform zur Generierung einzigartiger T-Zell-Rezeptoren für die Anwendung in verschiedenen Modalitäten und einen Überblick über das führende TCR-T-Therapieprogramm MDG1015 in den Mittelpunkt

Die Medigene AG (Medigene oder das „Unternehmen“, FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, stellte die jüngsten Fortschritte seiner firmeneigenen End-to-End-Plattform zur Entwicklung optimale sicherer, sensitiver und spezifischer (3S) T-Zell-Rezeptoren vor, die in verschiedenen Modalitäten eingesetzt werden können, darunter Therapien mit T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engagers (TCR-TCEs) und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen (TCR-NK) auf der Cell 2024 Conference von Oxford Global, die vom 6. bis 8. November 2024 in London, Großbritannien, stattfand.

Es wurden unter anderem folgende Daten präsentiert und diskutiert:

1. Dr. Kirsty Crame nahm an der Podiumsdiskussion „Exploring Autologous vs. Allogeneic Therapies“ teil, in der klinische Erkenntnisse, die Berücksichtigung von Patienten, immunologische Schlüsselfaktoren und Herausforderungen bei der Produktion im Zusammenhang mit den einzelnen Therapieansätzen erörtert wurden.

2. Dr. Kirsty Crame hielt eine Keynote-Rede mit dem Titel „Making the Ordinary Extraordinary: MDG1015 A Clinic Ready 3rd Generation TCR-T Therapy“, in der sie einen umfassenden Überblick über MDG1015 gab. MDG1015 ist eine neuartige, T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapie (TCR-T) der dritten Generation, die auf NY-ESO-1/LAGE-1a abzielt, ein anerkanntes und validiertes Krebs-Hoden-Antigen, das in mehreren Tumorarten exprimiert wird. MDG1015 erhielt im dritten Quartal 2024 die IND-Freigabe und ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen.

3. Prof. Dolores Schendel stellte die „TCR-T Platform for Solid Tumors“ vor, die Medigenes End-to-End-Plattform abdeckt und fortschrittliche Technologien für die Entwicklung von 3S-TCRs bietet, die in verschiedenen Modalitäten eingesetzt werden können. Es wurden Werkzeuge zur präzisen Auswahl von 3S-TCRs mit hoher Spezifität, Empfindlichkeit und Sicherheit für eine genaue Tumorerkennung vorgestellt. Darüber hinaus wurden Verbesserungsstechnologien vorgestellt, die TCR-T-Zellen in die Lage versetzen, in den komplexen Mikroumgebungen solider Tumore optimal zu agieren. Außerdem wurden innovative TCR-Tagging- und Tracking-Kombinationstechnologien hervorgehoben, die eine nahtlose Verfolgung von 3S-TCRs in allen Phasen der Forschung und klinischen Entwicklung ermöglichen.

Die Präsentationen werden auf der Website von Medigene verfügbar sein: medigene.de/wissenschaft/abstracts/

„Der Erfolg von TCR-gesteuerten Therapien für solide Tumore hängt unter anderem von mehreren wesentlichen Innovationen ab: der Entwicklung optimaler TCRs, die sicher, empfindlich und spezifisch sind; der Verbesserung von modifizierten Zellen, um die Mikroumgebung des Tumors zu überwinden; und der Verfeinerung von Produktionsstrategien für eine optimierte Arzneimittelzusammensetzung und eine zeitnahe Verabreichung an den Patienten“, sagte Dolores Schendel, Chief Scientific Officer von Medigene. „Unsere E2E-Plattform deckt jeden dieser kritischen Bereiche ab und versetzt uns in die Lage, optimale 3S-TCRs zu liefern, die in verschiedenen therapeutischen Modalitäten eingesetzt werden können, wie z. B. TCR-T-Therapien, TCR-TCEs und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen. Dieser Ansatz der Entwicklung verschiedener TCR-gesteuerter Therapien ermöglicht es uns, innovative Behandlungsoptionen anzubieten, die auf Patienten mit verschiedenen Indikationen, Krankheitsstadien und spezifischen individuellen Bedürfnissen zugeschnitten sind.“

— Ende der Pressemitteilung —

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden.

Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden, und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell-Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene erhielt für sein führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 die IND-Zulassung und wird im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.medigene.de.

Über Medigenes End-to-End-Plattform

Medigenes Konzept für Immuntherapien macht sich die enorme Leistungsfähigkeit natürlicher T-Zell-Rezeptoren zunutze. Durch die Kombination dieser TCRs mit verschiedenen Komponenten des Immunsystems wie T-Zellen, natürlichen Killerzellen (NK) oder einem CD3-Komplex (TCE, T cell Engager) werden hochspezifische, empfindliche und sichere Behandlungsmodalitäten entwickelt, die das körpereigene Abwehrsystem gegen Krebs entweder ergänzen und/oder aktivieren. Medigenes umfassende End-to-End (E2E)-Plattform basiert auf einer Reihe von firmeneigenen und hochmodernen Technologien, die die Entwicklung hochspezifischer TCR-gesteuerter Therapien vorantreiben, einschließlich der neuesten Fortschritte bei TCR-T-, TCR-NK- und TCR-TCE-Arzneimittelprodukten. Die E2E-Plattform umfasst hochentwickelte TCR-Generierungs- und Optimierungstechniken, wie z.B. Allogeneic-HLA TCR Priming, und integriert fortschrittliche Produktverbesserungstechnologien wie die kostimulatorischen Switch-Proteine PD1-41BB und CD40L-CD28 sowie den iM-TCR. Darüber hinaus bietet die E2E-Plattform Lösungen für die Entwicklung optimaler zelltherapeutischer Arzneimittelprodukte mit verbesserter Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit. Kooperationen mit Partnern wie BioNTech, Regeneron und WuXi Biologics unterstreichen die Möglichkeiten der Plattform und ihr Potenzial, Krebstherapie zu revolutionieren.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

(Ende)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77411/11-08-24_Planegg.001.png

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

