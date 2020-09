Medizinische Allergie Armbänder – diese Innovation kann Leben retten

Gratis bei PureNature zu bestellen

Die Idee hört sich simpel an, und ist doch so genial, dass sie Leben retten kann: Medizinische Armbänder, auf denen wichtige gesundheitliche Informationen über den Träger im Notfall schnell abgelesen werden können. PureNature bringt das potenziell lebensrettende Produkt nach Deutschland.

Medizinische Armbänder mit wichtigen gesundheitlichen Informationen geben dem Träger mehr Sicherheit für den Notfall. Die Armbänder sind bunt und fallen auf, wenn man sie braucht. In klar lesbarer Schrift enthalten sie wesentliche Informationen für den Notfall und sprechen für den Träger, wenn er selbst nicht mehr sprechen kann.

Gerade Allergiker profitieren davon, dass das Allergiearmband seine Mitmenschen auf Allergien und Vorerkrankungen hinweist. So können Ersthelfer, Restaurantpersonal und medizinisches Personal schnell und effizient Hilfe leisten und Behandlungsfehler im Notfall vermeiden.

Wie kann ein medizinisches Armband helfen?

Das Armband enthält wichtige Informationen darüber, wie im Notfall am besten geholfen werden kann. Dies ist vor allem bei Erkrankungen wichtig, die zu Zuständen führen können, in denen sich die Betroffenen nicht mehr artikulieren können – beispielsweise bei einem asthmatischen Anfall. Auch der Konsum von Gluten kann bei Patienten mit Zöliakie/Glutenunverträglichkeit dazu führen, dass sie vorübergehend nicht sprechen und auf ihre Problematik hinweisen können. Dies ist besonders problematisch, weil es nicht nur viele Lebensmittel mit den jeweiligen Stoffen gibt, sondern sie auch in Medikamenten enthalten sein können. Medizinisches Personal ist darauf geschult, auf solche Armbänder zu achten, um im Notfall alle wichtigen Informationen schnell zur Verfügung zu haben.

Kleinkinder mit Vorerkrankungen und Unverträglichkeiten können ebenfalls mit einem medizinischen Armband besser geschützt werden. Auf dem Armband ist dann beispielsweise deutlich zu lesen „Ich darf keine Milchprodukte essen“. Dies sorgt für deutlich mehr Sicherheit im Kita- und Kindergartenalltag oder bei Kindergeburtstagen. Auch für Erwachsene Träger kann es entlastend sein, in Restaurants, bei Feiern oder anderen Anlässen nicht ständig auf ihre Unverträglichkeiten hinweisen zu müssen.

Vorteile eines medizinischen Armbands

Die Armbänder sind einfach, sicher und bequem zu tragen. Durch ihre bunte Farbe erregen sie Aufmerksamkeit, sodass die lebensrettenden Informationen schnell entdeckt werden. Der Text ist leicht lesbar und verständlich sowohl für Mediziner als auch für Laien. Die medizinischen Armbänder sind latexfrei, ohne BPA hergestellt und nickelfrei. Sie sind in verschiedenen Größen für Kinder und Erwachsene erhältlich.

Die medizinischen Armbänder sind aus hautfreundlichem, lebensmittelechtem Silikon gefertigt. Sie sind robust, können nicht brechen und sind auf mehrjährige Haltbarkeit ausgelegt. Die Armbänder sind beidseitig bedruckt.

Welche Armbänder gibt es bei PureNature?

Das medizinische Armband für Glutenunverträglichkeit ist grün und signalisiert mit gut sichtbarem Aufdruck, dass der Betroffene kein Gluten zu sich nehmen darf. Auf der einen Seite sind ein Äskulapstab und das Wort „Gluten-Unverträglichkeit“ aufgedruckt. Auf der anderen Seite steht „Ich darf kein glutenhaltiges Getreide essen“.

Das blaue Armband für Laktoseintoleranz trägt neben dem Äskulapstab den Aufdruck „Laktose-Intoleranz“ und auf der zweiten Seite den Satz „Ich darf keine Milchprodukte essen“.

Das medizinische Armband für Asthmatiker ist rot und informiert mit dem Aufdruck „Asthma“ und einem Äskulapstab über die Vorerkrankung. Auf der zweiten Seite steht bei diesem Armband „Bei Atemnot Notfallplan oder Arzt rufen“.

PureNature bietet das medizinische Armband GRATIS an

Bei Bestellungen auf www.purenature.de erhalten Kunden ein kostenloses Armband, wenn sie für mindestens 30 Euro bestellen. Weitere Infos finden Sie hier: www.purenature.de/sos-silikon-armbaender

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PureNature

Herr Klaus Müller

Zur Rothheck 14

55743 Idar-Oberstein

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6784 – 98 39 90

web ..: https://www.purenature.de/

email : klaus.mueller@purenature.de

PureNature ist ein seit über zwei Jahrzehnten etablierter Versandhandel aus Idar-Oberstein, der sich gezielt an die Bedürfnisse von Allergikern richtet. Das Produktsortiment umfasst ein Spezialsortiment mit ca. 4.000 Artikeln. Die PureNature GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen gegründet aus eigener Betroffenheit von den Geschwistern Silvia und Klaus Müller.

