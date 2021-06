meetergo – das praktische Terminplanungstool für alle, die entspannt und effektiv arbeiten wollen

Vergeben Sie Ihre Termine online. Egal wo Sie sind, egal wo sich Ihre Kunden befinden, wir kümmern uns um die Verbindung, damit Sie sich um Ihre Kunden kümmern können.

Die Arbeitswelt hat sich in den letzten anderthalb Jahren verändert, und zwar viel schneller, als es ohne die Corona-Krise gelaufen wäre. Wir haben gelernt, dass Arbeiten in vielen Bereichen auch ganz anders geht: überwiegend online, via Video-Konferenz, mit wesentlich weniger Präsenz in der Firma und dafür mehr Homeoffice. Selbstverständlich betrifft das nicht alle Berufszweige. Aber die, für die es möglich und sinnvoll ist, haben einen großen Schritt nach vorn gemacht in Richtung Digitalisierung. Dadurch bieten sich jetzt schon früher als gedacht auch einige Chancen, Arbeitsabläufe zu modernisieren und zu rationalisieren.

Sinnvolle Terminplanung für effektive Arbeitsabläufe

Das Team der webnature solutions GmbH befasst sich schon seit Jahren mit diesem Thema und hat ein pfiffiges Terminplanungstool auf den Markt gebracht: meetergo. „Es war uns wichtig, eine nützliche Software zu entwickeln, die überall da hilft, wo Menschen zusammenarbeiten und sich koordinieren müssen“, so Dominik Rapacki, der Geschäftsführer von meetergo.

https://meetergo.com/

Eine gut funktionierende Terminplanung ist in den meisten Arbeitsfeldern von größter Wichtigkeit, wenn beispielsweise Dienstleister und Kunden aufeinandertreffen oder mehrere Arbeitsbereiche miteinander koordiniert werden müssen. Mit meetergo bekommt man ein praktisches Werkzeug an die Hand, das allen Beteiligten eine enorme Unterstützung bietet.

Klar, herkömmliche Taschenkalender, in die man handschriftliche Notizen schreibt, haben für moderne Arbeitsabläufe längst ausgedient. Die Möglichkeiten, sich digital zu koordinieren, sind sehr viel reizvoller und können den Workflow optimieren. Mit meetergo können Kalender synchronisiert werden und man kann online buchbare Termine anbieten. „Gedacht haben wir beispielsweise an Coaches, Berater, Therapeuten, Teammanager, aber auch an alle anderen, die gern Zeitfenster sinnvoll nutzen wollen“, so Dominik Rapacki.

Nützliche Funktionen machen meetergo zum verlässlichen Assistenten

Die Einsatzmöglichkeiten von meetergo sind schon jetzt sehr vielfältig und werden noch erweitert. Der individuell anpassungsfähige Kalender bringt für den Nutzer und sein Team alle verfügbaren Termine zusammen – Planungen werden so zum Kinderspiel. Die Abläufe von meetergo sind auf die gemeinsame Verwendung als Team optimiert – zum Vorteil der Kunden. Weitere Vorteile auf einen Blick:

– meetergo funktioniert auf unterschiedlichen Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen

– alle gesammelten Daten werden gemäß der gültigen DSGVO verarbeitet

– mit dem integrierten Benachrichtigungssystem ist man immer bestens informiert: Kein Termin wird vergessen, nichts wird übersehen

– meetergo ermöglicht Video-Sprechstunden mit Google-Meets und die Planung aller anfallenden Tätigkeiten im synchronisierten Google-Kalender

– alle Termine können von den Mitarbeitern mit Hilfe der Outlook Kalender-Synchronisierung in ihren eigenen Outlook Kalendern verfolgt werden

– meetergo ermöglicht einfachste Terminbuchungen mit Hilfe von QR-Codes

– mit meetergo kann man tägliche, wöchentliche, monatliche oder einmalige Events erstellen

– die Einplanung von Pufferzeiten ist genauso selbstverständlich wie die Möglichkeit der Nutzung verschiedener gängiger Online-Bezahlsysteme

Nutzer von meetergo können sich außerdem auf weitere Features freuen. In Planung sind derzeit unter anderem: Zoom-Konferenzen, ein integrierter SMS-Service, die Einführung von Kategorien, ein Analysetool sowie die Nutzung von Zapier für die Erstellung benutzerdefinierter Ereignisse für den perfekten Workflow.

https://meetergo.com/de/features/

Mit meetergo schaffen Nutzer sich Freiräume, gestalten ihre Arbeitszeiten effektiv und vermeiden unnötige E-Mail-Staus, Zeiten für Abstimmungen unter Kollegen, leere Zeitfenster durch Absagen und vieles mehr. Und die Kunden der meetergo-Nutzer können sich darauf freuen, keine endlosen Wartelisten mehr vor sich zu haben und schneller zur Abstimmung von Availability Times zu kommen.

Wer gleich durchstarten möchte, kann sich genauer auf der Website informieren. Das Team von meetergo steht auch für individuelle Anfragen zur Verfügung.

